Суицидальные мысли

Аяуаска также может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, травами и заболеваниями, и эти эффекты иногда могут быть серьезными. Люди не должны использовать аяуаску, если они принимают:
- антидепрессанты, в том числе ингибиторы обратного захвата серотонина -норэпинефрина (СИОЗСН) и трициклические антидепрессанты
- лекарства от кашля, такие как декстрометорфан
- литий или другие психиатрические препараты
- лекарства от болезни Паркинсона
- метадон
- Зверобой
- таблетки для похудения
Людям с шизофренией или другими психическими расстройствами также следует избегать приема аяуаски.
Отвар может увеличить частоту сердечных сокращений и кровяное давление , что может быть проблемой для людей с проблемами сердца.
Внекоторые случаи, употребление аяуаски привело к смерти. Часто это происходило потому, что напиток содержал другие вещества. Если неподготовленный человек готовит отвар, это может увеличить риск серьезных неблагоприятных последствий.
Важно, чтобы люди с психическими расстройствами обращались за лечением только к квалифицированному медицинскому работнику.
Хотя и аяхуаска, и галлюциногенные грибы обладают галлюциногенными свойствами, между этими двумя веществами есть различия.
Возможно, наиболее важно то, что психоактивные ингредиенты отличаются. Волшебные грибы содержат псилоцибин, а не ДМТ и бета-карболины в отварах аяуаски.