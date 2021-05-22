Степлери садові MAX Tapener. Особливості інструменту та його переваги

Огляд садового степлера: чи варто він того?

Помідори, огірки, виноград та інші рослини з тонкими розлогими стеблами потребують постійної підв'язці. Щоб спростити і прискорити цю задачу придумали спеціальний інструмент — садовий степлер.

Що таке садові степлери і як вони працюють

На кожне кріплення йде не більше однієї секунди.

Принцип роботи садового степлера:

На початку необхідно натиснути на важіль до першого клацання і привести інструмент в робочий стан. Пристрій потрібно піднести до лози, так щоб стрічка в тапенере обхопила гілка. Після повного натискання на рукоятку, дужкою з'єднуються два кінця стрічки, а вбудоване лезо обрізає зайве.

Марки тапенеров

Степлер для підв'язки був винайдений в Японії. Аналогічні моделі вже виробляють в Кореї, Китаї і в Європі, принцип роботи у всіх моделей однаковий. Різниться тільки якість металу, з якого зроблений степлер, кількість витратного матеріалу в одній касеті і обхват підв'язувати рослини.

Найвідоміший бренд, який випускає тапенери — Tapener. Це Японська фірма, хоча сам інструмент збирають в Індонезії. Кращим в лінійці степлеров бренду визнаний степлер MAX. І хоча пристосування пропрацює кілька років без поломок, віддавати за нього багато грошей дуже шкода.

Думки садівників розділилися. Прихильники однієї точки зору стверджують, що швидкість і простота роботи з інструментом варто тієї ціни, яку за нього просять. Наприклад, щоб вручну підв'язати сотню виноградних лоз потрібно витратити кілька годин. З тапенером ця робота займе не більше 30 хвилин.

В іншому таборі нарікають на дорожнечу витратних матеріалів і ненатуральність стрічки. На відміну від пластикової стрічки шпагат залишають перегниватимуть прямо на грядках. А ще кожна людина по-різному ставиться до свого часу. Деякі садівники з радістю витрачають час як на ручну підв'язку рослин, так і на підготовку стрічок зі старих простирадл.

Чи варто купувати степлер для підв'язки, кожен вирішує сам. Одне можна заперечувати — цей інструмент значно спрощує роботу в саду.

Основні переваги інструменту

Тапенер для підв'язки рослин має і інші плюси. Якщо ви до цих пір підв'язувати кущі вручну, зверніть увагу на переваги степлера і оптимізуйте цей процес за допомогою автоматичного фіксатора. Серед плюсів застосування: