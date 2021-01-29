Студенты стали практичнее. Как выпускники находят первое рабочее место

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 4. АиФ-Крым №4 27/01/2021

У каждого поколения есть свой «портрет» самой активной части молодёжи — студентов. Были времена романтиков и непосед, тех, кто рвался в избранную профессию, или желал «двигать науку». Нынешние студенты практичнее, активнее, находчивее.

Хотя бывает, что порой упускают саму суть пребывания в вузе. Например, опрос, проведённый несколько лет назад среди севастопольских студентов, показал, что 58% из них главной долгосрочной целью ставят получение высшего образования. Не профессии, а диплома. Самореализация в профессии, причём не обязательно полученной в вузе, важна лишь для 36% молодых людей. И вряд ли в этом крымские студенты отличаются от ровесников из соседнего региона. Время такое.

Поступить становится сложнее

Какое количество мест в самом крупном вузе в Крыму выделяется льготникам? Сейчас в Крыму грызть гранит науки можно в 7 государственных вузах и 2 автономных некоммерческих образовательных организациях. В Севастополе имеется 5 госвузов и два частных. При этом каждый год для крымских и севастопольских абитуриентов становится всё сложнее: растёт конкуренция. Вузы, находящиеся на полуострове, пользуются большим спросом среди молодых людей из разных уголков страны.