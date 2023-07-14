Суп из стручковой фасоли

По
Admin
-
0
39

Суп из стручковой фасоли – это интересный вариант для вашего домашнего обеда. Такое горячее блюдо выйдет аппетитным, ярким по вкусу и не слишком калорийным. Для приготовления используйте проверенную кулинарную подборку из пяти рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Суп из стручковой фасоли с курицей

Суп из стручковой фасоли с курицей – это легкое, но при этом питательное блюдо для вашего домашнего стола. Подавайте к обеду, дополнив хлебом и ароматной зеленью. Ваши близкие оценят оригинальную кулинарную идею, а вы не потратите много времени и сил на приготовление.

Суп из стручковой фасоли

Ингредиенты –+4 порц.

  • Фасоль стручковая 100 гр.
  • Курица 150 гр.
  • Картофель 100 гр.
  • Рис белый 100 гр.
  • Вода 2 л.
  • Горошек зеленый 80 гр.
  • Морковь 40 гр.
  • Зелень 1 пучок
  • Соль  по вкусу

Шаги 60 мин.

  1. Суп из стручковой фасоли

    Суп из стручковой фасоли варится очень просто. Берем куриные части и промываем их под водой. Опускаем в кипящую воду и варим после закипания около 20 минут.

  2. Суп из стручковой фасоли

    После готовности куриного бульона всыпаем в него рис. Варим вместе около 10 минут.

  3. Суп из стручковой фасоли

    Добавляем соль в кипящий бульон с рисом.

  4. Суп из стручковой фасоли

    Очищаем картофель от кожуры, режем небольшими кубиками и опускаем в кастрюлю с содержимым. Варим 5-7 минут.

  5. Суп из стручковой фасоли

    Отправляем сюда же стручковую фасоль.

  6. Суп из стручковой фасоли

    Также добавляем зеленый горошек. Варим еще 5 минут.

  7. Суп из стручковой фасоли

    Добавляем брусочки предварительно очищенной моркови.

  8. Суп из стручковой фасоли

    Пробуем суп на соль и варим его еще около 7 минут.

  9. Суп из стручковой фасоли

    Суп из стручковой фасоли с курицей готов. Разливайте по тарелкам и подавайте к столу, дополнив зеленью!

Суп из замороженной стручковой фасоли

Суп из замороженной стручковой фасоли несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки. Готовое блюдо порадует ярким вкусом и питательными свойствами. Разнообразьте обеденное меню.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Фасоль стручковая замороженная – 150 гр.
  • Вода – 2 л.
  • Мясо – 300 гр.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Картофель – 3 шт.
  • Помидор – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Укроп – 1 ветка.
  • Соль – 2 щепотки.
  • Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты. Очищаем и промываем овощи.

Суп из стручковой фасоли

Шаг 2. Размороженное и промытое мясо режем на куски среднего размера.

Суп из стручковой фасоли

Шаг 3. Мясо заливаем водой в кастрюле. Ставим на плиту и варим после закипания 40 минут. Солим по вкусу и в процессе варки обязательно убираем пену.

Суп из стручковой фасоли

Шаг 4. Очищаем морковь и натираем ее на крупной терке.

Суп из стручковой фасоли

Шаг 5. Измельчаем репчатый лук и помидор.

Суп из стручковой фасоли

Шаг 6. Разогреваем сковородку с растительным маслом. Обжариваем на нем до прозрачности лук около 4 минут. Сюда же выкладываем измельченную морковь. Перемешиваем, готовим 5 минут и присоединяем помидор. Жарим все вместе еще пару минут.

Суп из стручковой фасоли

Шаг 7. Картошку режем аккуратными кубиками.

Суп из стручковой фасоли

Шаг 8. В готовый мясной бульон отправляем кубики картофеля. Варим около 10 минут.

Суп из стручковой фасоли

Шаг 9. Любым удобным способом измельчаем чеснок.

Суп из стручковой фасоли

Шаг 10. Выкладываем в кастрюлю замороженную стручковую фасоль.

Суп из стручковой фасоли

Шаг 11. Сюда же отправляем обжаренные овощи. Варим суп 10 минут на небольшом огне.

Суп из стручковой фасоли

Шаг 12. Дополняем горячее блюдо измельченным чесноком и зеленью. Кипятим три минуты и убираем с плиты.

Суп из стручковой фасоли

Шаг 13. Суп из замороженной стручковой фасоли готов. Разливайте по тарелкам и подавайте к столу!

Суп из стручковой фасоли

Овощной суп из зеленой стручковой фасоли

Овощной суп из зеленой стручковой фасоли – это легкий и интересный по вкусу вариант для вашего домашнего обеда. Для приготовления горячего угощения используйте проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и своих родных.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Фасоль стручковая – 200 гр.
  • Вода – 1,5 л
  • Картофель – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Пастернак – 50 гр.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Зелень – по вкусу.
  • Масло оливковое – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Перец острый молотый/стручковый – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты по списку.

Суп из стручковой фасоли

Шаг 2. Стручковую фасоль заливаем водой и ставим на плиту.

Суп из стручковой фасоли

Шаг 3. Измельчаем лук, пастернак и натираем на терке морковь. Обжариваем овощи в сковороде с оливковым маслом в течение 10 минут, периодически помешивая, чтобы не допустить пригорания.

Суп из стручковой фасоли

Шаг 4. Очищенный картофель режем кубиками. Выкладываем продукт в кастрюлю. Сюда же отправляем измельченный чеснок.

Суп из стручковой фасоли

Шаг 5. Когда картофель станет мягким, выкладываем в суп обжаренные овощи.

Суп из стручковой фасоли

Шаг 6. Добавляем соль и специи. Перемешиваем и доводим до кипения, после выключаем плиту.

Суп из стручковой фасоли

Шаг 7. Овощной суп из зеленой стручковой фасоли готов. Разливайте по тарелкам, дополняйте зеленью и угощайтесь!

Суп из стручковой фасоли

Суп-пюре из стручковой фасоли

Суп-пюре из стручковой фасоли – это оригинальное кулинарное решение для вашего домашнего обеда. Такое блюдо порадует полезными и питательными свойствами. Приготовить аппетитный суп несложно. Для этого берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Фасоль стручковая – 200 гр.
  • Картофель – 4 шт.
  • Кабачок – 1 шт.
  • Шпинат – 50 гр.
  • Сыр сливочный – 1 ст.л.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Вода – 1 л.
  • Масло растительное – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты по списку.

Суп из стручковой фасоли

Шаг 2. Кипятим кастрюлю с водой. В это время очищаем лук с кабачком и режем кубиками.

Суп из стручковой фасоли

Шаг 3. Также очищаем и нарезаем картофель. Отправляем его в кипящую воду.

Суп из стручковой фасоли

Шаг 4. Обжариваем в сковороде с растительным маслом лук и кабачки. Жарим до румянца около 7-8 минут.

Суп из стручковой фасоли

Шаг 5. В кастрюлю с картофелем отправляем фасоль стручковую, кабачки с луком и шпинат. Доводим до кипения.

Суп из стручковой фасоли

Шаг 6. После закипания варим содержимое около 20 минут.

Суп из стручковой фасоли

Шаг 7. Добавляем соль и сливочный сыр. Перемешиваем до растворения сыра.

Суп из стручковой фасоли

Шаг 8. Измельчаем суп погружным блендером и затем кипятим около одной минуты.

Суп из стручковой фасоли

Шаг 9. Суп-пюре из стручковой фасоли готов. Разливайте по тарелкам и пробуйте!

Суп из стручковой фасоли

Суп из стручковой фасоли с фрикадельками

Суп из стручковой фасоли с фрикадельками – это невероятно вкусное и аппетитное блюдо для вашего питательного обеда. Приготовить его в домашних условиях несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки. Порадуйте себя и близких!

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Фасоль стручковая – 200 гр.
  • Фарш мясной – 400 гр.
  • Крупа перловая – 2 ст.л.
  • Картофель – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Смесь сушеных трав – 1 ч.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Лист лавровый – 2 шт.
  • Сок лимонный – 3 ст.л.
  • Масло сливочное – 2 ст.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Вода – 2,5 л.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перловую крупу вымачиваем, а затем варим после закипания воды около 10-15 минут. Воду сливаем и вливаем 2,5 литра чистой воды. Варим до полуготовности.

Суп из стручковой фасоли

Шаг 2. Из фарша лепим небольшие шарики – фрикадельки.

Суп из стручковой фасоли

Шаг 3. Измельчаем лук и натираем на терке морковь.

Суп из стручковой фасоли

Шаг 4. Выкладываем лук и морковь в сковороду со сливочным и растительным маслом.

Суп из стручковой фасоли

Шаг 5. Обжариваем овощи до мягкости и легкого румянца.

Суп из стручковой фасоли

Шаг 6. Очищаем картофель и режем небольшими кубиками.

Суп из стручковой фасоли

Шаг 7. Опускаем в кастрюлю фрикадельки, затем картофель и стручковую фасоль. Добавляем соль и специи.

Суп из стручковой фасоли

Шаг 8. Добавляем обжаренный лук и морковь.

Суп из стручковой фасоли

Шаг 9. Добавляем смесь сушеных трав и варим суп до готовности всех ингредиентов. В конце вливаем лимонный сок.

Суп из стручковой фасоли

Шаг 10. Выключаем огонь и даем блюду настояться в течение 15-20 минут.

Суп из стручковой фасоли

Шаг 11. Суп из стручковой фасоли с фрикадельками готов. Можно пробовать!

Суп из стручковой фасоли

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА