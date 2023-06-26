Стручковая фасоль — это потрясающий овощ, который подходит для простых блюд, а также угощений посложнее. Из стручковой фасоли выходят изумительные салаты и закуски, первые и вторые блюда, приготовление которых знают не только опытные кулинары, но и освоят начинающие хозяйки. Блюда подходят для повседневного употребления и для особенных событий.

Жареная стручковая фасоль на сковороде

Жареную стручковую фасоль на сковороде приготовит даже подросток. На весь процесс уйдет менее 10 минут. Блюдо подают в качестве гарнира к птице, рыбе или мясу. Для тех, кто следит за своим питанием – это отличный вариант для полноценного приема пищи.

Ингредиенты –+1 порц.

Фасоль стручковая по вкусу

Сок лимонный ½ шт.

Чеснок по вкусу

Перец чили по желанию

Масло сливочное для жарки

Соль по вкусу

Вода 1 л.

Шаги 7 мин.

Стручковая фасоль на сковороде готовится очень просто. Подготавливаем составляющие для простого и вкусного блюда. Замороженная фасоль перед использованием не требует предварительной разморозки. Вскипятив литр воды, кладем фасоль на полминуты. Свежую фасоль – на 1 минуту. Сливаем фасоль через сито. Очищенный чеснок тонко нарезаем. Раскалив сковородку со сливочным маслом, обжариваем чеснок буквально минуту. Добавляем стручковую фасоль и обжариваем 1 минуту. Солим и поливаем лимонным соком. При желании приправляем перцем чили – молотым или свежим. Сервируем угощение. Приятного аппетита!

Спаржевая фасоль с яйцами на сковороде

Спаржевая фасоль с яйцами на сковороде – рецепт, который прекрасно подойдет для питательного завтрака или легкого ужина. Готовится фасоль просто. Процесс освоит даже начинающий кулинар. Бюджетное сбалансированное угощение великолепно насыщает и не оставляет тяжести.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Стручковая фасоль – 250 гр.

Яйца куриные – 3 шт.

Лук репчатый – 50 гр.

Чеснок – 1 зубчик.

Масло растительное – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовив продукты, начинаем основной процесс. Фасоль может быть свежей или замороженной. Свежая требует более длительной варки. Замороженная – перед заморозкой бланшируется, поэтому готовится быстрее.

Шаг 2. В кипяток забрасываем фасоль и провариваем 3-4 минуты. Затем сливаем фасоль на сито и помещаем в ледяную воду. Когда фасоль охладится, откидываем на сито.

Шаг 3. Очищаем лук и чеснок и измельчаем овощи удобным способом. Разогрев на сковороде растительное масло, выгружаем нарезку и пассеруем до красивого оттенка.

Шаг 4. Разбив яйца, размешиваем венчиком до однородности.

Шаг 5. К обжаренным овощам перекладываем фасоль и заливаем яйцами.

Шаг 6. Вооружившись лопаткой, при постоянном перемешивании обжариваем массу, чтобы получилось что-то типа скрэмбла. Приправляем специями по вкусу.

Шаг 7. Сервируем блюдо и подаем на завтрак или ужин.

Шаг 8. Выходит сытно и очень аппетитно! Блюдо можно дополнить чем-то мясным или рыбным по усмотрению, но это не обязательно. Приятного аппетита!

Как приготовить замороженную стручковую фасоль на сковороде

Как приготовить замороженную стручковую фасоль на сковороде – вопрос, который займет на свое решение не более 20 минут. Блюдо получается сытным и не требует никаких дополнений. Стручковая фасоль великолепно гармонирует как с мясными, так и рыбными закусками. Принцип готовки замороженной и свежей фасоли практически не отличается.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Стручковая фасоль замороженная – 250 гр.

Сметана – 3 ст.л.

Чеснок – 1 зубчик.

Вода – 50 мл.

Масло растительное – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Прованские травы – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты.

Шаг 2. В сковородку с растительным маслом высыпаем замороженную фасоль. Размещаем на средней температуре. При желании фасоль можно предварительно обдать кипятком, чтобы смыть наледь и ускорить процесс готовки.

Шаг 3. При регулярном помешивании, готовим овощи 3-4 минуты.

Шаг 4. Сдабриваем сметаной и вливаем воду. Сметану берем любой жирности. В крайнем случае, можно вообще обойтись без нее, протушив овощи в водичке, или заменить натуральным йогуртом. Размешав, приправляем специями и измельченным чесноком. Можно взять гранулированную специю. Прованские травы можно не добавлять.

Шаг 5. Перемешав и прикрыв сковородку, томим на температуре ниже среднего 10 минут. Для равномерной готовки не забываем помешивать.

Шаг 6. Когда фасоль приготовится и соус загустеет, раскладываем по порциям ароматное угощение. Можно дополнить жареным или отварным яйцом и сосисками. Такое блюдо подойдет для сытного завтрака.

Шаг 7. Пробуем простые домашние изыски. При необходимости дополняем курицей, жаренной на гриле или стейком рыбы. Этот вариант идеален для полноценного приема пищи для тех, кто контролирует питание, следит за потреблением калорий и своей формой. Приятного аппетита!

Салат из зеленой стручковой фасоли с курицей

Салат из зеленой стручковой фасоли с курицей представляет собой восхитительное угощение. Яркая закуска выходит питательной и выглядит по-праздничному. Сливочная заправка придает салату насыщенный вкус. Блюдо готовится просто, несмотря на большое количество ингредиентов в составе.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Стручковая фасоль – 200 гр.

Куриное филе – 400 гр.

Авокадо – 160 гр.

Болгарский перец – 200 гр.

Кукуруза консервированная – 250 гр.

Помидоры черри – 200 гр.

Соль – 0,5 ч.л.

Перец черный молотый – 3-4 щепотки.

Паприка молотая – 0,5 ч.л.

Перец острый красный – ⅓ шт.

Лук красный – 70 гр.

Масло растительное – 2 ст.л.

Кунжутные семена – 1-2 ч.л.

Вода – 500 мл.

Для заправки:

Сыр сливочный – 80 гр.

Майонез – 80 гр.

Чеснок – 1-2 зубчика.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем лук и споласкиваем остальные овощи.

Шаг 2. Доведя до закипания пол-литра воды и подсолив, опускаем в нее стручковую фасоль на 5-6 минут.

Шаг 3. Процеживаем фасоль и обдаем ледяной водой.

Шаг 4. Куриное филе тонко нарезаем.

Шаг 5. Приправляем птицу солью, паприкой и молотым перцем.

Шаг 6. Прогреваем на сковородке растительное масло и выкладываем курицу.

Шаг 7. Быстро обжариваем ее, чтобы сохранить сочность и не пересушить.

Шаг 8. Охлаждаем, выложив на тарелку.

Шаг 9. Остывшую птицу режем соломкой.

Шаг 10. Красную луковицу тонко нарезаем, перец – нарезаем соломкой, предварительно освободив от сердцевины и семечек.

Шаг 11. Вымытые помидорки черри делим пополам. Очищенный авокадо режем на сегменты.

Шаг 12. Очистив чеснок, мелко трем. Жгучий перец освобождаем от семян и измельчаем.

Шаг 13. В пиале смешиваем измельченный чеснок, майонез и сливочный сыр. Заправку готовим по своему усмотрению. Можно заправить просто сметаной или смешать натуральный йогурт с зернистой горчицей. Некоторым достаточно оливкового масла и лимонного сока.

Шаг 14. В глубокую миску кладем нарезанные компоненты, засыпаем консервированную кукурузу и сваренную фасоль.

Шаг 15. Осторожно перемешав, солим. Охлаждаем полчаса.

Шаг 16. Сервируем порционно.

Шаг 17. Посыпаем кунжутом. Приятного аппетита!

Салат из стручковой фасоли с грибами

Салат из стручковой фасоли с грибами получается сытным, а готовится совершенно не сложно. Закуска заменит полноценный прием пищи. Если имеется отварное мясо, то процесс сборки салата займет меньше времени. Питательное угощение выглядит привлекательно и уместно для любого мероприятия.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Стручковая фасоль замороженная – 180 гр.

Куриное филе – 250 гр.

Шампиньоны – 200 гр.

Лук репчатый – 90 гр.

Сыр твердый – 100 гр.

Майонез – 70 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Вода – 500 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты.

Шаг 2. Поместив на плиту кастрюлю, варим куриное филе. Не забываем подсолить воду. Весь процесс займет около получаса. Остужаем птицу в горячем бульоне.

Шаг 3. После полного остывания достаем курицу.

Шаг 4. Отдельно кипятим пол-литра воды, подсаливаем и выгружаем в нее стручковую фасоль. Кипятим не более 3-х минут.

Шаг 5. Сливаем через дуршлаг и обдаем холодной водой. Даем стечь и полностью остыть.

Шаг 6. Подготавливаем грибы – промываем, обсушиваем, счищаем кожицу. Режем удобным способом.

Шаг 7. Очищенный лук тонко нарезаем.

Шаг 8. На раскаленном растительном масле подрумяниваем лук и шампиньоны.

Шаг 9. Не забываем помешивать. После чего остужаем.

Шаг 10. Крупно натираем сыр.

Шаг 11. Курицу режем кубиками или делим на волокна.

Шаг 12. В глубокую миску выгружаем обжарку, фасоль, курицу и сыр.

Шаг 13. Приправляем перцем и солью. Сдабриваем майонезом.

Шаг 14. Хорошо размешиваем.

Шаг 15. Выкладываем на блюдо.

Шаг 16. Декорируем зеленью и подаем сытную закуску. Приятного аппетита!

Суп из зеленой стручковой фасоли

Суп из зеленой стручковой фасоли – максимально простой в исполнении вариант для обеда. Готовится суп легко и быстро. Богатое первое блюдо хорошо насыщает, а копченая курица наполняет блюдо необыкновенным ароматом. Чтобы сделать суп легче, можно не класть макароны.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Стручковая фасоль – 150 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Макароны мелкие – 70 гр.

Томатная паста/соус/кетчуп – 3 ст.л.

Филе куриное копченое – 200 гр.

Масло растительное – для жарки.

Кабачки – 100 гр.

Соль – по вкусу.

Базилик сушеный – щепотка.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты.

Шаг 2. В посуду для варки наливаем воду и размещаем на плите. Включаем нагрев и кипятим.

Шаг 3. Очистив лук, рубим его полукольцами.

Шаг 4. Фасоль нарезаем помельче. Можно использовать свежую или замороженную. Свежую фасоль освобождаем от хвостиков и делим стручки на части.

Шаг 5. Вымытый кабачок нарезаем брусками.

Шаг 6. Раскалив сковороду с растительным маслом, припускаем луковицу до прозрачности.

Шаг 7. К золотистому луку выгружаем фасоль и кабачок. Обжариваем пару минут. Солим и перчим.

Шаг 8. Копченую курицу режем произвольно. Копченое изделие придаст аппетитный аромат.

Шаг 9. Добавляем к овощной обжарке, и тушим вместе, помешивая.

Шаг 10. В кипящую воду в кастрюлю выгружаем томатную пасту. Вместо пасты можно взять соус или кетчуп. Добавляем сушеный базилик и солим.

Шаг 11. Кладем макаронные изделия и обжарку. Сбалансировав вкус специями, доводим до готовности 5 минут.

Шаг 12. Разливаем угощение по тарелкам и презентуем близким. Приятного аппетита!

Курица со стручковой фасолью в духовке

Курица со стручковой фасолью в духовке – отличный вариант сытного блюда для зожников и тех, кто следит за своей фигурой. Чтобы снизить калорийность блюда, можно использовать сыр и сметану пониженной жирности. Угощение выходит сочным внутри с тянущейся корочкой снаружи.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Стручковая фасоль – 500 гр.

Филе куриное – 1 кг.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 3 зубчика.

Соль – по вкусу.

Сметана – 200 гр.

Сыр твердый – 100 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Освободив лук от шелухи, споласкиваем его и тонко нарезаем.

Шаг 2. Филе нарезаем средним кубиком. Вместо филе можно взять мякоть бедра. Тогда блюдо будет сочнее и калорийнее.

Шаг 3. В огнеупорную емкость кладем луковую нарезку, раскладываем птицу.

Шаг 4. Поскоблив и промыв морковку, нарезаем корнеплод брусками.

Шаг 5. Забрасываем к курице.

Шаг 6. Добавляем замороженную фасоль.

Шаг 7. Солим и перчим, посыпаем рубленым чесноком (или берем гранулированную специю). Можно приправить другими пряностями.

Шаг 8. Распределяем сметану. Сметану при необходимости заменяем майонезом, натуральным йогуртом или сырным соусом.

Шаг 9. Осторожно размешиваем содержимое. Все компоненты должны “подружиться”.

Шаг 10. Запечатав фольгой в несколько слоев, томим полчаса при 180 градусах.

Шаг 11. Крупно натираем сыр. Или используем уже нарезанный ломтиками.

Шаг 12. Спустя полчаса снимаем фольгу и засыпаем тертым сыром.

Шаг 13. Возвращаем на 15 минут подрумяниться.

Шаг 14. Подаем блюдо порционно. Приятного аппетита!

Лобио из стручковой фасоли

Лобио из стручковой фасоли выходит сытным, несмотря на отсутствие в составе мясных изделий. Процесс приготовления максимально простой и идеально подходит занятым людям. Грецкие орехи придают угощению неповторимую изюминку. Сытное блюдо подходит всем, кто ограничил потребление мясных продуктов.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Стручковая фасоль – 500 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Кинза – 10 гр.

Чеснок – 2 зубчика.

Орехи грецкие – 70 гр.

Масло растительное – 3 ст.л.

Помидоры – 4 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Вода – 1 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем компоненты. Овощи хорошо промываем и обсушиваем.

Шаг 2. С фасоли обрубаем хвостики и жесткие части, а стручки разрезаем на удобные части.

Шаг 3. Вскипятив подсоленную воду, высыпаем фасоль и провариваем 5 минут. Процеживаем жидкость, 50 миллилитров отвара оставляем.

Шаг 4. Обдаем кипятком чистые томаты и счищаем кожуру. Режем плоды кубиками.

Шаг 5. Очистив лук, измельчаем кубиками.

Шаг 6. На прогретом растительном масле подрумяниваем лук.

Шаг 7. К луку кладем томаты и фасоль. Вливаем жидкость. Солим и перчим. Тушим 5 минут.

Шаг 8. Очищаем чеснок и мелко рубим. Промыв кинзу, измельчаем. Рубим грецкие орехи, предварительно перебрав от перегородок и скорлупы. Пробуем ядра, чтобы не попались прогорклые или отсыревшие экземпляры.

Шаг 9. Сдабриваем рублеными компонентами. При желании можно добавить больше разнообразной зелени.

Шаг 10. Размешав и прикрыв, томим 3 минуты. Все делается быстро, чтобы сохранить целостность компонентов и привлекательный внешний вид блюда.

Шаг 11. Сервируем лобио и садимся трапезничать. Блюдо подходит для любого приема пищи. Идеально как в горячем, так и остывшем состоянии. Сытно и без вреда для фигуры. Приятного аппетита!

Стручковая фасоль с мясом на сковороде

Стручковая фасоль с мясом на сковороде представляет собой сытное блюдо, которое идеально для обеда. Вместо свиной грудинки можно использовать постное мясо. Тогда блюдо можно подать к ужину, чтобы не утяжелять пищеварение. Блюдо получается мега аппетитным и недорогим.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Стручковая фасоль – 300-400 гр.

Соевый соус – 3 ст.л.

Смесь перцев – по вкусу.

Чеснок – 3 зубчика.

Кунжут – для украшения.

Томатная паста/соус/кетчуп – 2 ст.л.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Свинина грудинка – 250-300 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинину нарезаем не слишком мелкими кусками. Сложив в глубокую посуду, присыпаем перцем и сдабриваем соевым соусом. Основательно размешиваем. Очистив морковку, нарезаем ее брусочками. Очищаем лук и чеснок. Лук рубим полукольцами, чеснок – кубиками.

Шаг 2. Обжариваем грудинку до аппетитного золотистого оттенка. Если важна калорийность блюда, грудинку можно заменить более постной частью.

Шаг 3. Перекладываем овощную нарезку.

Шаг 5. Готовим все вместе 5 минут, быстро обжаривая. Не забываем перемешивать.

Шаг 6. Далее кладем стручковую фасоль и сдабриваем томатной пастой (соусом или кетчупом). Хорошо размешав и убавив температуру до среднего значения, тушим 5 минут.

Шаг 7. При необходимости доливаем немного водички, чтобы образовалась аппетитная подливка. Накрыв сковороду крышкой, тушим 15 минут.

Шаг 8. Подаем с любимыми крупами или без ничего. Приятного аппетита!

Стручковая фасоль в соевом соусе на сковороде

Стручковая фасоль в соевом соусе на сковороде – прекрасный вариант для вкусного и сытного ужина. Легкое в исполнении угощение сможет осилить даже начинающий кулинар. Для ароматного угощения применяют как замороженную фасоль, так и свежую.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Стручковая фасоль замороженная – 400 гр.

Соевый соус – 50 мл.

Семена горчицы – 1 ч.л.

Чеснок – 6 зубчиков.

Кунжут – 1,5 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Освобождаем от шелухи чеснок.

Шаг 2. В кипящую воду опускаем замороженный продукт. Варим 5 минут и процеживаем, откидывая на сито. Даем стечь жидкости.

Шаг 3. В горячую сковороду с растительным маслом высыпаем фасоль. При большой температуре пассеруем 5 минут.

Шаг 4. Приправляем семенами кунжута и горчицы.

Шаг 5. Готовим 2 минуты.

Шаг 6. Раздавив чеснок прессом, отправляем к фасоли. Можно использовать сухую специю и другие пряности по усмотрению. Быстро припускаем при постоянном помешивании.

Шаг 7. Поливаем соевым соусом. Главное не переборщить, чтобы не испортить вкус блюда. Тушим не более 3-х минут. Блюдо не должно потерять презентабельный внешний вид и свою хрусткость, поэтому требуется быстрая термическая обработка.

Шаг 8. Сервируем порционно. При желании дополняем мясом или рыбой. Отличный вариант сытного и вкусного приема пищи для тех, кто соблюдает правильное питание. Приятного аппетита!