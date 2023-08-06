Стрипсы — это нарезанное полосками мясо курицы или индейки, приготовленное в панировке. Стрипсы можно приготовить на сковороде или в духовке. В подборке собраны популярные варианты, для воплощения которых не нужно обладать профессиональными навыками. Приготовить стрипсы сможет даже новичок. К аппетитной закуске подают различные соусы – готовые или собственного приготовления.

Куриные стрипсы в домашних условиях

Куриные стрипсы в домашних условиях – рецепт, который можно с легкостью реализовать, не имея большого кулинарного опыта. Невероятно аппетитная закуска идеально подойдет для совместного просмотра фильма или просто для дружеских посиделок.

Ингредиенты –+3 порц.

Имбирь 1 щепотка

Яйцо куриное 2 шт.

Куриное филе 1 шт.

Аджика 1 щепотка

Паприка ½ ч.л.

Соус соевый 50 мл.

Масло растительное 1 ст.л.

Сухари панировочные 60 гр.

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 60 гр.

Соль по вкусу

Шаги 50 мин.

Куриные стрипсы легко можно приготовить в домашних условиях. Подготавливаем продукты для аппетитной закуски. Ополоснув и просушив филе, режем на полоски. В высокой миске объединяем растительное масло, соевый соус, паприку, аджику и сухой имбирь. Тщательно перемешав, выгружаем туда нарезку из птицы. Маринуем четверть часа. В пиале взбиваем яйца. Отдельно трем сыр и смешиваем с панировочными сухарями. Немного солим. Противень выстилаем силиконизированной бумагой для выпечки. Замаринованное куриное филе опускаем во взбитые яйца и обваливаем в сухарях с сыром. Размещаем запанированные кусочки на противне. Помещаем противень в горячий духовой шкаф и готовим 20 минут при 180°С. Стрипсы должны покрыться корочкой. Важно не пересушить. Готовое угощение подаем сразу или даем немного остыть. При желании дополняем соусом. Приятного аппетита!

Стрипсы из куриной грудки, как в KFC

Стрипсы из куриной грудки, как в KFC, получаются сочными внутри и хрустящими снаружи. Закуска замечательно подходит для перекусов. Подают стрипсы преимущественно с соусами. Это отличная альтернатива покупному фастфуду. Стрипсы очень нравятся и взрослым, и детям.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука кукурузная – 0,5 ст.

Яйца – 2 шт.

Филе куриное – 500 гр.

Панировочные хлопья – 1,5 ст.

Винный уксус – 1 ст.л.

Приправа для курицы – 1 ч.л.

Масло растительное – 500 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Шаг 1. Подготавливаем продукты.

Шаг 2. Промытое и просушенное куриное филе режем средними кусочками.

Шаг 3. Перекладываем птицу в высокую миску. Посыпаем приправами. Добавив винный уксус, хорошенько втираем и маринуем полчаса.

Шаг 4. Нагреваем в сотейнике растительное масло. Кукурузную муку смешиваем со специями для курицы, солью и панируем в этой смеси маринованное мясо.

Шаг 5. “Купаем” во взбитой яичной массе.

Шаг 6. Птицу обваливаем в панировочных хлопьях.

Шаг 7. В кипящее масло погружаем заготовки. Обжариваем до аппетитного золотистого цвета при температуре выше средней.

Шаг 8. На поверхность, застеленную бумажными полотенцами, кладем готовые стрипсы. Излишки масла впитаются и стрипсы не будут слишком жирными.

Шаг 9. Приготовленные стрипсы подаем с пылу с жару, дополнив соусами по предпочтениям.

Шаг 10. Хрустящая корочка доставит незабываемое удовольствие.

Шаг 11. А мясо останется нежным и сочным. Приятного аппетита!

Куриные стрипсы на сковороде

Куриные стрипсы на сковороде готовятся просто, а получаются необыкновенно вкусными. Сочное и мягкое мясо под привлекательной корочкой доставляет массу положительных впечатлений. Едят закуску предпочтительно сразу, но и в остывшем состоянии блюдо не теряет вкусовых качеств.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 45 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 130 гр.

Яйца – 1 шт.

Филе куриное – 500 гр.

Чеснок гранулированный – 2 ч.л.

Кетчуп – 1 ст.л.

Соевый соус – 1 ст.л.

Масло растительное – 400 мл.

Кефир – 100 мл.

Орегано – 1 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Перец красный острый – 1 ч.л.

Паприка сладкая – 0,5 ч.л.

Имбирь молотый – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Обдав под краном водой и обсушив курочку, разрезаем сегментами толщиной 1,5-2 сантиметра. Чтобы кусочки были ровными, лучше взять подмороженное мясо. Если продукт просто охлажденный, берем хорошо наточенный нож.

Шаг 2. В объемной чаше соединяем яйцо с кисломолочным продуктом любой жирности. Поливаем качественным соусом из соевых бобов и кетчупом (томат-пастой). Посолив, приправляем острым перцем, чайной ложкой гранулированного чеснока и имбирем. Хорошенько взбалтываем. Пряности и их пропорции адаптируем под собственные предпочтения.

Шаг 3. В ароматную жидкость опускаем нарезку. Основательно соединяем продукты, чтобы птица была покрыта маринадом. Помещаем охладиться на 30 минут. Если некуда спешить, производим процедуру с вечера. Не забываем несколько раз перемешать, чтобы мясо равномерно пропиталось.

Шаг 4. Отдельно соединяем муку (пшеничную, кукурузную или рисовую), оставшийся молотый чеснок, душистый орегано, паприку и молотый перец. Подсаливаем и активно смешиваем. Ассортимент и количество специй кладем по вкусу.

Шаг 5. Доводим растительное масло в сковородке до кипения. Замаринованную курочку кладем в сухие составляющие и обваливаем со всех сторон, чтобы панировка покрыла всю поверхность и крепко прилипла.

Шаг 6. Поджариваем кусочки 2 минуты до аппетитного румяного оттенка. Главное не пережарить и при этом добиться хрустящей корочки. Промаринованное мясо готовится быстро. И чем дольше оно мариновалось, тем меньше понадобится времени на жарку.

Шаг 7. Чтобы избавиться от лишнего жира, укладываем золотистую закуску на бумажные полотенца. Промакиваем.

Шаг 8. Угощение дополняем кетчупом или другими добавками – сырным, чесночным соусами или майонезом. Подаем в горячем виде, пока корочка хрустящая, а мясо сочное. Отличное угощение для шумных компаний. Приятного аппетита!

Стрипсы из индейки на сковороде

Стрипсы из индейки на сковороде – блюдо, которое с легкостью сможет конкурировать с покупным фастфудом. Технология приготовления несложная. Если предстоят дружеские посиделки, это идеальный вариант для закуски под фильм или пенный слабоалкогольный напиток. Дополнительно подают соусы на выбор.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 50 гр.

Индейка – 200 гр.

Приправа для птицы – по вкусу.

Соевый соус – 100 гр.

Масло растительное – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовив продукты, обдаем индейку под краном водой.

Шаг 2. Просушив мякоть, режем ее на кусочки одинакового размера.

Шаг 3. Птицу выкладываем в миску с соевым соусом. Интенсивно размешав, маринуем полчаса. Не забываем перемешивать раз в 10 минут.

Шаг 4. Муку соединяем с приправами, и хорошенько размешав, панируем в сухой смеси маринованные кусочки индейки.

Шаг 5. В раскаленное растительное масло опускаем подготовленную индейку и обжариваем до румяности.

Шаг 6. Подаем закуску с соусами. Приятного аппетита!

Стрипсы в чипсах в духовке

Стрипсы в чипсах в духовке – отличная альтернатива фастфуду известной марки. Приготовление занимает минимум времени, закуска готовится в духовке и не содержит излишков жира. Хрустящая корочка с мягким нежным мясом не оставит равнодушных.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

Чипсы картофельные – 100 гр.

Яйца – 2 шт.

Филе куриное – 500 гр.

Мука – 3 ст.л.

Паприка молотая – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Для соуса:

Сметана 20% – 180 гр.

Чеснок – 1 зубчик.

Укроп – пучок.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты для хрустящей закуски.

Шаг 2. Обработанную птицу режем ломтиками средней толщины или длинными полосками. Не нужно мельчить, чтобы не пересушить закуску.

Шаг 3. Переложив в миску, сдабриваем солью и паприкой. Тщательно перемешиваем, чтобы компоненты подружились. Специи подбираем в соответствии со своими предпочтениями.

Шаг 4. Взбалтываем яйца. В емкость насыпаем муку (пшеничную или кукурузную) и отдельно измельчаем чипсы с любимым вкусом или натуральные. Пропитанные специями кусочки курицы обваливаем в муке, “купаем” во взбитых яйцах и обваливаем в измельченных чипсах.

Шаг 5. Противень выстилаем качественным пергаментом. Я отдаю предпочтение силиконизированной бумаге для выпечки. Запанированные куриные стрипсы распределяем по противню и помещаем его на 20 минут в прогретую до 200°С духовку.

Шаг 6. Очищенный чеснок рубим или мелко натираем.

Шаг 7. Смешиваем чеснок с жирной сметаной. Ополоснув укроп, мелко шинкуем и отправляем в пиалу. Солим и размешиваем.

Шаг 8. Осторожно вынимаем противень с готовыми стрипсами.

Шаг 9. Перемещаем закуску на блюдо и подаем с ароматным соусом. Приятного аппетита!

Стрипсы из курицы в панировке

Стрипсы из курицы в панировке отлично заменят любимый покупной фастфуд. Приготовление аппетитной закуски займет не более получаса. Идеальный быстрый перекус не повредит фигуре. Стрипсы подают с различными добавками. Соусы используют домашние или магазинные – сырный, чесночный, кетчуп или майонез.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Яйца – 1 шт.

Филе куриное – 350 гр.

Гранулированный чеснок – по вкусу.

Масло оливковое – 10 мл.

Сухари для панировки – 100 гр.

Соль – по вкусу.

Паприка – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Обдав курочку под краном и промокнув от влаги, разрезаем на не тонкие ломтики, чтобы птица при запекании не подсохла и осталась сочной.

Шаг 2. Посолив яйцо, разбалтываем до однородности.

Шаг 3. Куриные ломтики заливаем взбитой яичной массой. Хорошо перемешиваем, чтобы яйца обволокли каждый кусочек.

Шаг 4. Сухари для панировки соединяем с сухим чесноком и паприкой. Солим и перчим. Хорошо размешав, панируем куриное мясо.

Шаг 5. Форму выстилаем качественной пергаментной бумагой с силиконизированным покрытием и размещаем запанированные кусочки.

Шаг 6. Готовим 20 минут при 200°С.

Шаг 7. Закуску с хрустящей корочкой подаем с соусами. Приятного аппетита!

Стрипсы в кукурузных хлопьях

Стрипсы в кукурузных хлопьях сможет приготовить любой. Элементарный рецепт не доставит хлопот. Закуска заменит сбалансированный ужин и отлично подойдет для перекуса. Домашние стрипсы в разы аппетитнее покупного фастфуда, а воплощаются в жизнь за короткое время.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Несладкие кукурузные хлопья – 150 гр.

Яйца – 2 шт.

Филе куриное – 4 шт.

Петрушка – 4 веточки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты.

Шаг 2. Обдав и просушив куриное филе, режем нетолстыми лентами.

Шаг 3. Мелко порубив промытую зелень, соединяем с яйцами категории С1. Сдабриваем приправами. Тщательно перемешиваем. При желании используем и другие пряности. Сухая чесночная специя будет идеально дополнять вкус.

Шаг 4. Кукурузные хлопья пробиваем блендером, но не слишком мелко. Должны остаться разнокалиберные кусочки хлопьев. Если нет электроприбора, высыпаем хлопья в пакет и катаем скалкой. Крошка получится такой, как нужно.

Шаг 5. Куриные кусочки солим и перчим, “купаем” в яичной массе, обваливаем в кукурузных хлопьях. Застилаем форму пекарской бумагой с силиконовым покрытием и размещаем панированные кусочки. Раскалив духовку, ставим запекаться на 20 минут при 200°С.

Шаг 6. Горячие стрипсы дополняем любимым соусом, в качестве освежающих ингредиентов применяем овощи. Съедаем сразу, остывшие стрипсы теряют хрустящую корочку и сочность. Приятного аппетита!

Стрипсы с овсяными хлопьями

Стрипсы с овсяными хлопьями считается диетическим блюдом. Закуска готовится в духовке и не содержит лишнего жира. Реализация рецепта занимает всего полчаса. Блюдо идеально сочетается со сметано-чесночным соусом. Если следите за питанием, этот рецепт гармонично впишется в рацион и не отразится на фигуре.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Куркума – 1 ч.л.

Филе куриное – 600 гр.

Чеснок гранулированный – 0,5 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Панировка:

Куркума – 1 ч.л.

Соевый соус – 2 ч.л.

Масло растительное – 3 ст.л.

Яйца – 2 шт.

Овсяные хлопья – 1 ст.

Для сметанного соуса:

Сметана – 200 гр.

Соль – по вкусу.

Чеснок – 3 зубчика.

Укроп – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем все ингредиенты. Овсянку берем длительной варки, у меня обычный геркулес. “Экстра” не подойдет, размокнет и испортит внешний вид закуски.

Шаг 2. Курочку разрезаем на сегменты – полоски, ломтики. Соблюдаем толщину 1,5-2 сантиметра. Если птица слегка подмороженная, будет проще нарезать ровные кусочки. Если мясо охлажденное, берем острый нож.

Шаг 3. Сдабриваем куриные заготовки специями. Пряности берем по своему усмотрению. У меня стандартный набор – соль, перец, гранулированный чеснок и куркума для цвета. Хорошо размешав, маринуем 10 минут. Если позволяет время, проделываем процедуру с вечера.

Шаг 4. Отправив яйца категории С1 в миску, наливаем к ним натуральный соевый соус и объединяем до однородного состояния вилочкой.

Шаг 5. Куриные ломтики поочередно опускаем в жидкую массу, чтобы яично-соевая субстанция хорошо обволокла мясо, и обваливаем в смеси из овсяных хлопьев и куркумы.

Шаг 6. В форму укладываем пекарскую бумагу, слегка пропитываем маслом или используем пекарскую бумагу с силиконовым покрытием. Укладываем куриные кусочки и помещаем в раскаленную духовку на 20 минут. Готовим при 200°С.

Шаг 7. Ополоснув ароматный укроп (или другую зелень), измельчаем. Очищенные зубки чеснока нарезаем или натираем на мелкой терке. Ингредиенты соединяем со сметаной (предпочтительно выбирать продукт с повышенной жирностью или домашнюю) и солим. Активно размешиваем.

Шаг 8. Кушаем хрустящую закуску с пылу с жару с душистым сметано-чесночным соусом, или используем покупную сырную заправку, кетчуп или майонез. При остывании панировка станет менее хрустящей, поэтому всегда готовим столько, сколько можно съесть за один раз. Приятного аппетита!

Стрипсы из индейки в духовке

Стрипсы из индейки в духовке готовятся просто. Для нежной текстуры индейку маринуют в лимонном соке. Для панировки в этом рецепте используют соленый крекер в ансамбле с твердым сыром. Закуска даже в остывшем состоянии не потеряет свою приятную хрусткость.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Сыр твердый – 70 гр.

Яйца – 2 шт.

Филе индейки – 300-350 гр.

Лимон – ½ шт.

Крекеры соленые – 100 гр.

Соль – ¼ ч.л.

Прованские травы – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты.

Шаг 2. 100 граммов соленых крекеров отправляем в чашу.

Шаг 3. Перемалываем в крошку. Должны оставаться крупные кусочки.

Шаг 4. Измельчаем сыр на мелкой терке и перемешиваем с крошками от печенья.

Шаг 5. Промытое филе индейки режем тонкими ломтиками.

Шаг 6. Слегка подсаливаем и сдабриваем прованскими травами.

Шаг 7. Птицу поливаем лимонным соком и даем полчаса промариноваться.

Шаг 8. Разбалтываем яйца категории С1.

Шаг 9. Погружаем замаринованное филе во взбитые яйца.

Шаг 10. Заготовки щедро обваливаем в панировке.

Шаг 11. Противень застилаем силиконизированным пергаментом и укладываем стрипсы. перемещаем запекаться на полчаса при 180°С.

Шаг 12. Хрустящую закуску дополняем любимыми напитками и соусами. Приятного аппетита!

Стрипсы из курицы c сыром

Стрипсы из курицы с сыром выглядят привлекательно. Нежное мясо в сырной корочке оставляет незабываемое впечатление. И дети, и взрослые в восторге от такого угощения. Ароматная закуска подается с соусом, готовится просто и не теряет свою привлекательность после остывания.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 50 гр.

Яйца – 1 шт.

Грудка куриная – 550 гр.

Чеснок – 1 зубчик.

Горчица – 0,5 ст.л.

Соевый соус – 1 ст.л.

Масло растительное – 30 мл.

Панировочные сухари – 100 гр.

Сыр твердый – 50 гр.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриную грудку промываем и просушиваем. Отделяем кожу и косточки от мякоти.

Шаг 2. Разрезаем курочку полосками одного размера.

Шаг 3. Кусочки помещаем в чашу.

Шаг 4. Поливаем натуральным соусом из соевых бобов.

Шаг 5. Приправляем горчицей. Лучше не брать слишком острую.

Шаг 6. Немного солим, так как соус и так соленый.

Шаг 7. Приправляем перцем и рубленым или тертым чесноком. Хорошо перемешав, маринуем 20-30 минут в зависимости от свободного времени. Можно оставить мариноваться на ночь.

Шаг 8. Взбалтываем яйцо категории С1.

Шаг 9. Отмеряем 50 граммов муки. Муку используем любую – кукурузную, пшеничную или рисовую.

Шаг 10. Отвешиваем 100 граммов сухарей для панировки. Я использую домашние.

Шаг 11. Сюда же засыпаем мелкую сырную стружку. Сыр используем легкоплавкий.

Шаг 12. Хорошо перемешиваем.

Шаг 13. Противень выстилаем пергаментом. Для уверенности, что ничего не прилипнет, используем силиконизированную бумагу или слегка промазываем растительным маслом, применив силиконовую кисточку.

Шаг 14. Куриные кусочки посыпаем мукой со всех сторон.

Шаг 15. “Искупав” в яичной массе, панируем в сухарях с сыром.

Шаг 16. Запанированные кусочки размещаем на противне.

Шаг 17. Перемещаем противень со стрипсами в прогретую духовку и готовим 20 минут при 200°С. Важно не пересушить закуску, поэтому не стоит резать курочку слишком тонко.

Шаг 18. Аппетитное угощение дополняем соусами по предпочтениям. Приятного аппетита!