Суп Фо Бо

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Фо-бо – один из самых популярных вьетнамских супов, очень вкусный, довольно сытный и в меру пикантный. Несмотря на его такой сложный состав и питательную ценность суп относят к быстрой уличной еде. Для супа варится говяжий бульон, в него обязательно добавляется лапша, тонкие ломтики говядины, проростки сои и много пряных овощей. Встречается много разных интерпретаций фо бо: с курицей, креветками, рыбой или с бульонным кубиком.

Вьетнамский суп Фо Бо — классический рецепт

Вьетнамский суп Фо Бо – классический рецепт, по которому чаще всего готовят это блюдо на его родине. Считается, что лучше всего для супа подходит тот говяжий бульон на косточке, который варился в течение 12 часов. А неповторимый, возбуждающий аппетит аромат, придают супу букет из специй и зелени.

Суп Фо Бо

Ингредиенты –+2 порц.

  • Кости говяжьи 400 гр.
  • Лук зелёный  по вкусу
  • Лимон 1 шт.
  • Корень имбиря 2 см.
  • Вода 1.4 л.
  • Лапша рисовая 250 гр.
  • Перец чили ⅓ шт.
  • Говядина 200 гр.
  • Бадьян 1 звезда
  • Корица 1 палочка
  • Соль  по вкусу
  • Гвоздика 3 бутона
  • Соус рыбный 1 ст.л.
  • Кинза  по вкусу
  • Фенхель ⅓ ч.л.

Шаги 55 мин.

  1. Суп Фо Бо

    Классический вьетнамский суп Фо Бо готовится очень просто. В объемную кастрюлю влейте 1,4 литра воды. Опустите в нее 400 грамм крупных говяжьих костей. В воду сразу добавьте палочку корицы, звездочку бадьяна, треть чайной ложки зерен фенхеля, 3 бутона гвоздики, треть стручка перца чили и нарезанный кусочками корень имбиря. Варите бульон 40 минут на среднем огне, после этого добавьте столовую ложку рыбного соуса.

  2. Суп Фо Бо

    Извлеките из бульона говяжьи кости и палочку корицы.

  3. Суп Фо Бо

    Далее процедите говяжий бульон через мелкое ситечко, он станет более светлым и однородным.

  4. Суп Фо Бо

    Рисовую лапшу замочите на 10 минут в холодной воде. Мелко порубите кинзу и зеленый лук. Зелень сразу разложите по пиалам.

  5. Суп Фо Бо

    200 грамм говяжьей вырезки нарежьте очень тонкими пластинками, немного отбейте, посолите и приправьте перцем по вкусу, положите его в пиалы.

  6. Суп Фо Бо

    Процеженный говяжий бульон перелейте в кастрюлю и проварите в нем рисовую лапшу в течение 3 минут.

  7. Суп Фо Бо

    Бульон с лапшой разлейте в пиалы. Мясо приготовится под воздействием горячего бульона.

  8. Суп Фо Бо

    Прямо в тарелочки выдавите сок из лайма или лимона. Классический фо бо готов. Можно подавать его на стол. Приятного аппетита!

Фо Бо с говядиной

Фо Бо с говядиной – согревающий, безумно вкусный вьетнамский суп, который можно подать на обед вместо привычного борща. Такое экзотическое блюдо можно приготовить у себя на кухне, сейчас для этого есть большое количество адаптированных рецептов.

Время готовки – 6 ч.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Лапша рисовая – 0,4 кг.
  • Кости говяжьи – 1 кг.
  • Соль поваренная – 1-1,5 ст.л.
  • Перец чили – 1 шт.
  • Лук зеленый – по вкусу.
  • Вода – 3,5-4 л.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Соус рыбный – 5-6 ст.л.
  • Имбирь – 50 гр. + для подачи по желанию.
  • Кинза – по вкусу.
  • Мята – по вкусу.
  • Перец горошком – 8 шт.
  • Ростки бобовых – по желанию.
  • Звездочки бадьяна – 2-3 шт.
  • Палочки корицы – 1-2 шт.
  • Кориандр – 0,5 ч.л.
  • Соцветия гвоздики – 3 шт.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Базилик зеленый – по вкусу.
  • Петрушка – по вкусу.
  • Лайм – 1 шт.
  • Говядина – 500-600 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо промойте говяжьи косточки и выложите их в кастрюлю. Влейте холодную воду и поставьте емкость на огонь. Доведите жидкость до кипения, немного проварите косточки и слейте воду. После этого промойте кости еще раз, залейте свежей водой и поставьте вариться бульон для фо бо. С поверхности бульона снимайте пенку.

Суп Фо Бо

Шаг 2. Луковицу очистите, корень имбиря помойте и разрежьте на крупные части. Обжарьте эти продукты до черноты. Также слегка обжарьте специи: бадьян, гвоздику, перец горошком, корицу, кориандр. Выложите специи, лук и имбирь в бульон. Продолжайте варить на медленном огне в течение 4-5 часов. За 40-60 минут до готовности добавьте в бульон говядину.

Суп Фо Бо

Шаг 3. В конце варки говяжий бульон посолите по вкусу, добавьте сахар и рыбный соус. Готовый бульон оставьте на медленном огне, чтобы он не остывал.

Суп Фо Бо

Шаг 4. Рисовую лапшу сварите отдельно по инструкции, указанной на упаковке.

Суп Фо Бо

Шаг 5. Вареную говядину извлеките из бульона и нарежьте тонкими ломтиками.

Суп Фо Бо

Шаг 6. С перьев зеленого лука срежьте белую часть, а зелень порубите ножом. Белую часть опустите на минуту в кипящий бульон.

Суп Фо Бо

Шаг 7. Всю свежую зелень обмойте проточной водой и просушите. Лайм хорошо помойте и нарежьте тонкими кружочками. Имбирь для подачи очистите и мелко нарежьте. Перец чили также можно нарезать колечками и добавлять непосредственно в тарелку.

Суп Фо Бо

Шаг 8. В каждую тарелку положите немного лапши, далее положите мясо, белые части лука, зелень, имбирь и перец чили. Также зелень и острые специи можно подавать отдельно, чтобы каждый мог добавить себе в тарелку необходимое количество по желанию. Влейте горячий говяжий бульон и добавьте ломтики лайма. Фо бо готов. Приятного аппетита!

Суп Фо Бо

Суп Фо Бо с курицей

Суп Фо Бо с курицей получается потрясающе вкусным, ароматным и сытным. Это простое блюдо несмотря на некоторую экзотичность. Основной особенностью фо бо является то, что суп собирается непосредственно в тарелке, а не варится все вместе в одной емкости, как мы привыкли.

Время готовки – 1 ч.

Время приготовления – 1 ч.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 200 гр.
  • Лапша рисовая – 120 гр.
  • Лук репчатый – 0,5 шт.
  • Бедро куриное – 2 шт.
  • Перец острый – по вкусу.
  • Морковка – 0,5 шт.
  • Лук зеленый – 10 гр.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Сок лимонный – по вкусу.
  • Петрушка – 10 гр.
  • Гвоздика сушеная – 5 шт.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Имбирь молотый – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриное мясо обмойте проточной водой и выложите в кастрюлю. Залейте курицу холодной водой.

Суп Фо Бо

Шаг 2. В кастрюлю добавьте репчатый лук, морковку и стебли петрушки.

Суп Фо Бо

Шаг 3. Доведите бульон до кипения, снимая пенку с поверхности. Варите на умеренном огне до готовности курицы. В конце варки добавьте гвоздику, измельченные зубчики чеснока, молотый имбирь и соль по вкусу.

Суп Фо Бо

Шаг 4. Рисовую лапшу сварите в отдельной емкости по инструкции, которая содержится на упаковке.

Суп Фо Бо

Шаг 5. Теперь постепенно можно переходить к сборке супа. Куриное мясо отделите от костей и нарежьте кусочками. Вареную морковку нарежьте кубиками. В порционные миски разложите мясо и вареную морковку.

Суп Фо Бо

Шаг 6. Свежую зелень и острый перец порубите ножом, также разложите по мисочкам. Жгучий перец добавляйте по желанию.

Суп Фо Бо

Шаг 7. Далее положите рисовую лапшу.

Суп Фо Бо

Шаг 8. В последнюю очередь влейте горячий куриный бульон и добавьте лимонный сок по вкусу. Сытный, вкусный и ароматный фо бо с курицей готов, подавайте в горячем виде. Приятного аппетита!

Суп Фо Бо

Фо Бо с креветками

Фо Бо с креветками – суп с интересной историей и богатым вкусом. Интересный факт, во Вьетнаме принято подавать фо бо на завтрак, а почему бы и нет. В рецепте нет ничего сложного, и вы также легко можете подать такое оригинальное блюдо своим родным на завтрак.

Время готовки – 3 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30-45 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Креветки очищенные – 200 гр.
  • Перец чили красный – по вкусу.
  • Лапша рисовая – по вкусу.
  • Мята – по вкусу.
  • Грибы соломенные консервированные – 1 банка.
  • Ростки сои – 1 горсть.
  • Лайм/лимон – 1 шт.
  • Лук зеленый – по вкусу.
  • Арахис жареный – 1 горсть.

Для бульона:

  • Кости мозговые – 0,5 кг.
  • Лук репчатый белый – 3 шт.
  • Говядина на кости – 0,5 кг.
  • Корень имбиря – 1 шт.
  • Сахар коричневый – 30 гр.
  • Звездочки бадьяна – 5 шт.
  • Соус рыбный – 2 ст.л.
  • Соцветия гвоздики – 8 шт.
  • Корица – 1 палочка.
  • Стручки кардамона – 6 шт.
  • Вода – 5 л.
  • Семена кориандра – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. С головок репчатого лука срежьте корешки, не очищая их разрежьте пополам. Отправьте лук в духовку, разогретую до 200 до 220 градусов. Сушеные соцветия гвоздики, звездочки бадьяна и палочку корицы заверните в марлю.

Суп Фо Бо

Шаг 2. Говяжьи кости и мясо сложите в объемную кастрюлю, залейте их холодной водой. Поставьте емкость на огонь, доведите бульон до кипения, снимите пену с поверхности и продолжайте варить в течение 10 минут. После этого уберите кастрюлю с огня. Первый бульон слейте в раковину. Далее к косточкам и мясу добавьте печеный репчатый лук, корень имбиря, специи, завернутые в марлю. Влейте 5 литров свежей воды, всыпьте сахар и добавьте рыбный соус. Поместите кастрюлю над огнем и варите бульон при слабом нагреве минимум 3 часа, можно и немного больше. Затем бульон процедите.

Суп Фо Бо

Шаг 3. Консервированные соломенные грибы разрежьте пополам и выложите в бульон. По желанию добавьте острый перец и доведите говяжий бульон до кипения.

Суп Фо Бо

Шаг 4. Далее в бульон выложите креветки, снова доведите суп до кипения и уберите кастрюлю с плиты.

Суп Фо Бо

Шаг 5. Рисовую лапшу сварите отдельно по инструкции, которая есть на упаковке.

Суп Фо Бо

Шаг 6. Зелень и арахис порубите ножом.

Суп Фо Бо

Шаг 7. Окончательно суп фо бо собирается непосредственно в тарелках. Разложите по порциям лапшу, зелень, соевые ростки и арахис, влейте бульон с грибами и креветками. По желанию добавьте по ломтику лайма или лимона. Приятного аппетита!

Суп Фо Бо

Фо Бо из рисовой лапши

Фо Бо из рисовой лапши – не самое сложное азиатское блюдо, с которого можно начать знакомится с этой яркой кухней. Традиционно его готовят с тонкими ломтиками говядины, но по своему вкусу вы можете добавить куриное мясо или морепродукты. Главное, научиться варить вкусный бульон по всем правилам.

Время готовки – 180 мин.

Время приготовления – 50 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Ребра говяжьи – 0,7 кг.
  • Хвосты говяжьи – 0,7 кг.
  • Редька белая – 200 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Грудинка говяжья – 0,5 кг.
  • Корень имбиря – 7 см.
  • Сахар – 30 гр.
  • Кипяток – 12 ст.
  • Соль поваренная – 2 ч.л.

Специи для бульона:

  • Палочка корицы – 1 шт.
  • Соцветия гвоздики – 5 шт.
  • Стручок кардамона черный – 1 шт.
  • Звездочки аниса – 3 шт.
  • Зерна кориандра – 0,5 ст.л.
  • Фенхель – 0,5 ст.л.

Основная составляющая супа:

  • Лапша рисовая – 0,4 кг.
  • Лук зеленый – 3 пера.
  • Лайм – 2 шт.
  • Перец халапеньо свежий – 2 шт.
  • Ростки фасоли – 2 ст.
  • Базилик – по вкусу
  • Лук репчатый – по вкусу.
  • Соус рыбный – по вкусу.
  • Соус Хойсин – по вкусу.
  • Соус Шрирача – по вкусу.
  • Филе-миньон говяжий – по вкусу.
  • Перец черный свежемолотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Головку репчатого лука и корень имбиря положите на решетку и поджарьте до черноты. Затем почерневшую шкурку можно убрать.

Суп Фо Бо

Шаг 2. На разогретой поверхности обжарьте специи, чтобы они охотнее делились своим ароматом. Палочку корицы предварительно раскрошите. Чтобы специи не мешали в бульоне, их затем можно пересыпать в тканевый мешочек и варить в таком виде.

Суп Фо Бо

Шаг 3. Мясо, косточки, печеный лук, имбирь, редьку, специи выложите в объемную кастрюлю. Залейте продукты кипятком, добавьте соль и сахар. Варите бульон до мягкости мяса от 45 минут до 2 часов.

Суп Фо Бо

Шаг 4. Готовое мясо остудите в воде со льдом. Говяжий бульон процедите через сложенную в несколько раз марлю.

Суп Фо Бо

Шаг 5. По инструкции, указанной на упаковке, сварите рисовую лапшу.

Суп Фо Бо

Шаг 6. Далее можно переходить к сборке фо бо непосредственно в порционной тарелке. Положите в нее одну порцию рисовой лапши, несколько ломтиков грудинки, вареные ребрышки, белые части луковых перьев и по желанию несколько колечек репчатого лука. При желании сверху кладутся тонкие пластинки говяжьего филе-миньон, когда вливается кипящий бульон, то мясо схватывается на глазах.

Суп Фо Бо

Шаг 7. И завершается сборка фо бо ростками фасоли, острым перцем (по желанию), свежими овощами, зеленью, лаймом и соусами. Сам бульон можно заморозить на срок до 6 месяцев и при наличие в холодильнике всех ингредиентов, готовка фо бо будет занимать не более 10 минут. Приятного аппетита!

Суп Фо Бо

Фо Бо с фунчозой

Фо Бо с фунчозой традиционно подают в широкой и глубокой тарелке. В бульоне уже присутствует мясо, ростки сои или фасоли, а также лапша. В зависимости от рецепта, который используют, в заведениях дополнительно вам могут предложить острую заправку из халапеньо, свежие овощи и лайм, которые вы самостоятельно по вкусу можете добавьте в суп.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Фунчоза – 100 гр.
  • Мякоть говяжья – 100 гр.
  • Лук зеленый – 10 гр.
  • Петрушка – 10 гр.
  • Сок лимонный – 10 мл.
  • Перец острый стручковый – 1 шт.
  • Ростки сои – 50 гр.
  • Соль поваренная – 10 гр.
  • Говядина на косточке – 300 гр.
  • Соус соевый – 10 мл.
  • Вода – 2 л.
  • Палочка корицы – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Соцветия гвоздики – 2 шт.
  • Корень имбиря – 20 гр.
  • Лист лавровый – 1 шт.
  • Чеснок – 1 головка.
  • Сахар – 5 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Говядину на кости обмойте, порубите на части и выложите в кастрюлю. Залейте мясо водой и поставьте вариться. После закипания слейте первую воду.

Суп Фо Бо

Шаг 2. Влейте свежую воду в кастрюлю с мясом, доведите бульон до кипения, добавьте целую луковицу и лавровый лист. Варите бульон на медленном огне в течение 1,5 часов. Снимайте с поверхности бульона пенку. За 10 минут до готовности положите в бульон корицу, имбирь, зубчики чеснока, всыпьте соль и сахар. Готовый бульон процедите через сложенную в несколько раз марлю.

Суп Фо Бо

Шаг 3. Фунчоза варится практически моментально. Но перед тем, как приступать к варке, ознакомьтесь с инструкцией, указанной на упаковке.

Суп Фо Бо

Шаг 4. В каждую тарелку положите порцию стеклянной лапши и несколько очень тонких пластинок свежей говядины.

Суп Фо Бо

Шаг 5. Зелень порубите ножом, острый перец можно добавлять по желанию, его нарежьте колечками.

Суп Фо Бо

Шаг 6. В тарелки разлейте очень горячий бульон. Когда он немного остынет, добавьте зелень, ростки сои, лимонный сок и острый перец. Приятного аппетита!

Суп Фо Бо

Суп Фо Бо с рыбой

Суп Фо Бо с рыбой, а также его еще называют фо ка. Родиной этого блюда считается юго-запад Ханоя в провинции Нам Динь. Почти во всех домах и заведениях питания, фо бо входит в ежедневным рацион питания. Это очень вкусное блюдо, которое отлично питает, и вы долго ощущаете чувство сытости.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Рыба – по вкусу.
  • Лук зеленый – 1 пучок.
  • Зелень – 1 пучок.
  • Морковка – 1 шт.
  • Соль столовая –по вкусу.
  • Корень имбиря – по вкусу.
  • Соцветия гвоздики – 2 шт.
  • Звездочка бадьяна – 1 шт.
  • Лист лавровый – 2-3 шт.
  • Корица – 1 ст.л.
  • Перец черный свежемолотый – по вкусу.
  • Лапша рисовая – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Лайм – для подачи.
  • Перец чили – для подачи.
  • Соус рыбный – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для варки фо бо можно использовать кастрюлю или казан. Влейте в емкость воду и поставьте на плиту. Корень имбиря нарежьте поперек тонкими ломтиками, морковку нарежьте кружками, зелень порубите ножом. Добавьте всю нарезку и лавровый лист в кипящую воду.

Суп Фо Бо

Шаг 2. Далее в бульон всыпьте соль, корицу, гвоздику, вложите рисовую лапшу. Когда бульон снова закипит, добавьте молотый перец и выложите рыбу на 3-5 минут.

Суп Фо Бо

Шаг 3. Рыбу извлеките из кастрюли, чтобы она не разварилась. Перед подачей верните рыбу в бульон.

Суп Фо Бо

Шаг 4. На стол поставьте продукты для подачи фо бо с рыбой: рыбный соус, перец чили, лайм, свежая зелень. Разлейте фо бо с рыбой по порциям и можно начинать трапезу. Приятного аппетита!

Суп Фо Бо

Суп Фо Бо с бульонным кубиком

Суп Фо Бо с бульонным кубиком значительно сокращает процесс готовки, ведь вам не нужно несколько часов к ряду варить бульон на говяжьих косточках. И все равно суп получится замечательным, вкусным и питательным, с большим количеством зелени и мяса.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 60 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Окорок – 100 гр.
  • Лапша рисовая – 150 гр.
  • Перец острый молотый – 1 щепотка.
  • Морковка – 1 шт.
  • Вода – 2 л.
  • Уксус яблочный/рисовый – 2 ст.л.
  • Зелень – по вкусу.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Кубик бульонный для супа фо – 1 шт.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Сахар – по вкусу.
  • Соус соевый – по вкусу.
  • Листья каффир-лайма – по вкусу.
  • Соус рыбный – по вкусу.
  • Перец черный свежемолотый – по вкусу.
  • Лемонграсс – по вкусу
  • Лук зеленый – по вкусу.
  • Яйца – по вкусу.
  • Кунжут – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Как варить рисовую лапшу для фо бо, написано на упаковке, ознакомьтесь с этой инструкций, особенно если готовите ее в первый раз. Для супа вполне хватит четверти пачки.

Суп Фо Бо

Шаг 2. Мясо нарежьте кусочками, лук – полукольцами, а морковку – тонкими брусками.

Суп Фо Бо

Шаг 3. В кастрюле закипятите примерно 2 литра воды. Выложите в кипяток мясо, снова доведите до кипения. После этого выложите лук и морковку. Варите все вместе в течение 20 минут. Добавьте бульонный кубик, рисовый или яблочный уксус, сахар, соевый соус, лемонграсс, острый перец и листья каффир-лайма.

Суп Фо Бо

Шаг 4. Крупно нарежьте зеленый лук и добавьте его в бульон.

Суп Фо Бо

Шаг 5. За несколько минут до подачи выложите в бульон лапшу. Можно положить ее в сито, опустить эту конструкцию в бульон и держать лапшу в бульоне до готовности. Затем переложить в тарелочки, так вы ее точно не переварите в бульоне.

Суп Фо Бо

Шаг 6. Готовый суп фо бо с бульонным кубиком разлейте по мискам, добавьте свежую зелень, половинки вареных яиц и кунжут. По желанию каждый сам себе может добавить в тарелку рыбный соус. Приятного аппетита!

Суп Фо Бо

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