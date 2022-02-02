Суицидальные мысли

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Евгений
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Суицидальные мысли

Аяуаска также может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, травами и заболеваниями, и эти эффекты иногда могут быть серьезными. Люди не должны использовать аяуаску, если они принимают:

  • антидепрессанты, в том числе ингибиторы обратного захвата серотонина -норэпинефрина (СИОЗСН) и трициклические антидепрессанты
  • лекарства от кашля, такие как декстрометорфан
  • литий или другие психиатрические препараты
  • лекарства от болезни Паркинсона
  • метадон
  • Зверобой
  • таблетки для похудения

Людям с шизофренией или другими психическими расстройствами также следует избегать приема аяуаски.

Отвар может увеличить частоту сердечных сокращений и кровяное давление , что может быть проблемой для людей с проблемами сердца.

Внекоторые случаи, употребление аяуаски привело к смерти. Часто это происходило потому, что напиток содержал другие вещества. Если неподготовленный человек готовит отвар, это может увеличить риск серьезных неблагоприятных последствий.

Важно, чтобы люди с психическими расстройствами обращались за лечением только к квалифицированному медицинскому работнику.

Аяхуаска против волшебных грибов

Хотя и аяхуаска, и галлюциногенные грибы обладают галлюциногенными свойствами, между этими двумя веществами есть различия.

Возможно, наиболее важно то, что психоактивные ингредиенты отличаются. Волшебные грибы содержат псилоцибин, а не ДМТ и бета-карболины в отварах аяуаски.

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