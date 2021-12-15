Строители «Нового Херсонеса» начали сносить уникальные здания начала XX века

В редакцию «Независимого телевидения Севастополя» обратились жители домов, соседствующих со стройкой «Нового Херсонеса». Горожане сообщили, что на территории будущего историко-культурного парка вновь начала работать тяжёлая техника. На этот раз рабочие варварски сносят корпуса школы водолазов. Выехав на место событий, съёмочная группа НТС убедилась в словах севастопольцев – строители «Нового Херсонеса» действительно стали уничтожать уникальные здания начала прошлого века.

Археологические раскопки при помощи экскаватора, громкие работы в ночное время, вырубка почти двух тысяч здоровых многолетних деревьев, постоянная завеса тайны вокруг застройки Южного пригорода Херсонеса. Казалось бы, севастопольцев уже ничем не удивить, но новости оттуда доносятся с завидной регулярностью. В начале этой недели строители приступили к сносу столетних зданий школы водолазов.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Речь идёт не просто о некоторых зданиях. Речь идёт об уникальном комплексе зданий, которые были построены в 1908-1912 гг. Эти здания во время Великой Отечественной войны были разрушены, но к 1957 году они были восстановлены, за исключением гауптвахты. То есть по сути дела речь идёт не о каком-то здании, речь идёт о комплексе зданий, которые являют собой пример того, как в Российской империи выстраивались комплексы, принадлежащие военно-инженерному ведомству».

Все постройки комплекса выполнены в стилистике близкой к классической. В качестве материала использован местный крымбальский камень. Однако, в ближайшее время эти здания, вероятно, навсегда исчезнут. На кадрах, которые удалось запечатлеть съёмочной группе телеканала НТС отчётливо видно, как на одном из корпусов разобрана кровля, а стены в буквальном смысле ломает тяжёлая техника. Если соотнести это видео с представленной схемой будущего «Нового Херсонеса», вероятнее всего уникальные столетние здания уничтожают ради строительства на их месте туристического центра. По мнению Вячеслава Горелова, этот пока ещё сохранившийся комплекс – подарок любому архитектору, и его стоило бы вписать в будущий ансамбль.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Тогда можно было бы, сохранив эти здания, вокруг них построить некоторый комплекс. При этом сказать, смотрите, в рамках этого комплекса, в границах этого комплекса находятся здания, представляющие исключительный исторический интерес. Это здание вот такое, вот такое и вот такое».

Ситуацию с началом варварского разрушения целого комплекса исторических зданий Вячеслав Горелов сравнил со строительством так называемых «Голубых унитазов» на берегу Артиллерийской бухты. Тогда горожане навсегда потеряли здание таможни – одно из старейших в Севастополе и пережившее первую оборону 1854–1855 годов.

Напомним, во время недавнего визита в Севастополь заместителя министра обороны России Тимура Иванова, губернатор Михаил Развожаев заявил, что долгожданные общественные обсуждения будущего Южного пригорода Херсонеса Таврического, оказывается, уже подходят к концу. Такая «гибкость» руководства региона вызывает только недоумение у председателя парламентского комитета по градостроительству и земельным вопросам.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Поэтому я с большим таким напрягом отношусь к тому, что говорят нам. С большим таким сомнением отношусь к тому, о чём нам говорят, когда говорят о том, что мы сейчас в декабре, или в январе будущего года покажем севастопольцам новый проект. Мы будем его согласовывать с горожанами. Послушайте, если вы уже приступили к разрушению зданий, которые имеют такую историческую ценность. Зданий, который имеют вековую историю, то, что вы собираетесь показывать севастопольцам?»

Кроме того, наши коллеги из интернет-издания ForPost зафиксировали повреждения частного кафе «Легенда», которое располагается совсем рядом со стройкой. Половина заведения практически отсутствует: разрушены две стены и крыша.

Напомним, у стен музея-заповедника «Херсонес Таврический» должен разместиться историко-археологический парк. Строительство ведёт Министерство обороны России. Идейный вдохновитель – фонд «Моя история». Согласно планам, в Южном городище появится сразу несколько крупных строений, которые не ограничатся исключительно музейными корпусами. Однако, выбранный метод проведения работ многие севастопольцы считают откровенно варварским. Устав от отсутствия какого-либо диалога со стороны руководства города, месяц назад местные жители отправили коллективное обращение к Президенту России Владимиру Путину. Но, несмотря на возмущение людей, строители продолжают разрушать прошлое Севастополя ковшом экскаватора во имя новой истории.

Николай Кузнецов, Дмитрий Фомин, «Севинформбюро»