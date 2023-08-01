Строительная экспертиза от компании «Ситипроф»

Компания «Ситипроф» уже более 10 лет работает в сфере приемок и строительных экспертиз недвижимости, предоставляет свои услуги в 12 городах и входит в число лидеров отрасли на столичном рынке. Нашими специалистами проводится профессиональная приемка квартир в Москве, а также предоставляются другие смежные услуги. В их числе – строительная экспертиза новостройки, позволяющая получить компенсацию от застройщика за некачественно выполненные работы в случае, когда акт приема-передачи уже подписан.

Для чего нужна строительно-техническая экспертиза?

Под строительной экспертизой подразумевается тщательный осмотр квартиры, проведение различных замеров и обследований на предмет фиксации имеющихся нарушений условий договора, технических нормативов, стандартов, требований безопасности или просто некачественно выполненных работ застройщиком. В ходе экспертизы:

проверяется соответствие планировки той, что указана в договоре;

определяется ровность поверхностей и качество отделки, если таковая имеется;

проводится комплексный тест внешнего вида, работоспособности, правильного монтажа всех инженерных систем и их компонентов (электроэнергия, отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация);

тщательно обследуются оконные конструкции и входные двери на качество установки, отсутствие повреждений, работоспособность фурнитуры и запорных механизмов, плотность прилегания, целостность швов и т. п.;

делается фотофиксация обнаруженных недостатков и нарушений;

рассчитывается смета на устранение зафиксированных дефектов;

составляется письменное экспертное заключение с приложением всех фото, расчетов, свидетельств и сертификатов, что позволит использовать его как при обращении к застройщику, так и в рамках судебного разбирательства.

Такое комплексное обследование квартиры позволяет найти и зафиксировать все, даже малозаметные или намеренно замаскированные недочеты. Имея на руках заключение, вы легко сможете требовать материальную компенсацию от застройщика, пропорциональное уменьшение цены договора или устранение дефектов его силами и за его счет, обратиться в суд. Эксперты компании «Ситипроф» сопроводят вас и в прохождении этих процедур.

Дополнительные услуги

При необходимости строительная экспертиза квартиры может быть дополнена другими услугами: тепловизионным обследованием помещения, замерами ЭМИ, уровня радиации и аммиака, официальной проверкой площади или составлением плана объекта. Детали – на официальном сайте компании msk.cityprof.ru.