Стоматология в Калуге — воспаление корня зуба под коронкой

Что полезно знать об отбеливании зубов?

Перед сеансом отбеливания стоматолог исследует ротовую полость пациента на предмет присутствия кариеса и болезней десен, воспаление корня зуба под коронкой. После этого специальными составами производит отбеливание зубов. Очень многих пугает посещение стоматолога для этой процедуры. Бытует ошибочное мнение, что она может разрушить эмаль и испортить зубы. На деле новые технологии в стоматологии позволяют исключить осложнения и прочие отрицательные результаты.

Что нужно знать об отбеливании перед тем, как пойти на эту процедуру?

Немногие люди верно оценивают отбеливание зубов. Вот, что необходимо знать каждому, кто планирует процедуру:

Она не вредит эмали. Современные технологии отбеливания позволяют минимизировать риск разрушения эмали. Если раньше назначались химические растворы, то сегодня используют зубные пасты, специальную чистку. Они безопасны для эмали и здоровья зубов.

После проведения отбеливания важно соблюдать назначение доктора. Так белизна зубов останется надолго. Если же рекомендации игнорировать, зубы потемнеют.

Отбеливание не причиняет боли. Неприятные ощущения возможны только в случае, если есть больные зубы либо на эмали присутствуют трещины. Во избежание неприятных ощущений врач обязан провести тщательный осмотр пациента перед началом процедуры. Лучше всего заказывать отбеливание в стоматологической клинике, но не в косметическом центре. В стоматологии в Калуге есть квалифицированный стоматолог, который может вовремя обнаружить проблему.

Не все типы процедуры делают эмаль белой. Иногда клиники предлагают воспользоваться чисткой от мягкого налета и камня. Эмаль очищается, но она не будет белее своего природного цвета.

Фарфоровые коронки – это не альтернатива отбеливанию. Если есть показания для их установки, не стоит ей пренебрегать. Однако и не нужно стачивать здоровые зубы до состояния пеньков, чтобы установить коронку нужного оттенка. Если свои зубы в хорошем состоянии, не спешите.

Перед проведением отбеливания расспросите врача о каждом шаге процедуры, а также о ее последствиях. Вы должны быть на 100% уверены в докторе и качественном результате. Опросите знакомых, почитайте отзывы в интернете. И только после этого соглашайтесь на процедуру.

Отбеливание зубов позволяет улучшить свою улыбку. Однако перед процедурой нужен осмотр врача и его личное одобрение. Поэтому обязательно проводите сеанс в стоматологической клинике, а не в косметическом центре. Так вы сможете быть уверены, что процедура прошла качественно и на здоровых зубах.