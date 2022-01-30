Стилизация под антикварную мебель

Ориентируясь в стилевых решениях, вы легко сможете выбрать подходящее для себя направление дизайна. Особенно это важно для тех, кто предпочитает не стандартные предметы интерьера, а мебель на заказ.

Такие предметы обстановки помогают создать атмосферу определенной исторической эпохи. Для их изготовления всегда используются натуральные материалы. Изделия отличаются правильными геометрическими линиями и мягкими тонами обивки. Кроме того, для них характерны ряд признаков:

стулья – высокие спинки, широкие сиденья;

столы – всегда правильной формы: круглые, четырехугольные;

шкафы и комоды – большие, вместительные, имеют сходство с сундуками;

кровати – богато украшенное изголовье, с балдахином.

Настоящий антиквариат стоит очень дорого. Понимая это, современный производитель предлагает изготовление мебели под заказ в старинном стиле. Предметы интерьера изготавливаются по образцам прошлого, при их производстве используются определенные приемы (отбеливание, декупаж, искусственное состаривание). К самым популярным антикварным стилям относятся:

Античный

Этот стиль навеян историческими эпохами до нашей эры. Такая мебель изготавливается из дерева и украшается инкрустацией в виде мозаики из дерева других пород или драгоценных камней. Она имеет простые формы, часто у нее нет обивки. Невысокий стол с мраморной крышкой обычно располагают в центре комнаты. Вокруг него размещают низкие стулья или скамьи на выгнутых ножках. В античной древности вместо шкафов использовали сундуки. Дополнительными аксессуарами выступают тумбы, кушетки, низкие скамейки.

Готический

Этот стиль зародился в средние века. Мебель в готическом стиле изготавливается из натуральной древесины и украшается множеством резных элементов. Ее отличают точные геометрические формы, четкое тиснение и неординарный рисунок. В это время уже появились шкафы, а на стульях и креслах – мягкая обивка.

Эпоха Ренессанса

Интерьер отличается особой роскошью. Часто мебелью в этом стиле декорируют загородные дома, превращая их в настоящие дворцы. Все изделия имеют четкие формы. Для украшения используются позолоченные элементы. Основными предметами интерьера служат комод, буфет, секретер, сундук, обитые кожей или парчой. Обязательное дополнение – ажурные стулья из металла и кованая мебель.