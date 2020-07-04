Стоимость квадратного метра жилья в Ялте перегнала Сочи — статистика

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Во время действия ограничений из-за коронавирусной инфекции россияне, лишенные отдыха за границей, начали вкладывать деньги в недвижимость у берега моря. Популярностью пользуется Краснодарский край и Крым, даром что цены там очень кусаются. К таким выводам пришла российская версия журнала Forbes, проанализировав данные аналитиков.

Крымский рынок недвижимости глазами риелтора: что нового?>>

Стоимость жилья на Кубани и в Крыму чутко отреагировала на рост спроса ростом цен: как сообщает издание, квадратный метр жилья в Крыму в среднем стоит 78,5 тысячи рублей против 58 тысяч за метр в Краснодарском крае. А недвижимость в Ялте по ценам перегнала даже сочинские предложения: если один квадратный метр в Сочи в июне 2020 года стоил 111,5 тысячи рублей, то в Ялте – на пять тысяч больше.

По данным одного из порталов по продаже и аренде недвижимости, Алушта и Симферополь находятся на третьем и четвертом месте по росту цен на недвижимость в июне по сравнению с маем.

Вперед себя крымские города пропустили только Красную Поляну и Анапу. По годовым показателям роста цен в список самых «подорожавших» городов выбилась Ялта, заняв четвертое место с приростом в 8,9%. В целом недвижимость в Крыму за год подорожала на 5%, а без учета столицы – на 7%. В Краснодарском крае аналогичные показатели составили 6,4% и 14%.

Впрочем, это не мешает продолжать расти и без того увеличившемуся спросу. По мнению руководителя аналитического отдела центра «Циан» Алексея Попова причина того, что все большее число состоятельных граждан России отказывается от жилья за рубежом не только в том, что рубль обесценивается, но и в том, что зарубежные долларовые вклады растут вместе с затратами на их содержание. Квартира у моря на Родине – отличный способ инвестировать «неспокойные» накопления.