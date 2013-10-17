Стоматология в Харькове от White & White

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Зубные шпатлевки и прямое склеивание

Зубные пломбы могут быть использованы для восстановления кариеса и повреждения зубов или как часть косметической стоматологиилечение называется прямой связью. Обе эти услуги используют композитную смолу, безметалловый реставрационный материал. Композитная смола затенена, чтобы смешаться с естественной линией улыбки, поэтому вы даже не заметите, где находится наполнитель. Поскольку шпатлевый композит можно непосредственно приклеить к поврежденным или поврежденным зубам, нет необходимости удалять здоровую структуру зуба, и весь процесс завершается всего за одно посещение. Процесс прост. Мы начинаем с того, что ошеломляем область, подлежащую лечению. Затем любая поврежденная ткань удаляется и на поверхность зуба наносится кислотный травитель. Травитель создает более крупные ямки и канавки для впитывающей шпатлевки смолы. Композицию цвета зуба затем наносят непосредственно на зуб, и он формируется в положение, восстанавливающее разрушение и повреждение или скрывающее косметические дефекты. Оказавшись в положении, свет отверждения используется для отверждения композита на месте. Зуб сглажен и отполирован, и вы уходите с безупречной, естественной улыбкой. Сегодня большой популярностью пользуется металлокерамика без обточки зубов. Рекомендуем вам обратиться в отличную стоматологию White & White в Харькове, подробнее тут https://wnwdental.com/ru/.

Цельнокерамические коронки

Зубные коронки доступны из различных материалов, включая золото и фарфор, сплавленные с металлом. Хотя эти два варианта могут быть немного более долговечными, цельнокерамические коронки являются безусловно самым косметическим решением. Изготовленные полностью из слоев высококачественной керамики цвета зуба, эти реставрации сохраняют безупречный, естественный вид в течение всего срока службы реставрации. Независимо от того, выберете ли вы безметалловую зубную коронку в качестве части плана косметической стоматологии или для исправления преждевременного разрушения или повреждения зубов, процесс завершается в течение двух визитов в офис. Во время первоначального назначения зуб готовится путем удаления небольшого количества поверхностной зубной эмали, чтобы позволить коронке сидеть на вершине зуба. Затем мы фиксируем впечатления от укуса, которые используются стоматологической лабораторией для изготовления вашей короны. Временный помещен, чтобы защитить Ваш подготовленный зуб. Когда мы получим ваше окончательное восстановление, вы вернетесь в наш офис, чтобы обменять временный на изготовленную на заказ зубную коронку.

Преимущества безметаллового восстановления

План лечения не подходит для каждого пациента, но если вы хотите восстановить поврежденные зубы, не влияя на то, как выглядит ваша улыбка, или вы хотите улучшить форму и внешний вид вашей улыбки, восстановление без металла может быть именно тем, что вам нужно.