Строительство дачных домов под ключ в Тюмени — качественно и недорого

Хотите обзавестись уютным дачным домиком? Не тратьте время на поиски подрядчика, обращайтесь в «Леском». Компания свыше 10 лет занимается строительством деревянных домов в Тюмени: оказывает комплекс услуг, заработала репутацию надежного партнера. Клиент быстро становится счастливым обладателем недорогой недвижимости на участке.

Чем привлекательна компания

Надежность, государственная аккредитация, членство в СРО. Собственные производственные мощности. На высокоточном оборудовании изготавливаются по проекту детали «конструктора» (домокомплекта), маркируются. Неукоснительное выполнение договорных обязательств «Леском» ведет строительство дачных домов без привлечения субподрядчиков. В штате квалифицированные специалисты разных профилей. Сдача объекта под ключ выполняется точно в срок. На каждом этапе – жесткий контроль.

Цена, зафиксированная в договоре, остается неизменной. Заказчик застрахован от неприятных сюрпризов: скрытых комиссий, дополнительных выплат. На услуги, материалы «Леском» дает 5-летнюю гарантию. Бесплатное консультирование, индивидуальный подход. Заказчику на выбор предлагаются материалы (оцилиндрованное бревно, профилированный или клееный брус), проекты деревянных домов. Не устраивает типовой – компания разработает специальный с учетом пожеланий клиента. Мастера приступают к работе после окончательного согласования документации, сроков.

Деревянный дом – плюсы

Невысокая стоимость (не требуется массивное основание и отделка, цена леса ниже других материалов).

Быстрая сборка сруба.

Оригинальный, привлекательный дизайн.

Тепловые потери минимальны. Компания «Леском» использует собственную разработку. «Тепловой замок» исключает промерзание, продувание.

Долговечность. Дома из дерева при правильном уходе не требуют ремонта десятилетиями.

Этапы строительства

Сотрудник компании при приеме заказа уточняет нюансы, пожелания. Клиенту предлагаются на выбор проекты деревянных домов, оговаривается перечень дополнительных услуг: монтаж забора и другие. При необходимости – разработка индивидуального проекта (до 14 дней).

Изготовление домокомплекта.

Обращение к заказчику, окончательное согласование времени начала работ.

Подготовка территории, доставка «конструктора».

Монтаж фундамента дачного дома.

Сборка сруба.

Вывоз строительного мусора.

Сдача заказчику под ключ, подписание акта.

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Хотите быстро и недорого построить дачный дом в Тюмени? Тогда «Леском» – Ваш подрядчик. Подробности о компании по ссылке https://www.lescom.su/catalog/doma/.