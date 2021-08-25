Сублимационные чернила для печати

Печать на футболках – это прекрасная возможность заявить о себе, о своем хобби и стиле. Человек с уникальным изображением на футболке выгодно выделяется из массы, которая отдает предпочтение однотипной фирменной штамповке. Высокотехнологичная печать на футболках – это оригинальный подарок для родных и друзей, индивидуальный фирменный стиль и визитная карточка.

Есть разные технологии печати на футболках. О плюсах и минусах поговорим далее.

Прямая цифровая печать, которая предполагает использование чернил на водной основе, можно считать одним из наиболее простых технологий помещения изображения на ткань. Если вам нужно заказать сублимационные чернила, то переходите в магазин fabreex.ru! Оборудование, которое требуется для печати, – это текстильный принтер и специальные чернила. Процесс печати заключается в том, что футболка на подкладке помещается в принтер, а с компьютера отправляется изображение в печать. Получаемый рисунок выходит стойким, ярким, полноцветным и с фотографическим качеством. Основным преимуществом можно назвать возможность печати на футболках, как из хлопка, так и из синтетических нитей. Если говорить о себестоимости такого вида печати, то она равно средней стоимости других видов печати. Но есть небольшой минус, который заключается в том, что стоимость принтера по текстилю высокая. Но с другой стороны, заказчики не покупают принтер, они обращаются в специализированные компании

Используется также сублимационная печать. Она предполагает перенос изображения под высокой температурой в 200 градусов. Суть заключается в том, что жидкие чернила становятся газообразными. Когда они остывают, они снова становятся жидкими. Это наиболее доступная технология печати на футболках. Чтобы распечатать картинку, нужно обычный принтер. Но чернила должны быть специальные. Также требуется сублимационная бумага и термопресс. Идеально использовать такую печать на футболки с содержанием полиэстера от 60 %.

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