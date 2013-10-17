Субсидии. На что могут и как могут претендовать граждане

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Наверное, многие удивятся, когда узнают, что при помощи кредитной карты можно взять кредит под 0% годовых и при этом ещё и заработать.

Сверхъестественного в этом ничего нет, и цивилизованный мир уже много лет пользуется этим благом.

Для того чтобы была понятна суть всего вышесказанного необходимо знать, для чего же предназначены кредитные карты и как весь этот процесс работает. Итак начинаем разбираться, что такое корпоративная карта для юридических лиц и как оформить ее, и как при этом не заплатить проценты, а остаться в плюсе. В последнее субсидии начали выплачиваться не наличными, а на карту.

Субсидия — это финансовая помощь, предоставляемая за счёт федеральных либо региональных бюджетных средств, а также выплаты специализированных фондов в пользу юридических и физических лиц, местных органов власти или других стран. Более детально узнать можете на сайте https://finanso.com/ru/blog/denigy/chto-takoe-subsidiya/.

Для чего же нужна корпоративная карта для юридических лиц?

Главное предназначение – безналичный расчёт. То есть, за отсутствием, по какой-либо причине, наличных средств произвести оплату за товар или услугу можно при помощи кредитной карты.

Здесь может возникнуть вопрос, зачем пользоваться кредитной картой, если можно сделать дебетовую? С этим можно согласиться, но на практике 70% населения живут от одной зарплаты (пенсии) до другой и положить деньги «про запас» не всегда получается.

А бывают случаи, когда очень нужны деньги, прямо сегодня или ещё хуже прямо сейчас. В этом случае и выручает кредитка.

Кроме безналичного расчёта с кредитной карты так же можно снимать деньги. Но, как говорил товарищ Саахов: «Торопиться не надо». Поскольку все полезные функции кредитных карт заложены при первом способе оплаты.

Первая, наверное, наиболее важная, функция – 0% переплаты за приобретённый товар или услугу. Нужно заметить, что у каждого банка беспроцентный период индивидуален. В среднем это 30 – 55 дней. В некоторых же случаях встречаются кредитки с беспроцентным периодом до двухсот дней. Это невероятно важный и привлекательный момент при выборе банка, в который вы планируете обращаться.

Второй полезной функцией является разница в процентной ставке по кредиту. Это в том случае, если не удалось погасить задолженность в беспроцентный период. Здесь нужно отметить, что у многих кредитных карт процент по задолженности при безналичном расчёте гораздо ниже, чем при снятий денег с кредитки.

Ну, и третья полезная и очень интересная функция – на кредитке можно заработать. Для этого необходимо выбрать ту кредитную карту, которая участвует в различных бонусных программах и акциях. Тут вы сможете бесплатно получать достаточно дорогие услуги и скидки на товары, что несомненно поможет вам компенсировать проценты по выплатам, ну а если вы укладываетесь в льготный период, то уже можно говорить о том, что вы заработали.