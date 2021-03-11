Строителям культурного кластера в Севастополе выписали штраф на миллион рублей

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Штраф в один миллион рублей за нарушения предстоит выплатить строителям культурного кластера на мысе Хрустальном в этом году. Об этом пишет новостной портал ForPost со ссылкой на ответ Севгосстройнадзора севастопольскому общественнику Виктору Чижову.

Протокол об административном нарушении составлен 11 января 2021 года. В нем, по данным СМИ, фигурируют застройщик – Фонд проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие», и АО «Стройтрансгаз» – непосредственный строитель кластера. Оба нарушили целый ряд обязательных требований, отмечает ForPost.

В рамках возведения Театра оперы и балета без разрешения на строительство производили земляные работы по устройству котлована, планировочные работы, перемещение грунта в отвал, разработку грунта с последующим вывозом, демонтаж недостроя музея обороны, строительные работы по устройству стен в грунте и бурение скважин с использованием буровых установок.

Севгосстройнадзор уточняет: это является адинистративным правонарушением, предусмотренным частью 1 статьи 9.5 КоАП РФ.

Фонду и «Стройтрансгаз» назначены штрафы по 500 000 рублей каждому.

Причём, это по-прежнему происходит без подачи в Севгосстройнадзор извещения о начале строительства. Это тоже является правонарушением (часть 2 статьи 9.5 КоАП РФ). Протокол об этом был составлен 24 февраля 2021 года. Результаты рассмотрения этого документа пока неизвестны.

Также строители кластера на мысе Хрустальном получили предупреждение о недопустимости нарушения так называемого «закона о тишине».