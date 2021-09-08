Студента КФУ стала призеркой Первенства мира по гребле на каноэ и байдарках

Студентка Севастопольского экономико-гуманитарного института Крымского федерального университета Анастасия Долгова, выступающая в гребле на каноэ и байдарках, заняла призовые места на Первенстве мира в Португалии, передает пресс-служба вуза.

Крымчанка завоевала серебро по настольному теннису на Паралимпиаде в Токио Спортсменка выиграла две бронзовых медали на дистанции 200 метров среди байдарок-одиночек и на дистанции 500 м среди байдарок-четвёрок.

Всего российская сборная завоевала на первенстве 22 медали, из них 9 золотых, 4 серебряных и 9 бронзовых, заняв второе общекомандное место.