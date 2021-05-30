Страхование физических лиц и водителей

Как выбрать страховую компанию

Обязательное страхование автомобиля вызвало поднятие важного вопроса, как выбрать страховую компанию правильно, с наименьшими расходами и гарантией выплаты. Этот вопрос обсуждается на форумах, за столом, в офисах и как всегда однозначного ответа нет.

Есть ряд заблуждений относительно страховых компаний присутствующих в основных обсуждениях темы. Одним из первых является предоставляемая скидка постоянным клиентам. В основном скидки не делаются, а завышается стоимость и полис выдается, как со скидкой, но по установленной изначальной цене. Специализирующиеся на рассмотрении страховых отношений утверждают, что постоянный клиент который уже определился в выборе, доверяя компании не уйдет к другим поставщикам этой услуги. Страховая компания Utico готова вам предложить большой спектр услуг страхования в Украине.

Сюда же относится и начисления бонусов за безубыточный, установленный договором, срок страховки. Как правило, бонусы начисляются, но при выплатах находится пункт снимающий их автоматически. Тоже относится и к надёжности компании. От банкротства не застрахован никто, а уход компании означает и недействительность полиса.

На очереди другое значительное заблуждение автолюбителей – это рекомендации знакомых, друзей и соседей. Доверять им можно, но не всегда условия страхования будут такими как представлялось. Все зависит от марки и состояния автомобиля, а иногда и от водительского стажа. Необходимо сравнить цены у других агентов и в случае соответствия доверять надежному слову. Так, что доверяй, но проверяй.

Одной из главных ошибок является страхование за компанию. Агенты, предлагающие скидки на коллективное страхование, вроде приведи друга и получи скидку, не всегда соответствуют действительности. Каждый страховой агент проходит обучение, частью которого, есть выявление потенциального клиента.

Коллектив офиса застраховался и все получили скидку, а при появлении неприятностей выплат нет и никто из застрахованного коллектива даже при желании не сможет помочь. Юридически правильно оформленный договор индивидуален и никаких общих договоров не существует, тем более свидетелей его подписания. Так же как все – часто является самым большим заблуждением.

Внимательному рассмотрению подлежит и суждение, что в агентствах посредниках не стоит страховаться, и то, что у первого поставщика дешевле. На самом деле агент посредник получает процент не с клиента, а с суммы страховки от поставщика услуги и цена у него будет такой же, как и в центральной страховой компании.

Главное достоинство работы с агентом – это то, что клиент имеет своего профессионального представителя в компании, а в случае обращения самостоятельно многие вопросы останутся в тени и разбирательства затягиваются как обычно в сторону компании.