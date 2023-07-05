Стручковая фасоль с яйцом на сковороде – это интересное кулинарное решение для домашнего стола. Такую закуску можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира. Специально для ваших комфортных приготовлений мы собрали подборку из пяти рецептов с пошаговыми фотографиями.

Свежая стручковая фасоль с яйцом на сковороде

Свежая стручковая фасоль с яйцом на сковороде – это быстрое в приготовлении, вкусное и питательное блюдо для вашего домашнего стола. Подавайте угощение в качестве перекуса или самостоятельного угощения. Обязательно берите на заметку проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями.

Ингредиенты –+2 порц.

Фасоль стручковая 400 гр.

Яйцо куриное 2 шт.

Масло сливочное 30 гр.

Соль по вкусу

Уксус столовый 9% 1 ст.л.

Шаги 25 мин.

Стручковая фасоль с яйцом на сковороде готовится очень просто. Подготовим необходимые продукты по списку. Отвариваем стручковую фасоль в кипящей подсоленной воде около 5 минут. Отбрасываем фасоль на дуршлаг. Промываем ее водой с уксусом. Это позволит сохранить яркий зеленый цвет фасоли. Разогреваем сковороду со сливочным или оливковым маслом. Выкладываем сюда стручковую фасоль и жарим около трех минут. Вбиваем к фасоли куриные яйца. Вымешиваем содержимое и обжариваем до готовности яиц. Солим по вкусу. Свежая стручковая фасоль с яйцом на сковороде готова. Подавайте к столу и угощайтесь!

Замороженная стручковая фасоль на сковороде с яйцом

Замороженная стручковая фасоль на сковороде с яйцом – это интересное и простое в исполнении решение для вашего стола. Аппетитное овощное блюдо подойдет в качестве перекуса или гарнира. Обязательно попробуйте приготовить по нашему рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Фасоль стручковая замороженная – 350 гр.

Яйцо – 2 шт.

Масло сливочное – 40 гр.

Соль – 2 щепотки.

Вода – 75 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Обдаем холодной водой замороженную стручковую фасоль, чтобы удалить льдинки.

Шаг 3. Выкладываем фасоль в сковороду с небольшим количеством кипящей воды. Добавляем соль и готовим около 7 минут до мягкости.

Шаг 4. Добавляем сюда кусочек сливочного масла. Перемешиваем и готовим около трех минут.

Шаг 5. Разбиваем куриные яйца в глубокую миску. Взбиваем вилкой со щепоткой соли.

Шаг 6. Вливаем яичную смесь в сковороду с фасолью.

Шаг 7. Перемешиваем содержимое сковороды и жарим около трех-четырех минут. Можно еще немного посолить по вкусу.

Шаг 8. Замороженная стручковая фасоль на сковороде с яйцом готова. Раскладываем по тарелкам и подаем к столу!

Стручковая фасоль на сковороде с яйцом и чесноком

Стручковая фасоль на сковороде с яйцом и чесноком порадует вас ярким вкусом, ароматом и аппетитным видом. Подавайте к столу в качестве самостоятельного блюда или как гарнир к горячим угощениям. Приготовить аппетитный продукт несложно. Для этого берите на заметку проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Фасоль стручковая – 200 гр.

Яйцо – 2 шт.

Чеснок – 1 зубчик.

Лук репчатый – 0,5 шт.

Перец болгарский – 0,5 шт.

Сметана – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Паприка молотая – 1 щепотка.

Масло сливочное – 10 гр.

Масло растительное – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем стручковую фасоль и разделываем на части. Отвариваем в кипящей подсоленной воде около 8 минут.

Шаг 2. Отбрасываем ингредиент на дуршлаг, даем полностью стечь воде.

Шаг 3. Измельчаем репчатый лук и болгарский перец. Обжариваем овощи до мягкости на растительном масле.

Шаг 4. Сюда же выкладываем стручковую фасоль. Солим, перчим, перемешиваем и жарим около 4-5 минут. Периодически помешиваем.

Шаг 5. Соединяем куриные яйца с солью, паприкой и сметаной. Перемешиваем вилкой.

Шаг 6. Вливаем к фасоли яичную смесь. Дополняем заготовку измельченным чесноком.

Шаг 7. Готовим пару минут, помешивая содержимое.

Шаг 8. Стручковая фасоль на сковороде с яйцом и чесноком готова. Подавайте к столу, дополнив кусочком сливочного масла.

Стручковая фасоль с яйцом и помидором

Стручковая фасоль с яйцом и помидором – это несложное в исполнении и невероятно аппетитное блюдо для вашего домашнего стола. Такая закуска никого не оставит равнодушным и разнообразит ваше привычное меню. Для приготовления берите на заметку пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Фасоль стручковая – 300 гр.

Яйцо – 4 шт.

Помидор черри – 200 гр.

Сыр твердый – 100 гр.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты.

Шаг 2. Фасоль промываем и выкладываем в сковороду. Прогревам.

Шаг 3. Помидоры хорошо промываем и режем на половинки.

Шаг 4. Выкладываем овощ к стручковой фасоли в сковороде.

Шаг 5. Дополняем содержимое солью.

Шаг 6. Перемешиваем и томим под крышкой около 10 минут. Убираем крышку и томим, пока вода в сковороде не испарится.

Шаг 7. Разбиваем сюда куриные яйца.

Шаг 8. Солим блюдо, перемешиваем и дополняем тертым сыром.

Шаг 9. Накрываем крышкой до расплавления сыра.

Шаг 10. Стручковая фасоль с яйцом и помидором готова. Можно подавать к столу!

Жареная стручковая фасоль с яйцом и луком

Жареная стручковая фасоль с яйцом и луком получается вкусной и сытной. Ее можно подавать в качестве самостоятельного блюда или в качестве гарнира. Приготовить такое угощение очень просто. Используйте для этого быстрый рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Фасоль стручковая – 400 гр.

Яйцо – 3 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты.

Шаг 2. Промываем стручковую фасоль, после отвариваем ее в кипящей подсоленной воде около 10 минут.

Шаг 3. Очищаем репчатый лук и мелко нарезам его.

Шаг 4. Куриные яйца разбиваем в глубокую миску. Солим и взбалтываем вилкой.

Шаг 5. Сливаем воду с фасоли. Обжариваем ее с луком на растительном масле до легкого румянца.

Шаг 6. Вливаем к фасоли яйца. Перемешиваем и готовим еще около 2-3 минут.

Шаг 7. Жареная стручковая фасоль с яйцом и луком готова. Угощайтесь!