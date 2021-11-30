Студентка КФУ стала чемпионкой России по настольному теннису

Студентка 2 курса магистратуры по направлению подготовки «Спорт» Крымского федерального университета Виктория Сафонова одержала победу на Чемпионате России по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), передает пресс-служба вуза.

Крымчанка завоевала серебро по настольному теннису на Паралимпиаде в Токио 33-летняя спортсменка выступает в классе WS7. Звание чемпионки России она получила в шестой раз.

«В этом году Чемпионат России оказался намного серьёзнее. Было очень много новых игроков, достаточно сильных, молодых. И участников стало примерно в два раза больше – около 500 спортсменов. Я в своём классе заняла первое место уже в шестой раз. Своим выступлением я, конечно, довольна, потому что победа – это то, чего я хотела, к чему шла. Соперники были очень достойные. Правда, я только приехала после Токио, и у меня был небольшой бонус – все знали мой результат на Паралимпиаде и больше волновались. Но они достойны, и они молодцы», – поделилась Виктория Сафонова.