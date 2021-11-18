Студенты КФУ вернутся в аудитории с 29 ноября

Студенты Крымского федерального университета с 29 ноября вернутся к смешанному формату обучения. Об этом сообщил ректор вуза Андрей Фалалеев, передает пресс-служба вуза.

Специалист КФУ дал прогноз распространения коронавирусной инфекции Лекции будут проходить дистанционно, а практические и лабораторные занятия – очно.

«Факультативная неделя с 22 ноября будет для студентов дистанционной, а с 29 ноября вернёмся к обучению в привычном для нас режиме: лекции – онлайн, практические и лабораторные – офлайн. Если в отдельной группе наблюдается заболеваемость, то мы переводим её в дистант на короткий период, а затем возвращаем. В целом эпидемиологическая ситуация по университету на данный момент стабильно нормальная», – отметил ректор Крымского федерального университета Андрей Фалалеев.