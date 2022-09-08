Строительство домов из СИП панелей в Алматы

Вопрос об энергоэффективности домов из сип панелей является спорным уже давно, но со временем совершенствуются технологии их производства, меняются в лучшую сторону детали строительства. И есть тенденция роста спроса на возведение домов из СИП-панелей. Плюсы и минусы такой технологии рассматриваются при принятии решения о строительстве, однако SIP технология набирает обороты.

Компания HotWell.KZ предлагает заказчикам выгодные предложения по возведению энергоэффективных домов. Это дома высокого качества, отвечающие самым высоким стандартам, по выгодной стоимости.

Значит, стоит сказать о такой важной характеристике таких домов, как энергоэффективность.

СИП-панели представляют собой такой строительный материал, который позволяет сохранять в доме тепло при минимуме затрат энергоресурсов. Таким образом, заметно сокращаются расходы на отопление, если иметь в виду холодное время года.

Однако для каждого владельца дома важно не только сохранение тепла зимой, но и поддержание прохладной атмосферы в жаркое время. Расходы на установку и эксплуатацию кондиционеров нельзя назвать скромными.

По аналитическим исследованиям, дома из СИП-панелей в своей ценовой категории сегодня на рынке являются наиболее энергоэффективными. Сами панели отличаются низкой степенью теплопроводности, поэтому и получается минимум теплопотерь при отоплении таких домов.

Преимущества и энергоэффективность домов из СИП-панелей

Несмотря на высокую стоимость панелей, возведение и эксплуатация дома из них обойдутся значительно дешевле, нежели аналогичного по площади каменного. Сип-панели имеют высокую степень теплосбережения, намного выше кирпича, это позволяет заметно экономить на отоплении. Короткие сроки сдачи в эксплуатацию. Конструкции для сборки дома легкие, прочные и просты в сборке. для строительства не требуется тяжелая техника, так как используется облегченный экономичный фундамент.

Показатели энергоэффективности

В высоких показателях энергоэффективности сип-панельных домов можно убедиться, если сравнить расходы на отопление кирпичного дома и дома из Сип-панелей одинаковой площади. Разница в пять раз в пользу панельных домов. При возведении стандартного дома из таких панелей используются СИП толщиной 174 мм, но иногда применяют более толстые 224 мм, в этом случае затраты на отопление такого жилья станут еще меньше. Это и есть огромный плюс в энергоэффективности подобных строений.

Многие владельцы подобных сооружений отапливают их только электричеством, что почти не сказывается на семейном бюджете. Если система отопления подключена к магистральному газовому теплопроводу, то расходы будут еще меньше.

Существует мнение, что зачастую в домах такого типа бывает много плесени, сырости от плохой вентилируемости, поэтому система вентиляции должна быть устроена правильно, что позволит предотвратить такие последствия.