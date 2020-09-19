Стрелять по тучам и опреснять. Как предлагают добывать воду в Крыму

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 38. АиФ-Крым №38 16/09/2020

Шесть лет прошло с момента отлучения Крыма от «большой воды» — перекрытия украинскими властями Северо-Крымкого канала. Четыре года водной самодостаточности и маловодный 2019-й. Время призадуматься было. Но внятной стратегии водообеспечения на полуострове так и не появилось. Теперь же, когда пересохли реки и усохли водохранилища, варианты решения предлагаются один за другим.

По тучам… огонь!

Аксенов заверил, что в Крыму решат проблему вододефицита По данным вице-премьера Крыма Юрия Гоцанюка, общий объём запасов в водохранилищах естественного стока составляет всего-навсего 23% от проектного объёма и… 35% от прошлогоднего запаса. «Водохранилища, питающие Симферополь, заполнены сегодня всего на 12%», — сообщил он.

В жизнь начала претворяться идея об искусственно вызванных осадках. Смысл идеи в том, чтобы подстерегать дождевые облака над Белогорским, Симферопольским и Бахчисарайским районами. И как только они будут найдены, в небо поднимется самолёт, и с помощью специальных пиропатронов с йодистым серебром. Нескольких граммов этого вещества достаточно, чтобы из среднего размера облака вылилось 10 тыс. тонн воды. Госкомитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым уже заключил контракт со структурой Росгидромета – Центральной аэрологической обсерваторией на проведение эксперимента по вызову осадков на полуострове. Сумма контракта — 25,4 миллиона рублей.