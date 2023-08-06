Стрипсы в домашних условиях

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Стрипсы — это нарезанное полосками мясо курицы или индейки, приготовленное в панировке. Стрипсы можно приготовить на сковороде или в духовке. В подборке собраны популярные варианты, для воплощения которых не нужно обладать профессиональными навыками. Приготовить стрипсы сможет даже новичок. К аппетитной закуске подают различные соусы – готовые или собственного приготовления.

Куриные стрипсы в домашних условиях

Куриные стрипсы в домашних условиях – рецепт, который можно с легкостью реализовать, не имея большого кулинарного опыта. Невероятно аппетитная закуска идеально подойдет для совместного просмотра фильма или просто для дружеских посиделок.

Стрипсы в домашних условиях

Ингредиенты –+3 порц.

  • Имбирь 1 щепотка
  • Яйцо куриное 2 шт.
  • Куриное филе 1 шт.
  • Аджика 1 щепотка
  • Паприка ½ ч.л.
  • Соус соевый 50 мл.
  • Масло растительное 1 ст.л.
  • Сухари панировочные 60 гр.
  • Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 60 гр.
  • Соль  по вкусу

Шаги 50 мин.

  1. Стрипсы в домашних условиях

    Куриные стрипсы легко можно приготовить в домашних условиях. Подготавливаем продукты для аппетитной закуски.

  2. Стрипсы в домашних условиях

    Ополоснув и просушив филе, режем на полоски.

  3. Стрипсы в домашних условиях

    В высокой миске объединяем растительное масло, соевый соус, паприку, аджику и сухой имбирь. Тщательно перемешав, выгружаем туда нарезку из птицы. Маринуем четверть часа.

  4. Стрипсы в домашних условиях

    В пиале взбиваем яйца. Отдельно трем сыр и смешиваем с панировочными сухарями. Немного солим.

  5. Стрипсы в домашних условиях

    Противень выстилаем силиконизированной бумагой для выпечки. Замаринованное куриное филе опускаем во взбитые яйца и обваливаем в сухарях с сыром. Размещаем запанированные кусочки на противне.

  6. Стрипсы в домашних условиях

    Помещаем противень в горячий духовой шкаф и готовим 20 минут при 180°С. Стрипсы должны покрыться корочкой. Важно не пересушить.

  7. Стрипсы в домашних условиях

    Готовое угощение подаем сразу или даем немного остыть.

  8. Стрипсы в домашних условиях

    При желании дополняем соусом. Приятного аппетита!

Стрипсы из куриной грудки, как в KFC

Стрипсы из куриной грудки, как в KFC, получаются сочными внутри и хрустящими снаружи. Закуска замечательно подходит для перекусов. Подают стрипсы преимущественно с соусами. Это отличная альтернатива покупному фастфуду. Стрипсы очень нравятся и взрослым, и детям.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука кукурузная – 0,5 ст.
  • Яйца – 2 шт.
  • Филе куриное – 500 гр.
  • Панировочные хлопья – 1,5 ст.
  • Винный уксус – 1 ст.л.
  • Приправа для курицы – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 500 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Шаг 1. Подготавливаем продукты.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 2. Промытое и просушенное куриное филе режем средними кусочками.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 3. Перекладываем птицу в высокую миску. Посыпаем приправами. Добавив винный уксус, хорошенько втираем и маринуем полчаса.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 4. Нагреваем в сотейнике растительное масло. Кукурузную муку смешиваем со специями для курицы, солью и панируем в этой смеси маринованное мясо.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 5. “Купаем” во взбитой яичной массе.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 6. Птицу обваливаем в панировочных хлопьях.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 7. В кипящее масло погружаем заготовки. Обжариваем до аппетитного золотистого цвета при температуре выше средней.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 8. На поверхность, застеленную бумажными полотенцами, кладем готовые стрипсы. Излишки масла впитаются и стрипсы не будут слишком жирными.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 9. Приготовленные стрипсы подаем с пылу с жару, дополнив соусами по предпочтениям.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 10. Хрустящая корочка доставит незабываемое удовольствие.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 11. А мясо останется нежным и сочным. Приятного аппетита!

Стрипсы в домашних условиях

Куриные стрипсы на сковороде

Куриные стрипсы на сковороде готовятся просто, а получаются необыкновенно вкусными. Сочное и мягкое мясо под привлекательной корочкой доставляет массу положительных впечатлений. Едят закуску предпочтительно сразу, но и в остывшем состоянии блюдо не теряет вкусовых качеств.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 45 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука – 130 гр.
  • Яйца – 1 шт.
  • Филе куриное – 500 гр.
  • Чеснок гранулированный – 2 ч.л.
  • Кетчуп – 1 ст.л.
  • Соевый соус – 1 ст.л.
  • Масло растительное – 400 мл.
  • Кефир – 100 мл.
  • Орегано – 1 ч.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Перец черный молотый – 0,5 ч.л.
  • Перец красный острый – 1 ч.л.
  • Паприка сладкая – 0,5 ч.л.
  • Имбирь молотый – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Обдав под краном водой и обсушив курочку, разрезаем сегментами толщиной 1,5-2 сантиметра. Чтобы кусочки были ровными, лучше взять подмороженное мясо. Если продукт просто охлажденный, берем хорошо наточенный нож.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 2. В объемной чаше соединяем яйцо с кисломолочным продуктом любой жирности. Поливаем качественным соусом из соевых бобов и кетчупом (томат-пастой). Посолив, приправляем острым перцем, чайной ложкой гранулированного чеснока и имбирем. Хорошенько взбалтываем. Пряности и их пропорции адаптируем под собственные предпочтения.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 3. В ароматную жидкость опускаем нарезку. Основательно соединяем продукты, чтобы птица была покрыта маринадом. Помещаем охладиться на 30 минут. Если некуда спешить, производим процедуру с вечера. Не забываем несколько раз перемешать, чтобы мясо равномерно пропиталось.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 4. Отдельно соединяем муку (пшеничную, кукурузную или рисовую), оставшийся молотый чеснок, душистый орегано, паприку и молотый перец. Подсаливаем и активно смешиваем. Ассортимент и количество специй кладем по вкусу.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 5. Доводим растительное масло в сковородке до кипения. Замаринованную курочку кладем в сухие составляющие и обваливаем со всех сторон, чтобы панировка покрыла всю поверхность и крепко прилипла.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 6. Поджариваем кусочки 2 минуты до аппетитного румяного оттенка. Главное не пережарить и при этом добиться хрустящей корочки. Промаринованное мясо готовится быстро. И чем дольше оно мариновалось, тем меньше понадобится времени на жарку.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 7. Чтобы избавиться от лишнего жира, укладываем золотистую закуску на бумажные полотенца. Промакиваем.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 8. Угощение дополняем кетчупом или другими добавками – сырным, чесночным соусами или майонезом. Подаем в горячем виде, пока корочка хрустящая, а мясо сочное. Отличное угощение для шумных компаний. Приятного аппетита!

Стрипсы в домашних условиях

Стрипсы из индейки на сковороде

Стрипсы из индейки на сковороде – блюдо, которое с легкостью сможет конкурировать с покупным фастфудом. Технология приготовления несложная. Если предстоят дружеские посиделки, это идеальный вариант для закуски под фильм или пенный слабоалкогольный напиток. Дополнительно подают соусы на выбор.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная – 50 гр.
  • Индейка – 200 гр.
  • Приправа для птицы – по вкусу.
  • Соевый соус – 100 гр.
  • Масло растительное – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовив продукты, обдаем индейку под краном водой.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 2. Просушив мякоть, режем ее на кусочки одинакового размера.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 3. Птицу выкладываем в миску с соевым соусом. Интенсивно размешав, маринуем полчаса. Не забываем перемешивать раз в 10 минут.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 4. Муку соединяем с приправами, и хорошенько размешав, панируем в сухой смеси маринованные кусочки индейки.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 5. В раскаленное растительное масло опускаем подготовленную индейку и обжариваем до румяности.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 6. Подаем закуску с соусами. Приятного аппетита!

Стрипсы в домашних условиях

Стрипсы в чипсах в духовке

Стрипсы в чипсах в духовке – отличная альтернатива фастфуду известной марки. Приготовление занимает минимум времени, закуска готовится в духовке и не содержит излишков жира. Хрустящая корочка с мягким нежным мясом не оставит равнодушных.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

  • Чипсы картофельные – 100 гр.
  • Яйца – 2 шт.
  • Филе куриное – 500 гр.
  • Мука – 3 ст.л.
  • Паприка молотая – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу.

Для соуса:

  • Сметана 20% – 180 гр.
  • Чеснок – 1 зубчик.
  • Укроп – пучок.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты для хрустящей закуски.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 2. Обработанную птицу режем ломтиками средней толщины или длинными полосками. Не нужно мельчить, чтобы не пересушить закуску.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 3. Переложив в миску, сдабриваем солью и паприкой. Тщательно перемешиваем, чтобы компоненты подружились. Специи подбираем в соответствии со своими предпочтениями.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 4. Взбалтываем яйца. В емкость насыпаем муку (пшеничную или кукурузную) и отдельно измельчаем чипсы с любимым вкусом или натуральные. Пропитанные специями кусочки курицы обваливаем в муке, “купаем” во взбитых яйцах и обваливаем в измельченных чипсах.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 5. Противень выстилаем качественным пергаментом. Я отдаю предпочтение силиконизированной бумаге для выпечки. Запанированные куриные стрипсы распределяем по противню и помещаем его на 20 минут в прогретую до 200°С духовку.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 6. Очищенный чеснок рубим или мелко натираем.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 7. Смешиваем чеснок с жирной сметаной. Ополоснув укроп, мелко шинкуем и отправляем в пиалу. Солим и размешиваем.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 8. Осторожно вынимаем противень с готовыми стрипсами.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 9. Перемещаем закуску на блюдо и подаем с ароматным соусом. Приятного аппетита!

Стрипсы в домашних условиях

Стрипсы из курицы в панировке

Стрипсы из курицы в панировке отлично заменят любимый покупной фастфуд. Приготовление аппетитной закуски займет не более получаса. Идеальный быстрый перекус не повредит фигуре. Стрипсы подают с различными добавками. Соусы используют домашние или магазинные – сырный, чесночный, кетчуп или майонез.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Яйца – 1 шт.
  • Филе куриное – 350 гр.
  • Гранулированный чеснок – по вкусу.
  • Масло оливковое – 10 мл.
  • Сухари для панировки – 100 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Паприка – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Обдав курочку под краном и промокнув от влаги, разрезаем на не тонкие ломтики, чтобы птица при запекании не подсохла и осталась сочной.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 2. Посолив яйцо, разбалтываем до однородности.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 3. Куриные ломтики заливаем взбитой яичной массой. Хорошо перемешиваем, чтобы яйца обволокли каждый кусочек.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 4. Сухари для панировки соединяем с сухим чесноком и паприкой. Солим и перчим. Хорошо размешав, панируем куриное мясо.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 5. Форму выстилаем качественной пергаментной бумагой с силиконизированным покрытием и размещаем запанированные кусочки.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 6. Готовим 20 минут при 200°С.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 7. Закуску с хрустящей корочкой подаем с соусами. Приятного аппетита!

Стрипсы в домашних условиях

Стрипсы в кукурузных хлопьях

Стрипсы в кукурузных хлопьях сможет приготовить любой. Элементарный рецепт не доставит хлопот. Закуска заменит сбалансированный ужин и отлично подойдет для перекуса. Домашние стрипсы в разы аппетитнее покупного фастфуда, а воплощаются в жизнь за короткое время.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Несладкие кукурузные хлопья – 150 гр.
  • Яйца – 2 шт.
  • Филе куриное – 4 шт.
  • Петрушка – 4 веточки.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 2. Обдав и просушив куриное филе, режем нетолстыми лентами.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 3. Мелко порубив промытую зелень, соединяем с яйцами категории С1. Сдабриваем приправами. Тщательно перемешиваем. При желании используем и другие пряности. Сухая чесночная специя будет идеально дополнять вкус.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 4. Кукурузные хлопья пробиваем блендером, но не слишком мелко. Должны остаться разнокалиберные кусочки хлопьев. Если нет электроприбора, высыпаем хлопья в пакет и катаем скалкой. Крошка получится такой, как нужно.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 5. Куриные кусочки солим и перчим, “купаем” в яичной массе, обваливаем в кукурузных хлопьях. Застилаем форму пекарской бумагой с силиконовым покрытием и размещаем панированные кусочки. Раскалив духовку, ставим запекаться на 20 минут при 200°С.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 6. Горячие стрипсы дополняем любимым соусом, в качестве освежающих ингредиентов применяем овощи. Съедаем сразу, остывшие стрипсы теряют хрустящую корочку и сочность. Приятного аппетита!

Стрипсы в домашних условиях

Стрипсы с овсяными хлопьями

Стрипсы с овсяными хлопьями считается диетическим блюдом. Закуска готовится в духовке и не содержит лишнего жира. Реализация рецепта занимает всего полчаса. Блюдо идеально сочетается со сметано-чесночным соусом. Если следите за питанием, этот рецепт гармонично впишется в рацион и не отразится на фигуре.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Куркума – 1 ч.л.
  • Филе куриное – 600 гр.
  • Чеснок гранулированный – 0,5 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Панировка:

  • Куркума – 1 ч.л.
  • Соевый соус – 2 ч.л.
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Яйца – 2 шт.
  • Овсяные хлопья – 1 ст.

Для сметанного соуса:

  • Сметана – 200 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Чеснок – 3 зубчика.
  • Укроп – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем все ингредиенты. Овсянку берем длительной варки, у меня обычный геркулес. “Экстра” не подойдет, размокнет и испортит внешний вид закуски.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 2. Курочку разрезаем на сегменты – полоски, ломтики. Соблюдаем толщину 1,5-2 сантиметра. Если птица слегка подмороженная, будет проще нарезать ровные кусочки. Если мясо охлажденное, берем острый нож.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 3. Сдабриваем куриные заготовки специями. Пряности берем по своему усмотрению. У меня стандартный набор – соль, перец, гранулированный чеснок и куркума для цвета. Хорошо размешав, маринуем 10 минут. Если позволяет время, проделываем процедуру с вечера.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 4. Отправив яйца категории С1 в миску, наливаем к ним натуральный соевый соус и объединяем до однородного состояния вилочкой.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 5. Куриные ломтики поочередно опускаем в жидкую массу, чтобы яично-соевая субстанция хорошо обволокла мясо, и обваливаем в смеси из овсяных хлопьев и куркумы.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 6. В форму укладываем пекарскую бумагу, слегка пропитываем маслом или используем пекарскую бумагу с силиконовым покрытием. Укладываем куриные кусочки и помещаем в раскаленную духовку на 20 минут. Готовим при 200°С.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 7. Ополоснув ароматный укроп (или другую зелень), измельчаем. Очищенные зубки чеснока нарезаем или натираем на мелкой терке. Ингредиенты соединяем со сметаной (предпочтительно выбирать продукт с повышенной жирностью или домашнюю) и солим. Активно размешиваем.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 8. Кушаем хрустящую закуску с пылу с жару с душистым сметано-чесночным соусом, или используем покупную сырную заправку, кетчуп или майонез. При остывании панировка станет менее хрустящей, поэтому всегда готовим столько, сколько можно съесть за один раз. Приятного аппетита!

Стрипсы в домашних условиях

Стрипсы из индейки в духовке

Стрипсы из индейки в духовке готовятся просто. Для нежной текстуры индейку маринуют в лимонном соке. Для панировки в этом рецепте используют соленый крекер в ансамбле с твердым сыром. Закуска даже в остывшем состоянии не потеряет свою приятную хрусткость.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Сыр твердый – 70 гр.
  • Яйца – 2 шт.
  • Филе индейки – 300-350 гр.
  • Лимон – ½ шт.
  • Крекеры соленые – 100 гр.
  • Соль – ¼ ч.л.
  • Прованские травы – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 2. 100 граммов соленых крекеров отправляем в чашу.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 3. Перемалываем в крошку. Должны оставаться крупные кусочки.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 4. Измельчаем сыр на мелкой терке и перемешиваем с крошками от печенья.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 5. Промытое филе индейки режем тонкими ломтиками.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 6. Слегка подсаливаем и сдабриваем прованскими травами.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 7. Птицу поливаем лимонным соком и даем полчаса промариноваться.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 8. Разбалтываем яйца категории С1.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 9. Погружаем замаринованное филе во взбитые яйца.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 10. Заготовки щедро обваливаем в панировке.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 11. Противень застилаем силиконизированным пергаментом и укладываем стрипсы. перемещаем запекаться на полчаса при 180°С.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 12. Хрустящую закуску дополняем любимыми напитками и соусами. Приятного аппетита!

Стрипсы в домашних условиях

Стрипсы из курицы c сыром

Стрипсы из курицы с сыром выглядят привлекательно. Нежное мясо в сырной корочке оставляет незабываемое впечатление. И дети, и взрослые в восторге от такого угощения. Ароматная закуска подается с соусом, готовится просто и не теряет свою привлекательность после остывания.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 50 гр.
  • Яйца – 1 шт.
  • Грудка куриная – 550 гр.
  • Чеснок – 1 зубчик.
  • Горчица – 0,5 ст.л.
  • Соевый соус – 1 ст.л.
  • Масло растительное – 30 мл.
  • Панировочные сухари – 100 гр.
  • Сыр твердый – 50 гр.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриную грудку промываем и просушиваем. Отделяем кожу и косточки от мякоти.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 2. Разрезаем курочку полосками одного размера.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 3. Кусочки помещаем в чашу.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 4. Поливаем натуральным соусом из соевых бобов.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 5. Приправляем горчицей. Лучше не брать слишком острую.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 6. Немного солим, так как соус и так соленый.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 7. Приправляем перцем и рубленым или тертым чесноком. Хорошо перемешав, маринуем 20-30 минут в зависимости от свободного времени. Можно оставить мариноваться на ночь.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 8. Взбалтываем яйцо категории С1.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 9. Отмеряем 50 граммов муки. Муку используем любую – кукурузную, пшеничную или рисовую.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 10. Отвешиваем 100 граммов сухарей для панировки. Я использую домашние.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 11. Сюда же засыпаем мелкую сырную стружку. Сыр используем легкоплавкий.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 12. Хорошо перемешиваем.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 13. Противень выстилаем пергаментом. Для уверенности, что ничего не прилипнет, используем силиконизированную бумагу или слегка промазываем растительным маслом, применив силиконовую кисточку.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 14. Куриные кусочки посыпаем мукой со всех сторон.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 15. “Искупав” в яичной массе, панируем в сухарях с сыром.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 16. Запанированные кусочки размещаем на противне.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 17. Перемещаем противень со стрипсами в прогретую духовку и готовим 20 минут при 200°С. Важно не пересушить закуску, поэтому не стоит резать курочку слишком тонко.

Стрипсы в домашних условиях

Шаг 18. Аппетитное угощение дополняем соусами по предпочтениям. Приятного аппетита!

Стрипсы в домашних условиях

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