Строительство фондохранилища «Херсонеса Таврического» планируют завершить до конца года

Долгострой музея-заповедника «Херсонес Таврический» – фондохранилище в районе Античного проспекта – планируют завершить до конца этого года. На данный момент скорректированный проект находится на согласовании Главгосэкспертизы. Об этом ForPost сообщили в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства».

«Проект откорректирован в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, а также с учетом требований надзорных органов (Росгвардии, Ростехнадзора и МЧС). Стоимость реализации объекта будет уточнена после прохождения Главгосэкспертизы», – сообщили в компании.

Стоит отметить, что проект внутреннего обеспечения здания (инженерные сети и архитектурные работы) уже согласован, а план наружного обеспечения объекта (к нему в том числе относятся дизельная электростанция и газовая котельная) получит заключение экспертизы во II квартале текущего года.

Объект готов на 89%, но завершить строительно-монтажные работы без заключения Госэкспертизы нельзя.

Почему вообще проект нужно было корректировать, в пресс-службе «Единого заказчика» объяснили изменившимися требованиями к нормативной документации.

Напомним, строительство фондохранилища планировалось завершить ещё в 2018 году, но срок сдачи объекта все время переносился. Сначала ответственным за строительство объекта был Минкультуры России, затем – Минстрой, который также занимается реконструкцией Исторического бульвара и общежитий Севастопольского государственного университета.