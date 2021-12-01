Студент КФУ стал чемпионом мира по пара-армрестлингу

Студент заочного отделения факультета медицинской реабилитации, физической культуры и спорта Крымского федерального университета Аметхан Абдураманов завоевал титул чемпиона мира по пара-армрестлингу на соревнованиях в Румынии, передает пресс-служба вуза.

Студентка КФУ стала чемпионкой России по настольному теннису Крымский спортсмен выступил в категории 85 кг при собственном весе 80 кг и выполнил норматив мастера спорта международного класса России.

«Я очень благодарен всем вам, кто по сей день рядом со мной и всегда при любых обстоятельствах верил и искренне поддерживал меня своей неизмеримой заражающей энергетикой и не только. Это наша общая награда. Спасибо вам всем», – написал в своем Instagram-аккаунте спортсмен.