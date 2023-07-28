Стиль и вкус. Три блюда, которые стоит приготовить

Когда не боишься проявлять себя, то стильной может получиться даже свинина в глине Свинина, запеченная в глине Что такое стиль? Оно что-то такое узнаваемое, уникальное и запоминающееся. И стиль — это не только об одежде или внешности, он еще и о еде. Когда ты этим горишь и не боишься проявляться, то стильной может получиться даже свинина в глине. Попробуйте.

Берете 1,5 кг свинины, зачищаете ее от пленок, натираете специями для мяса. Затем закручиваете это все в марлю, залепливаете готовой глиной (надо где-то 600 г сухой глины в виде порошка, развести водой) и — в духовку на 2 часа при 160 градусах. Выглядит уже так необычно и кайфово, что не похоже ни на одно другое блюдо, которое вы обычно готовили дома.

Снимаете глину, а под ней нежное, ароматное, сочное мясо. Стиль и вкус, и кайф.

Овощи, запеченные с сыром

Легкий рецепт кайфового летнего блюда заказывали? Не заказывали? Ну ничего, все равно держите.

Овощи, специи, сыр, запечь. Поехали. Берете 2 кабачка, режете полукольцами. 2 морковки нарезаете кружочками, а 2 томата и 2 луковицы режете ломтиками. Выкладываете овощи на противень, застеленный пергаментом. Добавляете соль и перец черный (сколько хотите), 1 ч. л. молотой паприки, 1 ч. л. хмели-сунели, 2 ст. л. растительного масла. Ставите овощи запекаться на 30 минут при 180 градусах.

Пока они готовятся, берете молодой твердый сыр, который сделает весь вкус блюда. Натираете 185 г, посыпаете им горячие овощи и запекаете всё еще 10 минут. Готово.

Курица, запеченная с картофелем

Это просто курица. Но это не просто курица. Она запеченная. Нет, она запеченная с картошкой. Или еще лучше — смазанная горчицей и запеченная с картошкой. А к ней… Ох, садитесь и слушайте, потому что это просто курица, но не просто курица.

Значит, берете примерно 1 кг куриного филе бедра. Это свеженькое и вкусненькое мясо, которое уже бережно отделили от косточки и кожи. Выкладываете на противень, застеленный пергаментом.

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Добавляете помытую картошечку, разрезанную пополам. Можете взять молодую или просто маленькую, 700 грамм. Курочку смазываете горчицей, несколько веточек тимьяна, лавровый листок, греческие сочные оливки, лавровый лист, штучек 10−12. Где-то 2 головки чеснока не чистите, а разрезаете пополам и немного сдавливаете. Выжимаете сверху сок половины лимона, соль, добавляете 50 мл оливкового масла. Выпекаете 40 минут при температуре 180 градусов.

Может показаться, после перечисления, что это сложно, но нет. Вы просто выкладываете эти продукты на противень и просто запекаете их. И у вас получается не просто курица, а искусство, созданное вашими руками.

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