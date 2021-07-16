Стоимость работ на Лазурной набережной в Евпатории поднялась на 30 млн руб

На 30 млн рублей увеличилась стоимость капремонта Лазурной набережной в Евпатории — новый контракт с единственным подрядчиком заключен на сумму в 120 млн рублей. Эта информация следует из соответствующего распоряжения главы РК.

В Евпатории отремонтируют Лазурную набережную и аллею в парке Фрунзе «Капитальный ремонт набережной Лазурная, Евпатория, 1 этап, с ценой контракта 118 573 292 (сто восемнадцать миллионов пятьсот семьдесят три тысячи двести девяносто два) рубля 00 копеек», – уточняется в распоряжении.

Выполнять строительно-монтажные работы будет ООО «АМАРА».