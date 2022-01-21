Строители культурного кластера до сих пор не исправили выявленные нарушения Севгосстройнадзора

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В августе прошлого года Севгосстройнадзор выявил ряд нарушений в строительстве хореографической академии на мысе Хрустальном. Все они касаются недостаточного армирования вертикальных бетонных конструкций.

Исправить эти недочёты строительная компания «Арго» не спешит, хотя срок был назначен на 29 октября прошлого года. За несоблюдение сроков, которые установило контролирующее ведомство, мировой суд Ленинского района Севастополя назначил уже бывшему гендиректору строительной компании Фёдору Капустянову штраф в 5 тысяч рублей, сообщает новостной портал ForPost.

В Севгосстройнадзоре уточнили, что выписанный штраф не аннулирует необходимость устранить нарушения. Для этого будут определены новые сроки.

Список всех недочёты можно увидеть на официальном сайте контрольных мероприятий, оператором которого является Генпрокуратура России. Например, для нескольких квадратных колонн с сечением 80×80 см было предусмотрено армирование 12 стержнями по 25 мм плюс 12 стержнями по 32 мм, но в одном случае было использовано 22 стержня по 25 мм, в другом – 12 пол 25 мм. Также не было сохранено расстояние, прописанное в проекте.