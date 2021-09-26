Суп: история важнейшего блюда

Суп — это название очень известного блюда, подаваемого с ложечки, которое полезно всем людям. Оно может готовиться из хлеба и воды, либо из мясного бульона, иметь в составе вино, молоко и пиво, или могут быть добавлены и изменены другие питательные и полезные ингредиенты.

Каким бы старым ни было значение суповых блюд, слово суп само по себе и имеет похожее написание и значение во многих европейских странах.

Сегодня мы понимаем суп как теплое или холодное, жидкое или сливочное блюдо, которое подается с наполнителем или без него, как закуска или как первое блюдо. Разграничение тушеного мяса (всего из одной кастрюли) как начинки и, следовательно, полезного блюда — жидкое составляющее. Рецепт солянки, например, достаточно прост. В его основу идут овощи, рыба, мясо или грибы. Этот набор можно считать стартовым для приготовления других разновидностей супов.

Именно с кашей или супом люди получали свой первый кулинарный опыт. Сырую пищу, часто трудно перевариваемую, готовили на пару в ямах, выстланных шкурами животных, или кипятили в воде, нагретой горячими камнями. Супы в сегодняшнем понимании стали возможны только с изобретением посуды для приготовления пищи из обожженной глины и суглинка около 7500 г. до н.э.

Вместе с развитием людей, от охотников и собирателей до оседлых фермеров и животноводов, это сделало возможным все больше и больше менять пищевые привычки. Помимо мяса, все больше и больше растительных продуктов играли роль, и основными компонентами каш и супов были различные виды зерна, выращенные из диких трав, а также бобовых.

Различить пюре, кашу и суп можно только добавлением большего или меньшего количества жидкости и, таким образом, формы, подходящей для еды. Мягкие горячие блюда ели в основном пальцами, но также и с предметами в форме ложки, такими как мидии или кусочки коры. С другой стороны, более жидкие блюда или супы часто пили. Появление и распространение ложки в качестве столовой посуды впервые было известно из Египта, примерно в 5000 году до нашей эры.

Все более широкое использование ложек и собственной тарелки позволило есть больше жидкого и более легкого супа. Долгое время это было скорее плохое и, прежде всего, довольно толстое блюдо, в котором были всевозможные ингредиенты, собранные в течение дня, становились мельче. Но со временем концепция супов претерпела изменения и даже в мишленовских ресторанах можно попробовать изысканный суп — потомок первой похлебки.

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