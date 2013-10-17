Строительство домов из кирпича: преимущества материала

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Бывают случаи, когда люди решают в качестве материала для строительства своего дома выбрать кирпич. Но прежде чем окончательно остановить свой выбор на нем, нужно хорошо обдумать и убедиться, что данный участок подходит для кирпичного строения. При проектировании необходимо учитывать, что кирпичная постройка будет оказывать большое давление на почвогрунт. Если возводить дом на неровном участке, да еще и с песчаным грунтом, то нужно уделить особое внимание фундаменту, чтобы фундамент был прочным купить качественный бетон нужно. Он должен быть очень прочным, чтобы предотвратить сползание тяжелого дома по склону, затрат на него может потребоваться больше, чем на строительство самого дома. Заказать строительство домов из кирпича вы можете на сайте https://www.noviydom.ru/.

Следует учитывать, что на песчаном грунте осадка дома произойдет быстрее, чем на глинистом. В первом случае дом осядет еще при возведении стен, а во втором потребуется гораздо больше времени, примерно год с лишним. При строительстве кирпичного дома преимущество отдается ленточному фундаменту, который будет поддерживать несущие стены. Бетон нужно заливать ниже уровня промерзания земли. Процесс будет довольно длительным и затратным, но зато результат долговечным и надежным. Поскольку бетону нужно время для того, чтобы он стал прочным, стоит учесть время его заливки. Обычно на затвердевание уходит один месяц.

Дальше уже можно приступать к кладке кирпичей. Но в холодную погоду класть кирпич не стоит. Чтобы качественно уложить кирпич, нужно использовать достаточное количество раствора и исключить завоздушенность. Обязательно простукивать каждый кирпич, чтобы не было свободных мест между рядами. Основными критериями выбора дома именно из кирпича является его прочность, долговечность, потому что не подвергнется гниению как древесина, не страшны плесень и грибки. Также огнеупорность, экологичность, морозостойкость. Внешне такие дома выглядят презентабельно, престижно, добавляя солидность своему владельцу. Хотя бюджет на строительство кирпичного дома нужен немалый. Во все времена кирпич ценился как отличный надежный материал для строительства зданий сооружений. Некоторые из них на протяжении нескольких десятков, возможно и сотен, лет стоят и радуют глаз, передаются по наследству. Поэтому кирпич до сих пор не утратил своей привлекательности для людей.