Суп из кабачков – это аппетитное и интересное блюдо, которое порадует вас невысокой калорийностью и удивительно нежным вкусом. Разнообразьте свое меню и берите на заметку кулинарную подборку из десяти быстрых и вкусных рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями.

Суп-пюре из кабачков — классический рецепт

Суп-пюре из кабачков — классический рецепт, который точно стоит взять на вооружение. Такое блюдо ярко разнообразит ваше обеденное меню. Готовый суп порадует интересным нежным вкусом и аппетитным видом. Попробуйте приготовить в домашних условиях.

Ингредиенты

Помидоры 5 кг

Лавровый лист 1 шт. на каждую банку

Очищенный корень хрена 5 гр. на каждую банку

Перец душистый горошком 3 шт. на каждую банку

Зонтики укропа 1 шт. на каждую банку

Вода 1 л.

Соль 1 ст.л.

Сахар-песок 3 ст.л.

Уксус столовый 9% 4 ст.л.

Шаги мин.

Суп из кабачков по классическому рецепту приготовить очень просто. Подготовим все ингредиенты. Овощи промываем и, при необходимости, очищаем. Измельчаем лук и жарим его до мягкости в кастрюле с растительным и сливочным маслом. Готовим, помешивая, около 5-7 минут. Добавляем сюда тертую морковь. Жарим все вместе еще около 3-4 минут. Отправляем в кастрюлю кубики кабачка. Солим, дополняем специями. Перемешиваем и готовим еще пару минут. Вливаем полтора литра кипятка. Варим 15 минут под крышкой. Белый хлеб режем кубиками и подсушиваем на раскаленной сковороде. Готовый суп перебиваем блендером до однородности. Суп-пюре из кабачков по классическому рецепту готов. Подавайте к столу, дополнив сухариками.

Крем-суп из кабачков со сливками

Крем-суп из кабачков со сливками выходит удивительно нежным и приятным по вкусу. Такое блюдо разнообразит ваше привычное меню и никого не оставит равнодушным. Для приготовления рекомендуем воспользоваться проверенным рецептом с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Кабачок – 650-750 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Сливки 10% – 4 ст.л.

Сыр сливочный/творожный – 2 ст.л.

Орех мускатный – 0,5 ч.л.

Сыр Дорблю – для подачи.

Сухарики – для подачи.

Вода – 1 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем и промываем овощи.

Шаг 2. Режем кабачки, морковь и лук на крупные кусочки.

Шаг 3. Заливаем подготовленные овощи водой. Доводим до кипения и варим около 20-30 минут.

Шаг 4. Для подачи подготовим сухарики. Для этого можно подсушить белый хлеб на сковороде, слегка смазанной растительным маслом.

Шаг 5. С отварных овощей сливаем бульон в стакан. Он может еще пригодиться.

Шаг 6. Отварные овощи перебиваем блендером до однородного состояния.

Шаг 7. Вливаем сюда сливки и перемешиваем.

Шаг 8. Следом отправляем сливочный или творожный сыр.

Шаг 9. Снова взбиваем все блендером до однородности. Густоту супа регулируем по вкусу, подливая овощной бульон.

Шаг 10. Кипятим на плите в течение одной минуты. Посыпаем мускатным орехом.

Шаг 11. Крем-суп из кабачков со сливками готов. Разливайте по тарелкам и подавайте к столу, дополнив сухариками и сыром.

ПП диетический суп из кабачков

ПП диетический суп из кабачков порадует тех, кто следит за своей фигурой. Такой легкий овощной суп порадует не только полезными свойствами и низкой калорийностью, но и невероятным вкусом и аппетитным видом. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

Кабачок – 80 гр.

Бульон куриный – 1 л.

Картофель – 50 гр.

Лук репчатый – 25 гр.

Морковь отварная – 25 гр.

Чеснок – 5 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Молоко обезжиренное – 200 мл.

Масло оливковое – 15 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты.

Шаг 2. Очищаем репчатый лук и режем его.

Шаг 3. Заранее отвариваем морковь и режем ее кубиками.

Шаг 4. Так же поступаем с отварным картофелем.

Шаг 5. Кубиками разделываем кабачок.

Шаг 6. Обжариваем все овощи в сковороде с оливковым маслом 5 минут. Заливаем куриным бульоном и варим 10 минут.

Шаг 7. Измельчаем заготовку в блендере.

Шаг 8. Кипятим обезжиренное молоко и выкладываем в него измельченные овощи.

Шаг 9. Добавляем в массу соль, перец и измельченный чеснок. Варим в течение одной минуты.

Шаг 10. ПП диетический суп из кабачков готов. Угощайтесь!

Суп-пюре из кабачков и картофеля

Суп-пюре из кабачков и картофеля – это аппетитное и интересное по вкусу угощение для вашего обеденного стола. Приготовить блюдо в домашних условиях несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки. Порадуйте себя и близких.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Для супа:

Кабачок – 2 шт.

Картофель – 2 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Перец черный молотый – ¼ ч.л.

Для бульона:

Вода – 1,2 л.

Сельдерей – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Перец черный горошек – 5 шт.

Петрушка – 2 ветки.

Лавровый лист – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты.

Шаг 2. Варим бульон из овощей. Кипятим воду с продуктами из списка и после варим около 30 минут.

Шаг 3. В это время очищаем и измельчаем лук с чесноком.

Шаг 4. Хорошо промываем кабачок и режем его тонкими полукружками.

Шаг 5. В кастрюле прогреваем растительное масло. Обжариваем на нем лук с чесноком около 3-4 минут. Добавляем кабачки и жарим все вместе еще около 5 минут.

Шаг 6. Очищаем картофель и разделываем его кубиками.

Шаг 7. Выкладываем картофель к остальным овощам.

Шаг 8. Поливаем заготовку процеженным бульоном. Солим, перчим и варим 20 минут до мягкости картофеля.

Шаг 9. Перебиваем содержимое с помощью погружного блендера.

Шаг 10. Суп-пюре из кабачков и картофеля готов. Разливайте по порционным тарелкам и подавайте к столу!

Суп из кабачков с плавленым сыром

Суп из кабачков с плавленым сыром выходит невероятно нежным и интересным по вкусу. Такое угощение разнообразит ваше привычное меню и никого не оставит равнодушным. Для приготовления овощного супа рекомендуем воспользоваться проверенным рецептом с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Кабачок – 200 гр.

Сыр плавленый – 200 гр.

Картофель – 2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Зелень – 0,5 пучка.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем картофель и режем его кубиками. Кладем в кастрюлю, заливаем водой и ставим на плиту.

Шаг 2. Измельчаем репчатый лук и натираем на терке морковь.

Шаг 3. Обжариваем овощи на растительном масле до мягкости.

Шаг 4. Хорошо промываем кабачок и режем его небольшими кубиками.

Шаг 5. Такими же кубиками разделываем плавленый сыр.

Шаг 6. Варим картофель 10 минут. После выкладываем сюда кабачки и сыр.

Шаг 7. Готовим еще 10 минут. Солим, перчим и дополняем измельченной зеленью.

Шаг 8. Выкладываем морковь с луком. Провариваем пару минут и убираем с плиты.

Шаг 9. Суп из кабачков с плавленым сыром готов. Разливайте по тарелкам и пробуйте!

Кабачковый суп с курицей

Кабачковый суп с курицей – это невероятно вкусное и полезное блюдо для вашего домашнего обеда. Такое угощение ярко разнообразит ваше меню и никого не оставит равнодушным. Для приготовления своими руками берите на заметку проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Курица – 200 гр.

Кабачок – 150 гр.

Картофель – 4 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Вермишель – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Специи – 0,5 ч.л.

Лист лавровый – 1 шт.

Чеснок – 1 шт.

Масло растительное – 3 ст.л.

Вода – 2,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриное мясо режем на небольшие кусочки. Выкладываем в кастрюлю, заливаем водой и ставим на плиту.

Шаг 2. После закипания воду солим. Варим 10 минут и добавляем кубики очищенного картофеля. Варим еще 15-20 минут.

Шаг 3. Кабачок очищаем и режем небольшими кусочками. Измельчаем лук. Обжариваем овощи на растительном масле до мягкости.

Шаг 4. Выкладываем сюда тертую морковь. Перемешиваем и жарим все вместе около 6-8 минут.

Шаг 5. Выкладываем обжаренные овощи в суп. Дополняем его специями. Варим на небольшом огне еще 15 минут.

Шаг 6. Добавляем вермишель, кипятим 5 минут и выключаем огонь. Даем угощению настояться около 15 минут.

Шаг 7. Кабачковый суп с курицей готов Разливайте по тарелкам и подавайте к столу!

Суп из кабачка и цветной капусты

Суп из кабачка и цветной капусты – это аппетитное и интересное по вкусу угощение для вашего обеденного стола. Приготовить блюдо в домашних условиях несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки. Порадуйте себя и близких.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Кабачок – 0,5 кг.

Капуста цветная – 0,5 кг.

Лук репчатый – 150 гр.

Морковь – 150 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Зелень – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем и, при необходимости очищаем овощи.

Шаг 2. Мелко рубим ножом репчатый лук.

Шаг 3. Разделываем кабачок небольшими кубиками.

Шаг 4. Натираем морковь на средней или крупной терке.

Шаг 5. Разделываем цветную капусту на соцветия.

Шаг 6. Разогреваем кастрюлю с растительным маслом. Обжариваем на нем лук до мягкости.

Шаг 7. Добавляем к луку тертую морковь. Перемешиваем и жарим овощи вместе.

Шаг 8. Сюда же отправляем капусту и кабачок. Солим, перчим и перемешиваем.

Шаг 9. Заливаем овощи горячей водой. Варим до готовности около 20 минут.

Шаг 10. Дальше овощи отправляем в блендер. Вливаем немного овощного бульона.

Шаг 11. Перебиваем до однородной кашицы. Густоту регулируем добавлением бульона.

Шаг 12. Суп из кабачка и цветной капусты готов. Разливайте по тарелкам и подавайте к столу, украсив зеленью.

Грибной суп с кабачками

Грибной суп с кабачками порадуют вас не только своим ярким вкусом, но и аппетитным ароматом. Угощение послужит интересным вариантом обеда для всей семьи. Для простого и быстрого приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговым описанием процесса.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Кабачок – 200 гр.

Картофель – 200-250 гр.

Грибы шампиньоны – 250 гр.

Чеснок – 1 зубчик.

Лук репчатый – 1 шт.

Лист лавровый – 1 шт.

Петрушка – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Специи – 0,5 ч.л.

Масло растительное – 3 ст.л.

Вода – 1,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо промываем кабачок и режем его небольшими кубиками. Если овощ молодой, то кожуру снимать не обязательно.

Шаг 2. Промытые шампиньоны разделываем на четвертинки.

Шаг 3. Измельчаем очищенный от шелухи репчатый лук.

Шаг 4. Лук обжариваем в кастрюле с растительным маслом. Готовим овощ до золотистого оттенка.

Шаг 5. Очищенный картофель режем кубиками.

Шаг 6. Отправляем к луку грибы. Обжариваем вместе около 5 минут.

Шаг 7. Выкладываем сюда кабачок и картофель. Отправляем сюда измельченный чеснок. Солим, перчим и тушим под крышкой около 5 минут.

Шаг 8. Заливаем овощи водой. Добавляем лавровый листок и специи. Варим до мягкости картофеля около 10 минут. В конце добавляем измельченную петрушку. Даем блюду настояться под крышкой около 10 минут.

Шаг 9. Грибной суп с кабачками готов. Разливайте по тарелкам и пробуйте!

Диетический суп с кабачками и брокколи

Диетический суп с кабачками и брокколи – это находка для тех, кто следит за своей фигурой. Такой овощной суп порадует не только полезными свойствами и низкой калорийностью, но и невероятным вкусом и аппетитным видом. Обязательно попробуйте приготовить к домашнему обеду!

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Кабачок молодой – 1 шт.

Брокколи – 150 гр.

Лук репчатый белый – 1 шт.

Вода – 0,7 л.

Соль – по вкусу.

Травы итальянские – 0,5 ч.л.

Орехи кедровые – 20 гр.

Масло оливковое – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем репчатый лук и режем его тонкими полукольцами.

Шаг 2. Обжариваем лук до румянца в сотейнике с оливковым маслом.

Шаг 3. Хорошо промываем кабачок и режем его небольшими кубиками. Если овощ молодой, то кожуру снимать не обязательно.

Шаг 4. Выкладываем кабачок к луку. Вливаем воду и варим около 5-7 минут.

Шаг 5. Добавляем сюда брокколи, разделенные на соцветия. Солим, посыпаем специями и варим еще 10 минут.

Шаг 6. Перебиваем готовый суп погружным блендером.

Шаг 7. Диетический суп с кабачками и брокколи готов. Подавайте к столу, дополнив кедровыми орешками.

Суп-пюре из кабачка и тыквы

Суп-пюре из кабачка и тыквы выходит удивительно нежным, ярким и аппетитным. Такое блюдо разнообразит ваше привычное меню и украсит обеденный стол. Для приготовления рекомендуем воспользоваться проверенным рецептом с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Кабачок крупный – 2 шт.

Тыква – 0,6-0,7 кг.

Лук-порей – 1 шт.

Масло сливочное – 1 ст.л.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Тимьян – 1 ветка.

Чеснок – 1 зубчик.

Сыр твердый – 60 гр.

Вода – 2 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем кабачки и тыкву, разделываем на части.

Шаг 2. Разогреваем небольшую кастрюлю или сковороду с оливковым и сливочным маслом. Жарим здесь измельченный чеснок и лук-порей до прозрачного состояния.

Шаг 3. Ломтиками разделываем тыкву и кабачок. Выкладываем к луку и чесноку. Обжариваем.

Шаг 4. Вливаем сюда воду. Варим под крышкой около 20 минут. Солим, перчим и дополняем тимьяном.

Шаг 5. Готовые овощи перебиваем блендером до однородности.

Шаг 6. Переливаем овощную массу в кастрюлю, дополняем тертым сыром. Варим до его расплавления.

Шаг 7. Суп-пюре из кабачка и тыквы готов. Разливайте по тарелкам и угощайтесь!