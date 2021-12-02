Студенты КФУ выиграли 2,5 млн рублей на развитие молодёжной политики

В рамках финала Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход» студенты Крымского федерального университета выиграли 2,5 миллиона рублей на развитие молодёжной политики в Республике Крым, передает пресс-служба вуза.

Студент КФУ стал чемпионом мира по пара-армрестлингу Они вывели вуз в ТОП-50 участников и получили денежный приз.

«Твой ход» делает акцент на лидерских качествах, командообразовании, работоспособности и умении отстаивать свою точку зрения. Это мой первый опыт участия в таком конкурсе, потому впечатления положительные, было очень круто. Я много всего узнал и вообще поменял мышление и взгляд на повседневные вещи», – поделился впечатлениями студент Медицинской академии КФУ Александр Кабанов.