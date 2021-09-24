Студентка КФУ стала чемпионкой мира по гребле на байдарках

Студентка Севастопольского экономико-гуманитарного института Крымского федерального университета Анастасия Долгова завоевала «золото» на Чемпионате мире по гребле на байдарках и каноэ, который прошёл в Копенгагене, передает пресс-служба КФУ.

Студентка КФУ — призерка Первенства мира по гребле на каноэ и байдарках Первое место студентка заняла в паре с Кристиной Ковнир на дистанции 200 метров для байдарок-двоек. Российские спортсменки преодолели дистанцию за 37,41 секунды.

«Семь лет понадобилось, чтобы завоевать золотую медаль на Чемпионате мира в тандеме с Кристиной Ковнир из Санкт-Петербурга. В 2019 году в Венгрии мы остановились в шаге от бронзовой медали, поэтому для нас было важно выступить достойно, показав красивую слаженную греблю и завоевать наивысшую награду. Выступление могу оценить на твёрдую «четвёрку»: есть, над чем работать и к чему стремиться. Главное для нас – понимание того, что всё возможно и реально достигнуть», – отметила Анастасия Долгова.