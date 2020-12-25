Строительство опреснителя, «апгрейд» очистных, борьба с ковидом – главное из отчёта Развожаева

Борьба с коронавирусом и засухой, строительство опреснительной установки, «апгрейд» канализационных очистных сооружений, медицинский и культурный кластеры, благоустройство города – губернатор Михаил Развожаев отчитался двухлетней деятельности и запланировал работу на 2021 год. В пятницу глава города выступил с докладом перед севастопольскими парламентариями.

Отчёт о деятельности Правительства города перед депутатами Законодательного собрания Севастополя предполагался лишь за 2019 год – весной губернатору не удалось выступить перед парламентариями из-за пандемии, и отчет пришлось перенести на полгода. Однако за это время произошло столько знаковых событий, что Михаил Развожаев предпочёл расширить временные рамки, говорил о проблемах сегодняшнего дня и планах на 2021 год.

Средства Федеральной целевой программы по развитию Севастополя освоят эффективнее, чем в прошлом году – показатель составит 95%, заявил губернатор.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «В 2020 году мы стремимся к освоению программы выше 95%. Все мероприятия программы, которые должны быть начаты в 2020 году, законтрактованы. На сегодня кассовое исполнение составляет 75%».

В 2020 году на средства ФЦП в Севастополе построены 20 объектов: это газопроводы в Андреевке, Любимовке, Резервном и Фронтовом; пять котельных, два детских сада – по улице Симонка и в Орлином, школа на Античном проспекте, седьмой этап трассы «Таврида». Из-за недобросовестных подрядчиков не успели сдать в срок две новые подстанции скорой помощи – №2 и №10.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Вы знаете, что 10-я подстанция – это будет первый объект медицинский, который будет введён в новейшее время. К сожалению, в этом году, хотя объект, подчёркиваю, полностью готов, запустить его в этом году не удастся, хотя мы максимальные усилия предпринимали. Но постараемся сделать это в конце января – начале февраля. По подстанции скорой помощи №2 ситуация чуть хуже – не очень добросовестный подрядчик. Это, я напомню, на территории пятой городской больницы строится подстанция скрой помощи. Порядка 20% средств – совершенно очевидно, при всех заверениях и обещаниях реализованы не будут».

Объём финансирования ФЦП до 2024 года составит 134 миллиарда рублей. При этом, по словам губернатора, программу развития региона продлят до 2025 года – планируется, что городу выделят дополнительные средства на капитальный ремонт домов и решение проблемы водоснабжения.

Список объектов ФЦП, возможно, дополнит опреснительная установка на 20 тысяч кубометров воды в сутки. Для этого предстоит модернизировать проект канализационно-очистных сооружений «Южные» – рассол из опреснителя планируют сливать в море через трубы глубоководного выброса.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Самая главная проблема – это рассол при опреснении. Мы вместе с инженерами прорабатываем вариант, чтобы тот рассол, который будет вырабатываться при опреснении, попал в глубоководный выпуск КОС, размешивался, и в море обратно попадал. Поэтому КОС – апгрейд этого проекта. Понятно, что всем уже хочется не апгрейд, а просто самих КОС. Но эти две задачи никак не меняют приоритета, баланс посчитан».

Михаил Развожаев подчеркнул: перебоев с водоснабжением в 2021 году в Севастополе не будет. Строительство водозабора на реке Бельбек завершится в марте. Программа по сокращению водопотерь позволит экономить 15 тысяч кубометров воды в сутки. Продолжается геологическая разведка подземных источников: четыре скважины у села Фруктового добавят ещё 10 тысяч кубометров воды в день.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Делаю всё для того, чтобы севастопольцы не почувствовали дефицита воды. Но естественно, параллельно ведётся работа с коммерческими потерями, с неэффективным использованием воды. По той программе, которую мы составили – за три годы мы сможем ещё порядка 15 тысяч кубических метров в сутки экономить».

Перечень объектов Федеральной целевой программы может и уменьшиться – в следующем году Михаил Развожаев предложил обсудить, нужна ли Севастополю новая инфекционная больница. Расходы на борьбу с коронавирусом в Севастополе составили 1 миллиард 550 миллионов рублей. Из них 756 миллионов выделил региональный бюджет, остальное – федеральный.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Посмотрим после ковида. Вернёмся к этому вопросу. Очевидно, что в том виде, в котором инфекционка выйдет из ковида – она точно сможет решать все проблемы Севастополя. Вопрос только в том, что нужно всё равно модернизировать оборудование».

Рассмотрение проекта Генерального плана Севастополя и правил землепользования и застройки снова откладывается. Одна из причин – пандемия. Необходимы публичные слушания, которые невозможно провести из-за эпидемической обстановки. Несмотря на это, губернатор надеется, что Генплан всё же будет принят в 2021 году. При этом Правила землепользования и застройки уже разработаны, добавил он.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Что касается Правил землепользования и застройки – они разработаны. Некоторые коррективы последние вносим. Понятно, что нашим законом Севастополя мы определили, что впервые проводимые слушания, обсуждения при утверждаемых ПЗЗ и Генплан обязательно проходят процедуру публичных слушаний, а не общественных обсуждений. Поэтому ПЗЗ будем обсуждать после снятия ковидных ограничений».

В отчёте об итогах работы Михаил Развожаев особо отметил благоустройство общественных пространств. За два года в Севастополе привели в порядок парк Учкуевка, отреставрировали Большую Морскую, завершили первый этап реконструкции Матросского бульвара.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Матросский бульвар: проект – релиз этого года. Фонд «35-я береговая батарея». Хочу сказать слова благодарности Алексею Михайловичу Чалому, потому что вопрос не только в значительных деньгах, потраченных на этот объект, но и в подходе – потому что приложены были не только финансы, но и очень много эмоций, интеллекта и всего, что связано с тем, как это должно выглядеть».

Одним из основных проектов в сфере благоустройства в 2021 году станет вторая очередь реконструкции Матросского бульвара. Кроме того, предстоит строительство восьмого этапа автодороги «Таврида», медицинского и культурного кластеров, разработка проекта благоустройства Артбухты, создание яхтенной марины в Балаклаве и продолжение реконструкции центрального городского кольца.

Екатерина Коломиец, Дмитрий Лелеко, «Севинформбюро»