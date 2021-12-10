Строительство модуля для МРТ завершили на проспекте Гагарина

В Севастополе завершили строительство модуля для МРТ на проспекте Гагарина. Быстровозводимое здание начали строить в июне. За выполнение контракта взялась фирма «Фаворит». Глава Департамента капитального строительства Илларион Гапицонов 10 декабря оценил работу подрядчика и готовность модуля.

Это здание предназначено для размещения в нём магнитно-резонансного томографа, будет обслуживать детскую поликлинику №2 на проспекте Гагарина. К возведению модуля приступили в начале лета. Контракт сроком на полгода и стоимостью более 14 миллионов рублей Департамент капитального строительства Правительства города заключил с компанией «Фаворит».

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Работы выполнены уже на 99%. Сейчас уже проводится клининг, и в ближайшее время передадим больнице данный объект. По осмотренному объекту у меня претензий никаких нет. Всё сделано качественно. Не скрою, были некоторые неточности в проектной документации, но мы их устранили в процессе строительства. На сроки и на стоимость это никак не повлияло».

Площадь модуля – 225 квадратных метров. В здании предусмотрены комнаты для ожидания, подготовки, процедурная, кабинет врача, комнаты сканирования и управления, шлюз кабинета МРТ, помещения для персонала, а также санузлы. Компания, которая выполняла работы, имеет 15-летний опыт по строительству подобных объектов.

ОЛЕГ БЕЗРУЧКО, заместитель директора ООО «Фаворит»: «Были нюансы, но мы их устранили. Возвели модуль, возвели быстро, но были нюансы с подключением сетей, согласования всё прошли. Сейчас заканчиваем установку мебели, мелкие моменты: навес над оборудованием, будет благоустройство, асфальт уложим. Планируем к концу следующей недели всё закончить».

Окончание работ по контракту – декабрь этого года. В сроки подрядчик уложился. Глава Департамента капитального строительства Илларион Гапицонов рассказал, что в городе ещё несколько объектов готовятся завершить до конца года.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства: «Мы на первой городской больнице тоже заканчиваем строительство модуля, возле больницы имени Даши Севастопольской, мы в этом году также заканчиваем там компьютерный томограф».

В следующем году предусмотрено строительство трёх модулей для детской поликлиники и размещение магнитно-резонансных томографов, подытожил Илларион Гапицонов.

Дарья Юхновская, Анатолий Паньков, «Севинформбюро»