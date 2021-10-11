Студент КФУ завоевал серебро на чемпионате мира по греко-римской борьбе

Студент Крымского федерального университета Эмин Сефершаев стал серебряным призёром Чемпионата мира по борьбе, который проходил в Норвегии со 2 по 10 октября, передает пресс-служба вуза.

Студентка КФУ стала чемпионкой мира по гребле на байдарках Крымский спортсмен выступил в греко-римской борьбе в весовой категории до 55 килограммов.

«Я начал тренироваться с десяти лет. Мне это так понравилось, что затянуло. Жаль, что не золото, я ехал за победой. Проанализирую свои ошибки и буду работать дальше. Моя главная мечта и цель – Олимпийские игры 2024, которые пройдут в Париже. Вот туда я стремлюсь и сделаю всё возможное, чтобы завоевать там золото», – отметил Эмин Сефершаев.