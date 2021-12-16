Строительство яхтенной марины в Балаклаве обойдётся почти в 10 млрд рублей

Правительство Севастополя определило подрядчика строительства яхтенной марины в Балаклаве. Им стало публичное акционерное общество «Мостотрест». Главгосэкспертиза одобрила проект, реализация которого запланирована в рамках Федеральной целевой программы. Стоимость работ оценивается в 9 миллиардов 400 миллионов рублей. Строительство начнётся в следующем году.

В пресс-службе Правительства Севастополя уточнили, что в ближайшее время будет создан наблюдательный совет, куда войдут в том числе судовладельцы, предприниматели и общественные активисты. Комплексное развитие Балаклавской бухты начнётся с реконструкции Таврической набережной. В первую очередь подрядчик заменит коммуникации – водопровод, электрические сети, газопровод, канализационные и ливневые коллекторы. После этого начнётся благоустройство территории. Следующим этапом станет ремонт набережной Назукина.