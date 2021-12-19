Строители «Нового Херсонеса» повредили теплотрассу на ул. Древней

Утром в воскресенье, 19 декабря создатели «Нового Херсонеса» в очередной раз отметились в информационном поле. На скользкой дороге при выезде со стройплощадки занесло грузовик. Машина повредила теплотрассу. Видео с последствиями инцидента в редакцию «Независимого телевидения Севастополя» передали местные жители.

К моменту прибытия на место происшествия корреспондента НТС грузовика уже не было, течь из трубы удалось минимизировать, но не ликвидировать. Нашим коллегам из интернет-портала ForPost в пресс-службе ГУП «Севтеплоэнерго» подтвердили факт повреждения их трассы. Более того, в результате ДТП в районе пришлось перекрыть отопление. На месте ведутся работы. Представители коммунальных служб затруднились назвать ориентировочное время восстановления. Отметим, в ночь на понедельник в Севастополе ожидается падение температуры до 0 градусов.

Напомним, в начале недели мы рассказывали о начавшемся сносе вековых зданий школы водолазов. Тогда же появилась информация, что строители «Нового Херсонеса» снесли внушительную часть кафе «Легенда», расположенного в непосредственной близости от будущего историко-археологического парка.