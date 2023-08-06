Фо-бо – один из самых популярных вьетнамских супов, очень вкусный, довольно сытный и в меру пикантный. Несмотря на его такой сложный состав и питательную ценность суп относят к быстрой уличной еде. Для супа варится говяжий бульон, в него обязательно добавляется лапша, тонкие ломтики говядины, проростки сои и много пряных овощей. Встречается много разных интерпретаций фо бо: с курицей, креветками, рыбой или с бульонным кубиком.

Вьетнамский суп Фо Бо — классический рецепт

Вьетнамский суп Фо Бо – классический рецепт, по которому чаще всего готовят это блюдо на его родине. Считается, что лучше всего для супа подходит тот говяжий бульон на косточке, который варился в течение 12 часов. А неповторимый, возбуждающий аппетит аромат, придают супу букет из специй и зелени.

Ингредиенты –+2 порц.

Кости говяжьи 400 гр.

Лук зелёный по вкусу

Лимон 1 шт.

Корень имбиря 2 см.

Вода 1.4 л.

Лапша рисовая 250 гр.

Перец чили ⅓ шт.

Говядина 200 гр.

Бадьян 1 звезда

Корица 1 палочка

Соль по вкусу

Гвоздика 3 бутона

Соус рыбный 1 ст.л.

Кинза по вкусу

Фенхель ⅓ ч.л.

Шаги 55 мин.

Классический вьетнамский суп Фо Бо готовится очень просто. В объемную кастрюлю влейте 1,4 литра воды. Опустите в нее 400 грамм крупных говяжьих костей. В воду сразу добавьте палочку корицы, звездочку бадьяна, треть чайной ложки зерен фенхеля, 3 бутона гвоздики, треть стручка перца чили и нарезанный кусочками корень имбиря. Варите бульон 40 минут на среднем огне, после этого добавьте столовую ложку рыбного соуса. Извлеките из бульона говяжьи кости и палочку корицы. Далее процедите говяжий бульон через мелкое ситечко, он станет более светлым и однородным. Рисовую лапшу замочите на 10 минут в холодной воде. Мелко порубите кинзу и зеленый лук. Зелень сразу разложите по пиалам. 200 грамм говяжьей вырезки нарежьте очень тонкими пластинками, немного отбейте, посолите и приправьте перцем по вкусу, положите его в пиалы. Процеженный говяжий бульон перелейте в кастрюлю и проварите в нем рисовую лапшу в течение 3 минут. Бульон с лапшой разлейте в пиалы. Мясо приготовится под воздействием горячего бульона. Прямо в тарелочки выдавите сок из лайма или лимона. Классический фо бо готов. Можно подавать его на стол. Приятного аппетита!

Фо Бо с говядиной

Фо Бо с говядиной – согревающий, безумно вкусный вьетнамский суп, который можно подать на обед вместо привычного борща. Такое экзотическое блюдо можно приготовить у себя на кухне, сейчас для этого есть большое количество адаптированных рецептов.

Время готовки – 6 ч.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Лапша рисовая – 0,4 кг.

Кости говяжьи – 1 кг.

Соль поваренная – 1-1,5 ст.л.

Перец чили – 1 шт.

Лук зеленый – по вкусу.

Вода – 3,5-4 л.

Лук репчатый – 1 шт.

Соус рыбный – 5-6 ст.л.

Имбирь – 50 гр. + для подачи по желанию.

Кинза – по вкусу.

Мята – по вкусу.

Перец горошком – 8 шт.

Ростки бобовых – по желанию.

Звездочки бадьяна – 2-3 шт.

Палочки корицы – 1-2 шт.

Кориандр – 0,5 ч.л.

Соцветия гвоздики – 3 шт.

Сахар – 1 ст.л.

Базилик зеленый – по вкусу.

Петрушка – по вкусу.

Лайм – 1 шт.

Говядина – 500-600 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо промойте говяжьи косточки и выложите их в кастрюлю. Влейте холодную воду и поставьте емкость на огонь. Доведите жидкость до кипения, немного проварите косточки и слейте воду. После этого промойте кости еще раз, залейте свежей водой и поставьте вариться бульон для фо бо. С поверхности бульона снимайте пенку.

Шаг 2. Луковицу очистите, корень имбиря помойте и разрежьте на крупные части. Обжарьте эти продукты до черноты. Также слегка обжарьте специи: бадьян, гвоздику, перец горошком, корицу, кориандр. Выложите специи, лук и имбирь в бульон. Продолжайте варить на медленном огне в течение 4-5 часов. За 40-60 минут до готовности добавьте в бульон говядину.

Шаг 3. В конце варки говяжий бульон посолите по вкусу, добавьте сахар и рыбный соус. Готовый бульон оставьте на медленном огне, чтобы он не остывал.

Шаг 4. Рисовую лапшу сварите отдельно по инструкции, указанной на упаковке.

Шаг 5. Вареную говядину извлеките из бульона и нарежьте тонкими ломтиками.

Шаг 6. С перьев зеленого лука срежьте белую часть, а зелень порубите ножом. Белую часть опустите на минуту в кипящий бульон.

Шаг 7. Всю свежую зелень обмойте проточной водой и просушите. Лайм хорошо помойте и нарежьте тонкими кружочками. Имбирь для подачи очистите и мелко нарежьте. Перец чили также можно нарезать колечками и добавлять непосредственно в тарелку.

Шаг 8. В каждую тарелку положите немного лапши, далее положите мясо, белые части лука, зелень, имбирь и перец чили. Также зелень и острые специи можно подавать отдельно, чтобы каждый мог добавить себе в тарелку необходимое количество по желанию. Влейте горячий говяжий бульон и добавьте ломтики лайма. Фо бо готов. Приятного аппетита!

Суп Фо Бо с курицей

Суп Фо Бо с курицей получается потрясающе вкусным, ароматным и сытным. Это простое блюдо несмотря на некоторую экзотичность. Основной особенностью фо бо является то, что суп собирается непосредственно в тарелке, а не варится все вместе в одной емкости, как мы привыкли.

Время готовки – 1 ч.

Время приготовления – 1 ч.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Филе куриное – 200 гр.

Лапша рисовая – 120 гр.

Лук репчатый – 0,5 шт.

Бедро куриное – 2 шт.

Перец острый – по вкусу.

Морковка – 0,5 шт.

Лук зеленый – 10 гр.

Чеснок – 2 зуб.

Сок лимонный – по вкусу.

Петрушка – 10 гр.

Гвоздика сушеная – 5 шт.

Соль поваренная – по вкусу.

Имбирь молотый – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриное мясо обмойте проточной водой и выложите в кастрюлю. Залейте курицу холодной водой.

Шаг 2. В кастрюлю добавьте репчатый лук, морковку и стебли петрушки.

Шаг 3. Доведите бульон до кипения, снимая пенку с поверхности. Варите на умеренном огне до готовности курицы. В конце варки добавьте гвоздику, измельченные зубчики чеснока, молотый имбирь и соль по вкусу.

Шаг 4. Рисовую лапшу сварите в отдельной емкости по инструкции, которая содержится на упаковке.

Шаг 5. Теперь постепенно можно переходить к сборке супа. Куриное мясо отделите от костей и нарежьте кусочками. Вареную морковку нарежьте кубиками. В порционные миски разложите мясо и вареную морковку.

Шаг 6. Свежую зелень и острый перец порубите ножом, также разложите по мисочкам. Жгучий перец добавляйте по желанию.

Шаг 7. Далее положите рисовую лапшу.

Шаг 8. В последнюю очередь влейте горячий куриный бульон и добавьте лимонный сок по вкусу. Сытный, вкусный и ароматный фо бо с курицей готов, подавайте в горячем виде. Приятного аппетита!

Фо Бо с креветками

Фо Бо с креветками – суп с интересной историей и богатым вкусом. Интересный факт, во Вьетнаме принято подавать фо бо на завтрак, а почему бы и нет. В рецепте нет ничего сложного, и вы также легко можете подать такое оригинальное блюдо своим родным на завтрак.

Время готовки – 3 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30-45 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Креветки очищенные – 200 гр.

Перец чили красный – по вкусу.

Лапша рисовая – по вкусу.

Мята – по вкусу.

Грибы соломенные консервированные – 1 банка.

Ростки сои – 1 горсть.

Лайм/лимон – 1 шт.

Лук зеленый – по вкусу.

Арахис жареный – 1 горсть.

Для бульона:

Кости мозговые – 0,5 кг.

Лук репчатый белый – 3 шт.

Говядина на кости – 0,5 кг.

Корень имбиря – 1 шт.

Сахар коричневый – 30 гр.

Звездочки бадьяна – 5 шт.

Соус рыбный – 2 ст.л.

Соцветия гвоздики – 8 шт.

Корица – 1 палочка.

Стручки кардамона – 6 шт.

Вода – 5 л.

Семена кориандра – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. С головок репчатого лука срежьте корешки, не очищая их разрежьте пополам. Отправьте лук в духовку, разогретую до 200 до 220 градусов. Сушеные соцветия гвоздики, звездочки бадьяна и палочку корицы заверните в марлю.

Шаг 2. Говяжьи кости и мясо сложите в объемную кастрюлю, залейте их холодной водой. Поставьте емкость на огонь, доведите бульон до кипения, снимите пену с поверхности и продолжайте варить в течение 10 минут. После этого уберите кастрюлю с огня. Первый бульон слейте в раковину. Далее к косточкам и мясу добавьте печеный репчатый лук, корень имбиря, специи, завернутые в марлю. Влейте 5 литров свежей воды, всыпьте сахар и добавьте рыбный соус. Поместите кастрюлю над огнем и варите бульон при слабом нагреве минимум 3 часа, можно и немного больше. Затем бульон процедите.

Шаг 3. Консервированные соломенные грибы разрежьте пополам и выложите в бульон. По желанию добавьте острый перец и доведите говяжий бульон до кипения.

Шаг 4. Далее в бульон выложите креветки, снова доведите суп до кипения и уберите кастрюлю с плиты.

Шаг 5. Рисовую лапшу сварите отдельно по инструкции, которая есть на упаковке.

Шаг 6. Зелень и арахис порубите ножом.

Шаг 7. Окончательно суп фо бо собирается непосредственно в тарелках. Разложите по порциям лапшу, зелень, соевые ростки и арахис, влейте бульон с грибами и креветками. По желанию добавьте по ломтику лайма или лимона. Приятного аппетита!

Фо Бо из рисовой лапши

Фо Бо из рисовой лапши – не самое сложное азиатское блюдо, с которого можно начать знакомится с этой яркой кухней. Традиционно его готовят с тонкими ломтиками говядины, но по своему вкусу вы можете добавить куриное мясо или морепродукты. Главное, научиться варить вкусный бульон по всем правилам.

Время готовки – 180 мин.

Время приготовления – 50 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Ребра говяжьи – 0,7 кг.

Хвосты говяжьи – 0,7 кг.

Редька белая – 200 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Грудинка говяжья – 0,5 кг.

Корень имбиря – 7 см.

Сахар – 30 гр.

Кипяток – 12 ст.

Соль поваренная – 2 ч.л.

Специи для бульона:

Палочка корицы – 1 шт.

Соцветия гвоздики – 5 шт.

Стручок кардамона черный – 1 шт.

Звездочки аниса – 3 шт.

Зерна кориандра – 0,5 ст.л.

Фенхель – 0,5 ст.л.

Основная составляющая супа:

Лапша рисовая – 0,4 кг.

Лук зеленый – 3 пера.

Лайм – 2 шт.

Перец халапеньо свежий – 2 шт.

Ростки фасоли – 2 ст.

Базилик – по вкусу

Лук репчатый – по вкусу.

Соус рыбный – по вкусу.

Соус Хойсин – по вкусу.

Соус Шрирача – по вкусу.

Филе-миньон говяжий – по вкусу.

Перец черный свежемолотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Головку репчатого лука и корень имбиря положите на решетку и поджарьте до черноты. Затем почерневшую шкурку можно убрать.

Шаг 2. На разогретой поверхности обжарьте специи, чтобы они охотнее делились своим ароматом. Палочку корицы предварительно раскрошите. Чтобы специи не мешали в бульоне, их затем можно пересыпать в тканевый мешочек и варить в таком виде.

Шаг 3. Мясо, косточки, печеный лук, имбирь, редьку, специи выложите в объемную кастрюлю. Залейте продукты кипятком, добавьте соль и сахар. Варите бульон до мягкости мяса от 45 минут до 2 часов.

Шаг 4. Готовое мясо остудите в воде со льдом. Говяжий бульон процедите через сложенную в несколько раз марлю.

Шаг 5. По инструкции, указанной на упаковке, сварите рисовую лапшу.

Шаг 6. Далее можно переходить к сборке фо бо непосредственно в порционной тарелке. Положите в нее одну порцию рисовой лапши, несколько ломтиков грудинки, вареные ребрышки, белые части луковых перьев и по желанию несколько колечек репчатого лука. При желании сверху кладутся тонкие пластинки говяжьего филе-миньон, когда вливается кипящий бульон, то мясо схватывается на глазах.

Шаг 7. И завершается сборка фо бо ростками фасоли, острым перцем (по желанию), свежими овощами, зеленью, лаймом и соусами. Сам бульон можно заморозить на срок до 6 месяцев и при наличие в холодильнике всех ингредиентов, готовка фо бо будет занимать не более 10 минут. Приятного аппетита!

Фо Бо с фунчозой

Фо Бо с фунчозой традиционно подают в широкой и глубокой тарелке. В бульоне уже присутствует мясо, ростки сои или фасоли, а также лапша. В зависимости от рецепта, который используют, в заведениях дополнительно вам могут предложить острую заправку из халапеньо, свежие овощи и лайм, которые вы самостоятельно по вкусу можете добавьте в суп.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Фунчоза – 100 гр.

Мякоть говяжья – 100 гр.

Лук зеленый – 10 гр.

Петрушка – 10 гр.

Сок лимонный – 10 мл.

Перец острый стручковый – 1 шт.

Ростки сои – 50 гр.

Соль поваренная – 10 гр.

Говядина на косточке – 300 гр.

Соус соевый – 10 мл.

Вода – 2 л.

Палочка корицы – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Соцветия гвоздики – 2 шт.

Корень имбиря – 20 гр.

Лист лавровый – 1 шт.

Чеснок – 1 головка.

Сахар – 5 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Говядину на кости обмойте, порубите на части и выложите в кастрюлю. Залейте мясо водой и поставьте вариться. После закипания слейте первую воду.

Шаг 2. Влейте свежую воду в кастрюлю с мясом, доведите бульон до кипения, добавьте целую луковицу и лавровый лист. Варите бульон на медленном огне в течение 1,5 часов. Снимайте с поверхности бульона пенку. За 10 минут до готовности положите в бульон корицу, имбирь, зубчики чеснока, всыпьте соль и сахар. Готовый бульон процедите через сложенную в несколько раз марлю.

Шаг 3. Фунчоза варится практически моментально. Но перед тем, как приступать к варке, ознакомьтесь с инструкцией, указанной на упаковке.

Шаг 4. В каждую тарелку положите порцию стеклянной лапши и несколько очень тонких пластинок свежей говядины.

Шаг 5. Зелень порубите ножом, острый перец можно добавлять по желанию, его нарежьте колечками.

Шаг 6. В тарелки разлейте очень горячий бульон. Когда он немного остынет, добавьте зелень, ростки сои, лимонный сок и острый перец. Приятного аппетита!

Суп Фо Бо с рыбой

Суп Фо Бо с рыбой, а также его еще называют фо ка. Родиной этого блюда считается юго-запад Ханоя в провинции Нам Динь. Почти во всех домах и заведениях питания, фо бо входит в ежедневным рацион питания. Это очень вкусное блюдо, которое отлично питает, и вы долго ощущаете чувство сытости.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Рыба – по вкусу.

Лук зеленый – 1 пучок.

Зелень – 1 пучок.

Морковка – 1 шт.

Соль столовая –по вкусу.

Корень имбиря – по вкусу.

Соцветия гвоздики – 2 шт.

Звездочка бадьяна – 1 шт.

Лист лавровый – 2-3 шт.

Корица – 1 ст.л.

Перец черный свежемолотый – по вкусу.

Лапша рисовая – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лайм – для подачи.

Перец чили – для подачи.

Соус рыбный – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для варки фо бо можно использовать кастрюлю или казан. Влейте в емкость воду и поставьте на плиту. Корень имбиря нарежьте поперек тонкими ломтиками, морковку нарежьте кружками, зелень порубите ножом. Добавьте всю нарезку и лавровый лист в кипящую воду.

Шаг 2. Далее в бульон всыпьте соль, корицу, гвоздику, вложите рисовую лапшу. Когда бульон снова закипит, добавьте молотый перец и выложите рыбу на 3-5 минут.

Шаг 3. Рыбу извлеките из кастрюли, чтобы она не разварилась. Перед подачей верните рыбу в бульон.

Шаг 4. На стол поставьте продукты для подачи фо бо с рыбой: рыбный соус, перец чили, лайм, свежая зелень. Разлейте фо бо с рыбой по порциям и можно начинать трапезу. Приятного аппетита!

Суп Фо Бо с бульонным кубиком

Суп Фо Бо с бульонным кубиком значительно сокращает процесс готовки, ведь вам не нужно несколько часов к ряду варить бульон на говяжьих косточках. И все равно суп получится замечательным, вкусным и питательным, с большим количеством зелени и мяса.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 60 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Окорок – 100 гр.

Лапша рисовая – 150 гр.

Перец острый молотый – 1 щепотка.

Морковка – 1 шт.

Вода – 2 л.

Уксус яблочный/рисовый – 2 ст.л.

Зелень – по вкусу.

Лук репчатый – 1 шт.

Кубик бульонный для супа фо – 1 шт.

Соль поваренная – по вкусу.

Сахар – по вкусу.

Соус соевый – по вкусу.

Листья каффир-лайма – по вкусу.

Соус рыбный – по вкусу.

Перец черный свежемолотый – по вкусу.

Лемонграсс – по вкусу

Лук зеленый – по вкусу.

Яйца – по вкусу.

Кунжут – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Как варить рисовую лапшу для фо бо, написано на упаковке, ознакомьтесь с этой инструкций, особенно если готовите ее в первый раз. Для супа вполне хватит четверти пачки.

Шаг 2. Мясо нарежьте кусочками, лук – полукольцами, а морковку – тонкими брусками.

Шаг 3. В кастрюле закипятите примерно 2 литра воды. Выложите в кипяток мясо, снова доведите до кипения. После этого выложите лук и морковку. Варите все вместе в течение 20 минут. Добавьте бульонный кубик, рисовый или яблочный уксус, сахар, соевый соус, лемонграсс, острый перец и листья каффир-лайма.

Шаг 4. Крупно нарежьте зеленый лук и добавьте его в бульон.

Шаг 5. За несколько минут до подачи выложите в бульон лапшу. Можно положить ее в сито, опустить эту конструкцию в бульон и держать лапшу в бульоне до готовности. Затем переложить в тарелочки, так вы ее точно не переварите в бульоне.

Шаг 6. Готовый суп фо бо с бульонным кубиком разлейте по мискам, добавьте свежую зелень, половинки вареных яиц и кунжут. По желанию каждый сам себе может добавить в тарелку рыбный соус. Приятного аппетита!