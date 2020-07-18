Страх второй волны ковида пересилил тревоги за вывоз мусора

Чего боятся россияне на фоне борьбы с COVID-19, в очередной раз выяснили авторы «Национального индекса тревожностей». Замеры настроений проводят регулярно, анализируя то, что пишут в СМИ и обсуждают в соцсетях.

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Если в конце прошлого года россиян больше всего волновала «плохая медицина», теплая зима и проблемы с вывозом мусора, то с апреля по июнь этого года фобии были связаны с «коронакризисом» и изменением привычного уклада жизни.

Безработица и экология

Результаты исследования за второй квартал 2020 года представило коммуникационное агентство КРОС. «Национальный индекс» показывает доминирующие в обществе тревоги, формируемые СМИ и жизненным опытом россиян. Методика учитывает длительность информационного «эха» в масс-медиа, а также активность обсуждения темы в соцсетях.

«Это позволяет изучить «серую зону» фобий: регулярные соцопросы не настроены на выявление персональных тревог, а пресса не может формировать повестку, опираясь на частную жизнь граждан, — пояснили в агентстве КРОС. — Для проведения исследования за второй квартал 2020 года было проанализировано более 135 тысяч сообщений в СМИ и более 1,3 миллиона постов в социальных медиа».

Тройку лидеров составили: тревога о потере работы и дохода в связи с кризисом, изменение образа жизни (угроза второй волны эпидемии, масочный режим, самоизоляция), страх перед цифровым «рабством» и штрафами за нарушение карантинных мер.

Далее по значимости идут сорванный отпуск и недоверие к официальным данным о числе заболевших коронавирусом. В топ-10 «тревожных» тем вошли экологические проблемы (в связи с разливом топлива в Норильске), недоступность качественной медпомощи, возможный «возврат в 90-е» в экономике и международная напряженность.

Для сравнения, в первом квартале, наряду с COVID-19 и его влиянием на экономику, россиян волновали политические изменения, цены на нефть, аномальная зима и «черное небо» над Красноярском.

Повестка СМИ и соцсетей в последние месяцы была на удивление однородной. Впервые за время наблюдений не нашлось серьезных расхождений между проблемами, которые поднимались журналистами, и тем, что обсуждали в интернете обыватели.

Ранее «несинхронность» проявлялась, например, по вопросу о третьей мировой войне или войне с Турцией. Когда обострение на международном фронте волновало СМИ, в соцсетях царило новогоднее затишье. Спустя пару месяцев «народный» сегмент интернета всколыхнули события в Персидском заливе — на фоне сдержанной реакции журналистов. В конце 2019-го в разряд псевдофобий попали автобусные аварии и бытовое насилие. СМИ развивали дискуссию о смертной казни, об ужесточении ответственности перевозчиков… Пользователи соцсетей подключаться не спешили.

Хотят в отпуск

В апреле — июне самыми «беспокойными» регионами оказались Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Там активнее всего обсуждали негативные последствия от «антивирусных» ограничений, опасаясь остаться без денег, и проговаривали свой стресс от перехода жизни на новые рельсы.

«Заморозка» экономики также заметно тревожила людей в Свердловской, Ярославской, Самарской и Мурманской областях. В данном случае информационное волнение — не «фантомная боль», его обоснованность подтверждается и другими данными, уточнили в КРОС. Так, в ходе опроса, проведенного в конце мая Высшей школой экономики, 60 процентов респондентов сообщили о снижении своих доходов за время эпидемии. Каждый третий признался, что стал получать значительно меньше, а 13 процентов лишились заработка полностью. Крупные банки и Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств сообщали, что весной увеличилась доля просроченных кредитов.

Бытовые изменения, вызванные режимом самоизоляции, сильно действовали на нервы жителям не только столиц, но и, к примеру, Новосибирска. «Люди лишились привычного досуга. Работа и учеба на удаленке для многих оказались неудобными. При этом эксперты отмечают, что нам придется научиться жить с коронавирусом, приспосабливаться к новым условиям», — отметили авторы «Национального индекса».

Что до цифрового «рабства», то компанию встревоженным этой темой москвичам и петербуржцам составили соотечественники из Кемеровской области, Башкортостана и Ханты-Мансийского автономного округа. Множество публикаций в СМИ и соцсетях было посвящено сбоям «Социального мониторинга», неправомерно выписанным штрафам и утечкам личных данных. Люди защищают личное пространство и боятся слежки, не понимая, уйдет ли «тотальный контроль» вместе с эпидемией или останется навсегда.

Кубань и Крым — в лидерах по переживаниям насчет сорванных отпусков. Закрытие границ, курортов и гостиниц обрушило для многих планы на летний отдых и мощно ударило по турбизнесу. В июле, как известно, для отпускников все же открылась возможность побывать у Черного моря, но части граждан из-за падения доходов теперь не хватает на это денег.

Не вирусом единым

Вместе с тем, жителей регионов продолжают волновать проблемы, не связанные с эпидемией. Во втором квартале экологические страхи подстегнула авария в Норильске. По количеству обсуждений этой темы в соцсетях лидируют Архангельская область и Красноярский край.

В фокусе внимания оставались поправки к Конституции РФ. Если в первом квартале обсуждались сами изменения документа, то во втором — процедура голосования. Новый формат потребовал разъяснений ЦИК РФ.

«Показательно, как обсуждали доступ наблюдателей на участки. Сначала доминировали опасения, что их не будет. Ближе к старту голосования стало известно о регистрации значительного числа независимых наблюдателей — и тревога сошла на нет», — подчеркнули авторы исследования.

Гонку вооружений и международную напряженность в основном обсуждали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Калининградской области.