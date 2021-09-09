Строители «Тавриды» проектируют четырёхполосную дорогу в Казачью бухту

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Генподрядчик строительства трассы «Таврида», АО «ВАД», начинает проектно-изыскательские работы по реконструкции автомобильной дороги «Севастополь – порт Камышовая бухта – бухта Казачья». Соответствующий контракт размещен в системе госзакупок. В качестве заказчика выступает Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя. Стоимость проектирования составляет 113 миллионов рублей, источник финансирования – межбюджетные транши по соглашению с Правительством Москвы.

Техзадание в контракте на проектирование

Проект новой дороги в микрорайон «Казачья бухта» предусматривает как реконструкцию, так и новое строительство, и будет состоять из трех этапов. Первый – магистраль шириной в 4 полосы с одной транспортной развязкой. Второй и третий этапы – двухполосные дороги местного значения.

Срок окончания работ, включая получение положительного заключения госэкспертизы по проекту – ноябрь 2022 года.

Лариса Петренко