Строители завершают благоустройство сквера в районе Москольца в Симферополе

В районе Московского кольца в Симферополе работники завершают работы по благоустройству сквера, передает пресс-служба горадминистрации со ссылкой на начальника департамента городского хозяйства администрации Симферополя Евгения Малярова.

Собственник «Привоза» в Симферополе обязан оборудовать остановку — власти «На объекте уже выполнили работы по прокладке электрического кабеля для уличных фонарей, а также установили бортовой камень и приступили к укладке тротуарной плитки», – сообщил он.

Маляров также рассказал, что в скверах Потёмкина и Социалистического труда ведутся подготовительные работы для укладки плитки, в сквере у Дворца культуры профсоюзов также продолжается благоустройство.