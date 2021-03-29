Строительство дачных домов под ключ в Тюмени — качественно и недорого

Хотите обзавестись уютным дачным домиком? Не тратьте время на поиски подрядчика, обращайтесь в «Леском». Компания свыше 10 лет занимается строительством деревянных домов в Тюмени: оказывает комплекс услуг, заработала репутацию надежного партнера. Клиент быстро становится счастливым обладателем недорогой недвижимости на участке.new log home in mountain resort town
Чем привлекательна компания
- Надежность, государственная аккредитация, членство в СРО.
- Собственные производственные мощности. На высокоточном оборудовании изготавливаются по проекту детали «конструктора» (домокомплекта), маркируются.
- Неукоснительное выполнение договорных обязательств
- «Леском» ведет строительство дачных домов без привлечения субподрядчиков. В штате квалифицированные специалисты разных профилей. Сдача объекта под ключ выполняется точно в срок. На каждом этапе – жесткий контроль.
- Цена, зафиксированная в договоре, остается неизменной. Заказчик застрахован от неприятных сюрпризов: скрытых комиссий, дополнительных выплат.
- На услуги, материалы «Леском» дает 5-летнюю гарантию.
- Бесплатное консультирование, индивидуальный подход. Заказчику на выбор предлагаются материалы (оцилиндрованное бревно, профилированный или клееный брус), проекты деревянных домов. Не устраивает типовой – компания разработает специальный с учетом пожеланий клиента. Мастера приступают к работе после окончательного согласования документации, сроков.
Деревянный дом – плюсы
- Невысокая стоимость (не требуется массивное основание и отделка, цена леса ниже других материалов).
- Быстрая сборка сруба.
- Оригинальный, привлекательный дизайн.
- Тепловые потери минимальны. Компания «Леском» использует собственную разработку. «Тепловой замок» исключает промерзание, продувание.
- Долговечность. Дома из дерева при правильном уходе не требуют ремонта десятилетиями.
Этапы строительства
- Сотрудник компании при приеме заказа уточняет нюансы, пожелания. Клиенту предлагаются на выбор проекты деревянных домов, оговаривается перечень дополнительных услуг: монтаж забора и другие. При необходимости – разработка индивидуального проекта (до 14 дней).
- Изготовление домокомплекта.
- Обращение к заказчику, окончательное согласование времени начала работ.
- Подготовка территории, доставка «конструктора».
- Монтаж фундамента дачного дома.
- Сборка сруба.
- Вывоз строительного мусора.
- Сдача заказчику под ключ, подписание акта.
Хотите быстро и недорого построить дачный дом в Тюмени? Тогда «Леском» – Ваш подрядчик. Подробности о компании по ссылке https://www.lescom.su/catalog/doma/.