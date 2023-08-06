Фо-бо – один из самых популярных вьетнамских супов, очень вкусный, довольно сытный и в меру пикантный. Несмотря на его такой сложный состав и питательную ценность суп относят к быстрой уличной еде. Для супа варится говяжий бульон, в него обязательно добавляется лапша, тонкие ломтики говядины, проростки сои и много пряных овощей. Встречается много разных интерпретаций фо бо: с курицей, креветками, рыбой или с бульонным кубиком.
Вьетнамский суп Фо Бо — классический рецепт
Вьетнамский суп Фо Бо – классический рецепт, по которому чаще всего готовят это блюдо на его родине. Считается, что лучше всего для супа подходит тот говяжий бульон на косточке, который варился в течение 12 часов. А неповторимый, возбуждающий аппетит аромат, придают супу букет из специй и зелени.
Ингредиенты –+2 порц.
- Кости говяжьи 400 гр.
- Лук зелёный по вкусу
- Лимон 1 шт.
- Корень имбиря 2 см.
- Вода 1.4 л.
- Лапша рисовая 250 гр.
- Перец чили ⅓ шт.
- Говядина 200 гр.
- Бадьян 1 звезда
- Корица 1 палочка
- Соль по вкусу
- Гвоздика 3 бутона
- Соус рыбный 1 ст.л.
- Кинза по вкусу
- Фенхель ⅓ ч.л.
Шаги 55 мин.
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Классический вьетнамский суп Фо Бо готовится очень просто. В объемную кастрюлю влейте 1,4 литра воды. Опустите в нее 400 грамм крупных говяжьих костей. В воду сразу добавьте палочку корицы, звездочку бадьяна, треть чайной ложки зерен фенхеля, 3 бутона гвоздики, треть стручка перца чили и нарезанный кусочками корень имбиря. Варите бульон 40 минут на среднем огне, после этого добавьте столовую ложку рыбного соуса.
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Извлеките из бульона говяжьи кости и палочку корицы.
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Далее процедите говяжий бульон через мелкое ситечко, он станет более светлым и однородным.
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Рисовую лапшу замочите на 10 минут в холодной воде. Мелко порубите кинзу и зеленый лук. Зелень сразу разложите по пиалам.
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200 грамм говяжьей вырезки нарежьте очень тонкими пластинками, немного отбейте, посолите и приправьте перцем по вкусу, положите его в пиалы.
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Процеженный говяжий бульон перелейте в кастрюлю и проварите в нем рисовую лапшу в течение 3 минут.
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Бульон с лапшой разлейте в пиалы. Мясо приготовится под воздействием горячего бульона.
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Прямо в тарелочки выдавите сок из лайма или лимона. Классический фо бо готов. Можно подавать его на стол. Приятного аппетита!
Фо Бо с говядиной
Фо Бо с говядиной – согревающий, безумно вкусный вьетнамский суп, который можно подать на обед вместо привычного борща. Такое экзотическое блюдо можно приготовить у себя на кухне, сейчас для этого есть большое количество адаптированных рецептов.
Время готовки – 6 ч.
Время приготовления – 30 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Лапша рисовая – 0,4 кг.
- Кости говяжьи – 1 кг.
- Соль поваренная – 1-1,5 ст.л.
- Перец чили – 1 шт.
- Лук зеленый – по вкусу.
- Вода – 3,5-4 л.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Соус рыбный – 5-6 ст.л.
- Имбирь – 50 гр. + для подачи по желанию.
- Кинза – по вкусу.
- Мята – по вкусу.
- Перец горошком – 8 шт.
- Ростки бобовых – по желанию.
- Звездочки бадьяна – 2-3 шт.
- Палочки корицы – 1-2 шт.
- Кориандр – 0,5 ч.л.
- Соцветия гвоздики – 3 шт.
- Сахар – 1 ст.л.
- Базилик зеленый – по вкусу.
- Петрушка – по вкусу.
- Лайм – 1 шт.
- Говядина – 500-600 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Хорошо промойте говяжьи косточки и выложите их в кастрюлю. Влейте холодную воду и поставьте емкость на огонь. Доведите жидкость до кипения, немного проварите косточки и слейте воду. После этого промойте кости еще раз, залейте свежей водой и поставьте вариться бульон для фо бо. С поверхности бульона снимайте пенку.
Шаг 2. Луковицу очистите, корень имбиря помойте и разрежьте на крупные части. Обжарьте эти продукты до черноты. Также слегка обжарьте специи: бадьян, гвоздику, перец горошком, корицу, кориандр. Выложите специи, лук и имбирь в бульон. Продолжайте варить на медленном огне в течение 4-5 часов. За 40-60 минут до готовности добавьте в бульон говядину.
Шаг 3. В конце варки говяжий бульон посолите по вкусу, добавьте сахар и рыбный соус. Готовый бульон оставьте на медленном огне, чтобы он не остывал.
Шаг 4. Рисовую лапшу сварите отдельно по инструкции, указанной на упаковке.
Шаг 5. Вареную говядину извлеките из бульона и нарежьте тонкими ломтиками.
Шаг 6. С перьев зеленого лука срежьте белую часть, а зелень порубите ножом. Белую часть опустите на минуту в кипящий бульон.
Шаг 7. Всю свежую зелень обмойте проточной водой и просушите. Лайм хорошо помойте и нарежьте тонкими кружочками. Имбирь для подачи очистите и мелко нарежьте. Перец чили также можно нарезать колечками и добавлять непосредственно в тарелку.
Шаг 8. В каждую тарелку положите немного лапши, далее положите мясо, белые части лука, зелень, имбирь и перец чили. Также зелень и острые специи можно подавать отдельно, чтобы каждый мог добавить себе в тарелку необходимое количество по желанию. Влейте горячий говяжий бульон и добавьте ломтики лайма. Фо бо готов. Приятного аппетита!
Суп Фо Бо с курицей
Суп Фо Бо с курицей получается потрясающе вкусным, ароматным и сытным. Это простое блюдо несмотря на некоторую экзотичность. Основной особенностью фо бо является то, что суп собирается непосредственно в тарелке, а не варится все вместе в одной емкости, как мы привыкли.
Время готовки – 1 ч.
Время приготовления – 1 ч.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Филе куриное – 200 гр.
- Лапша рисовая – 120 гр.
- Лук репчатый – 0,5 шт.
- Бедро куриное – 2 шт.
- Перец острый – по вкусу.
- Морковка – 0,5 шт.
- Лук зеленый – 10 гр.
- Чеснок – 2 зуб.
- Сок лимонный – по вкусу.
- Петрушка – 10 гр.
- Гвоздика сушеная – 5 шт.
- Соль поваренная – по вкусу.
- Имбирь молотый – 0,5 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Куриное мясо обмойте проточной водой и выложите в кастрюлю. Залейте курицу холодной водой.
Шаг 2. В кастрюлю добавьте репчатый лук, морковку и стебли петрушки.
Шаг 3. Доведите бульон до кипения, снимая пенку с поверхности. Варите на умеренном огне до готовности курицы. В конце варки добавьте гвоздику, измельченные зубчики чеснока, молотый имбирь и соль по вкусу.
Шаг 4. Рисовую лапшу сварите в отдельной емкости по инструкции, которая содержится на упаковке.
Шаг 5. Теперь постепенно можно переходить к сборке супа. Куриное мясо отделите от костей и нарежьте кусочками. Вареную морковку нарежьте кубиками. В порционные миски разложите мясо и вареную морковку.
Шаг 6. Свежую зелень и острый перец порубите ножом, также разложите по мисочкам. Жгучий перец добавляйте по желанию.
Шаг 7. Далее положите рисовую лапшу.
Шаг 8. В последнюю очередь влейте горячий куриный бульон и добавьте лимонный сок по вкусу. Сытный, вкусный и ароматный фо бо с курицей готов, подавайте в горячем виде. Приятного аппетита!
Фо Бо с креветками
Фо Бо с креветками – суп с интересной историей и богатым вкусом. Интересный факт, во Вьетнаме принято подавать фо бо на завтрак, а почему бы и нет. В рецепте нет ничего сложного, и вы также легко можете подать такое оригинальное блюдо своим родным на завтрак.
Время готовки – 3 ч. 30 мин.
Время приготовления – 30-45 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Креветки очищенные – 200 гр.
- Перец чили красный – по вкусу.
- Лапша рисовая – по вкусу.
- Мята – по вкусу.
- Грибы соломенные консервированные – 1 банка.
- Ростки сои – 1 горсть.
- Лайм/лимон – 1 шт.
- Лук зеленый – по вкусу.
- Арахис жареный – 1 горсть.
Для бульона:
- Кости мозговые – 0,5 кг.
- Лук репчатый белый – 3 шт.
- Говядина на кости – 0,5 кг.
- Корень имбиря – 1 шт.
- Сахар коричневый – 30 гр.
- Звездочки бадьяна – 5 шт.
- Соус рыбный – 2 ст.л.
- Соцветия гвоздики – 8 шт.
- Корица – 1 палочка.
- Стручки кардамона – 6 шт.
- Вода – 5 л.
- Семена кориандра – 1 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. С головок репчатого лука срежьте корешки, не очищая их разрежьте пополам. Отправьте лук в духовку, разогретую до 200 до 220 градусов. Сушеные соцветия гвоздики, звездочки бадьяна и палочку корицы заверните в марлю.
Шаг 2. Говяжьи кости и мясо сложите в объемную кастрюлю, залейте их холодной водой. Поставьте емкость на огонь, доведите бульон до кипения, снимите пену с поверхности и продолжайте варить в течение 10 минут. После этого уберите кастрюлю с огня. Первый бульон слейте в раковину. Далее к косточкам и мясу добавьте печеный репчатый лук, корень имбиря, специи, завернутые в марлю. Влейте 5 литров свежей воды, всыпьте сахар и добавьте рыбный соус. Поместите кастрюлю над огнем и варите бульон при слабом нагреве минимум 3 часа, можно и немного больше. Затем бульон процедите.
Шаг 3. Консервированные соломенные грибы разрежьте пополам и выложите в бульон. По желанию добавьте острый перец и доведите говяжий бульон до кипения.
Шаг 4. Далее в бульон выложите креветки, снова доведите суп до кипения и уберите кастрюлю с плиты.
Шаг 5. Рисовую лапшу сварите отдельно по инструкции, которая есть на упаковке.
Шаг 6. Зелень и арахис порубите ножом.
Шаг 7. Окончательно суп фо бо собирается непосредственно в тарелках. Разложите по порциям лапшу, зелень, соевые ростки и арахис, влейте бульон с грибами и креветками. По желанию добавьте по ломтику лайма или лимона. Приятного аппетита!
Фо Бо из рисовой лапши
Фо Бо из рисовой лапши – не самое сложное азиатское блюдо, с которого можно начать знакомится с этой яркой кухней. Традиционно его готовят с тонкими ломтиками говядины, но по своему вкусу вы можете добавить куриное мясо или морепродукты. Главное, научиться варить вкусный бульон по всем правилам.
Время готовки – 180 мин.
Время приготовления – 50 мин.
Порции – 6
Ингредиенты:
- Ребра говяжьи – 0,7 кг.
- Хвосты говяжьи – 0,7 кг.
- Редька белая – 200 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Грудинка говяжья – 0,5 кг.
- Корень имбиря – 7 см.
- Сахар – 30 гр.
- Кипяток – 12 ст.
- Соль поваренная – 2 ч.л.
Специи для бульона:
- Палочка корицы – 1 шт.
- Соцветия гвоздики – 5 шт.
- Стручок кардамона черный – 1 шт.
- Звездочки аниса – 3 шт.
- Зерна кориандра – 0,5 ст.л.
- Фенхель – 0,5 ст.л.
Основная составляющая супа:
- Лапша рисовая – 0,4 кг.
- Лук зеленый – 3 пера.
- Лайм – 2 шт.
- Перец халапеньо свежий – 2 шт.
- Ростки фасоли – 2 ст.
- Базилик – по вкусу
- Лук репчатый – по вкусу.
- Соус рыбный – по вкусу.
- Соус Хойсин – по вкусу.
- Соус Шрирача – по вкусу.
- Филе-миньон говяжий – по вкусу.
- Перец черный свежемолотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Головку репчатого лука и корень имбиря положите на решетку и поджарьте до черноты. Затем почерневшую шкурку можно убрать.
Шаг 2. На разогретой поверхности обжарьте специи, чтобы они охотнее делились своим ароматом. Палочку корицы предварительно раскрошите. Чтобы специи не мешали в бульоне, их затем можно пересыпать в тканевый мешочек и варить в таком виде.
Шаг 3. Мясо, косточки, печеный лук, имбирь, редьку, специи выложите в объемную кастрюлю. Залейте продукты кипятком, добавьте соль и сахар. Варите бульон до мягкости мяса от 45 минут до 2 часов.
Шаг 4. Готовое мясо остудите в воде со льдом. Говяжий бульон процедите через сложенную в несколько раз марлю.
Шаг 5. По инструкции, указанной на упаковке, сварите рисовую лапшу.
Шаг 6. Далее можно переходить к сборке фо бо непосредственно в порционной тарелке. Положите в нее одну порцию рисовой лапши, несколько ломтиков грудинки, вареные ребрышки, белые части луковых перьев и по желанию несколько колечек репчатого лука. При желании сверху кладутся тонкие пластинки говяжьего филе-миньон, когда вливается кипящий бульон, то мясо схватывается на глазах.
Шаг 7. И завершается сборка фо бо ростками фасоли, острым перцем (по желанию), свежими овощами, зеленью, лаймом и соусами. Сам бульон можно заморозить на срок до 6 месяцев и при наличие в холодильнике всех ингредиентов, готовка фо бо будет занимать не более 10 минут. Приятного аппетита!
Фо Бо с фунчозой
Фо Бо с фунчозой традиционно подают в широкой и глубокой тарелке. В бульоне уже присутствует мясо, ростки сои или фасоли, а также лапша. В зависимости от рецепта, который используют, в заведениях дополнительно вам могут предложить острую заправку из халапеньо, свежие овощи и лайм, которые вы самостоятельно по вкусу можете добавьте в суп.
Время готовки – 120 мин.
Время приготовления – 30 мин.
Порции – 6.
Ингредиенты:
- Фунчоза – 100 гр.
- Мякоть говяжья – 100 гр.
- Лук зеленый – 10 гр.
- Петрушка – 10 гр.
- Сок лимонный – 10 мл.
- Перец острый стручковый – 1 шт.
- Ростки сои – 50 гр.
- Соль поваренная – 10 гр.
- Говядина на косточке – 300 гр.
- Соус соевый – 10 мл.
- Вода – 2 л.
- Палочка корицы – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Соцветия гвоздики – 2 шт.
- Корень имбиря – 20 гр.
- Лист лавровый – 1 шт.
- Чеснок – 1 головка.
- Сахар – 5 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Говядину на кости обмойте, порубите на части и выложите в кастрюлю. Залейте мясо водой и поставьте вариться. После закипания слейте первую воду.
Шаг 2. Влейте свежую воду в кастрюлю с мясом, доведите бульон до кипения, добавьте целую луковицу и лавровый лист. Варите бульон на медленном огне в течение 1,5 часов. Снимайте с поверхности бульона пенку. За 10 минут до готовности положите в бульон корицу, имбирь, зубчики чеснока, всыпьте соль и сахар. Готовый бульон процедите через сложенную в несколько раз марлю.
Шаг 3. Фунчоза варится практически моментально. Но перед тем, как приступать к варке, ознакомьтесь с инструкцией, указанной на упаковке.
Шаг 4. В каждую тарелку положите порцию стеклянной лапши и несколько очень тонких пластинок свежей говядины.
Шаг 5. Зелень порубите ножом, острый перец можно добавлять по желанию, его нарежьте колечками.
Шаг 6. В тарелки разлейте очень горячий бульон. Когда он немного остынет, добавьте зелень, ростки сои, лимонный сок и острый перец. Приятного аппетита!
Суп Фо Бо с рыбой
Суп Фо Бо с рыбой, а также его еще называют фо ка. Родиной этого блюда считается юго-запад Ханоя в провинции Нам Динь. Почти во всех домах и заведениях питания, фо бо входит в ежедневным рацион питания. Это очень вкусное блюдо, которое отлично питает, и вы долго ощущаете чувство сытости.
Время готовки – 30 мин.
Время приготовления – 30 мин.
Порции – 2.
Ингредиенты:
- Рыба – по вкусу.
- Лук зеленый – 1 пучок.
- Зелень – 1 пучок.
- Морковка – 1 шт.
- Соль столовая –по вкусу.
- Корень имбиря – по вкусу.
- Соцветия гвоздики – 2 шт.
- Звездочка бадьяна – 1 шт.
- Лист лавровый – 2-3 шт.
- Корица – 1 ст.л.
- Перец черный свежемолотый – по вкусу.
- Лапша рисовая – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Лайм – для подачи.
- Перец чили – для подачи.
- Соус рыбный – для подачи.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для варки фо бо можно использовать кастрюлю или казан. Влейте в емкость воду и поставьте на плиту. Корень имбиря нарежьте поперек тонкими ломтиками, морковку нарежьте кружками, зелень порубите ножом. Добавьте всю нарезку и лавровый лист в кипящую воду.
Шаг 2. Далее в бульон всыпьте соль, корицу, гвоздику, вложите рисовую лапшу. Когда бульон снова закипит, добавьте молотый перец и выложите рыбу на 3-5 минут.
Шаг 3. Рыбу извлеките из кастрюли, чтобы она не разварилась. Перед подачей верните рыбу в бульон.
Шаг 4. На стол поставьте продукты для подачи фо бо с рыбой: рыбный соус, перец чили, лайм, свежая зелень. Разлейте фо бо с рыбой по порциям и можно начинать трапезу. Приятного аппетита!
Суп Фо Бо с бульонным кубиком
Суп Фо Бо с бульонным кубиком значительно сокращает процесс готовки, ведь вам не нужно несколько часов к ряду варить бульон на говяжьих косточках. И все равно суп получится замечательным, вкусным и питательным, с большим количеством зелени и мяса.
Время готовки – 90 мин.
Время приготовления – 60 мин.
Порции – 2.
Ингредиенты:
- Окорок – 100 гр.
- Лапша рисовая – 150 гр.
- Перец острый молотый – 1 щепотка.
- Морковка – 1 шт.
- Вода – 2 л.
- Уксус яблочный/рисовый – 2 ст.л.
- Зелень – по вкусу.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Кубик бульонный для супа фо – 1 шт.
- Соль поваренная – по вкусу.
- Сахар – по вкусу.
- Соус соевый – по вкусу.
- Листья каффир-лайма – по вкусу.
- Соус рыбный – по вкусу.
- Перец черный свежемолотый – по вкусу.
- Лемонграсс – по вкусу
- Лук зеленый – по вкусу.
- Яйца – по вкусу.
- Кунжут – для подачи.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Как варить рисовую лапшу для фо бо, написано на упаковке, ознакомьтесь с этой инструкций, особенно если готовите ее в первый раз. Для супа вполне хватит четверти пачки.
Шаг 2. Мясо нарежьте кусочками, лук – полукольцами, а морковку – тонкими брусками.
Шаг 3. В кастрюле закипятите примерно 2 литра воды. Выложите в кипяток мясо, снова доведите до кипения. После этого выложите лук и морковку. Варите все вместе в течение 20 минут. Добавьте бульонный кубик, рисовый или яблочный уксус, сахар, соевый соус, лемонграсс, острый перец и листья каффир-лайма.
Шаг 4. Крупно нарежьте зеленый лук и добавьте его в бульон.
Шаг 5. За несколько минут до подачи выложите в бульон лапшу. Можно положить ее в сито, опустить эту конструкцию в бульон и держать лапшу в бульоне до готовности. Затем переложить в тарелочки, так вы ее точно не переварите в бульоне.
Шаг 6. Готовый суп фо бо с бульонным кубиком разлейте по мискам, добавьте свежую зелень, половинки вареных яиц и кунжут. По желанию каждый сам себе может добавить в тарелку рыбный соус. Приятного аппетита!