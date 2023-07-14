Суп из стручковой фасоли – это интересный вариант для вашего домашнего обеда. Такое горячее блюдо выйдет аппетитным, ярким по вкусу и не слишком калорийным. Для приготовления используйте проверенную кулинарную подборку из пяти рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.
Суп из стручковой фасоли с курицей
Суп из стручковой фасоли с курицей – это легкое, но при этом питательное блюдо для вашего домашнего стола. Подавайте к обеду, дополнив хлебом и ароматной зеленью. Ваши близкие оценят оригинальную кулинарную идею, а вы не потратите много времени и сил на приготовление.
Ингредиенты –+4 порц.
- Фасоль стручковая 100 гр.
- Курица 150 гр.
- Картофель 100 гр.
- Рис белый 100 гр.
- Вода 2 л.
- Горошек зеленый 80 гр.
- Морковь 40 гр.
- Зелень 1 пучок
- Соль по вкусу
Шаги 60 мин.
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Суп из стручковой фасоли варится очень просто. Берем куриные части и промываем их под водой. Опускаем в кипящую воду и варим после закипания около 20 минут.
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После готовности куриного бульона всыпаем в него рис. Варим вместе около 10 минут.
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Добавляем соль в кипящий бульон с рисом.
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Очищаем картофель от кожуры, режем небольшими кубиками и опускаем в кастрюлю с содержимым. Варим 5-7 минут.
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Отправляем сюда же стручковую фасоль.
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Также добавляем зеленый горошек. Варим еще 5 минут.
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Добавляем брусочки предварительно очищенной моркови.
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Пробуем суп на соль и варим его еще около 7 минут.
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Суп из стручковой фасоли с курицей готов. Разливайте по тарелкам и подавайте к столу, дополнив зеленью!
Суп из замороженной стручковой фасоли
Суп из замороженной стручковой фасоли несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки. Готовое блюдо порадует ярким вкусом и питательными свойствами. Разнообразьте обеденное меню.
Время готовки – 1 час 10 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Фасоль стручковая замороженная – 150 гр.
- Вода – 2 л.
- Мясо – 300 гр.
- Морковь – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Картофель – 3 шт.
- Помидор – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубчика.
- Укроп – 1 ветка.
- Соль – 2 щепотки.
- Масло растительное – 3 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты. Очищаем и промываем овощи.
Шаг 2. Размороженное и промытое мясо режем на куски среднего размера.
Шаг 3. Мясо заливаем водой в кастрюле. Ставим на плиту и варим после закипания 40 минут. Солим по вкусу и в процессе варки обязательно убираем пену.
Шаг 4. Очищаем морковь и натираем ее на крупной терке.
Шаг 5. Измельчаем репчатый лук и помидор.
Шаг 6. Разогреваем сковородку с растительным маслом. Обжариваем на нем до прозрачности лук около 4 минут. Сюда же выкладываем измельченную морковь. Перемешиваем, готовим 5 минут и присоединяем помидор. Жарим все вместе еще пару минут.
Шаг 7. Картошку режем аккуратными кубиками.
Шаг 8. В готовый мясной бульон отправляем кубики картофеля. Варим около 10 минут.
Шаг 9. Любым удобным способом измельчаем чеснок.
Шаг 10. Выкладываем в кастрюлю замороженную стручковую фасоль.
Шаг 11. Сюда же отправляем обжаренные овощи. Варим суп 10 минут на небольшом огне.
Шаг 12. Дополняем горячее блюдо измельченным чесноком и зеленью. Кипятим три минуты и убираем с плиты.
Шаг 13. Суп из замороженной стручковой фасоли готов. Разливайте по тарелкам и подавайте к столу!
Овощной суп из зеленой стручковой фасоли
Овощной суп из зеленой стручковой фасоли – это легкий и интересный по вкусу вариант для вашего домашнего обеда. Для приготовления горячего угощения используйте проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и своих родных.
Время готовки – 50 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 3
Ингредиенты:
- Фасоль стручковая – 200 гр.
- Вода – 1,5 л
- Картофель – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Пастернак – 50 гр.
- Чеснок – 2 зубчика.
- Зелень – по вкусу.
- Масло оливковое – 1 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Перец острый молотый/стручковый – по вкусу.
- Специи – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты по списку.
Шаг 2. Стручковую фасоль заливаем водой и ставим на плиту.
Шаг 3. Измельчаем лук, пастернак и натираем на терке морковь. Обжариваем овощи в сковороде с оливковым маслом в течение 10 минут, периодически помешивая, чтобы не допустить пригорания.
Шаг 4. Очищенный картофель режем кубиками. Выкладываем продукт в кастрюлю. Сюда же отправляем измельченный чеснок.
Шаг 5. Когда картофель станет мягким, выкладываем в суп обжаренные овощи.
Шаг 6. Добавляем соль и специи. Перемешиваем и доводим до кипения, после выключаем плиту.
Шаг 7. Овощной суп из зеленой стручковой фасоли готов. Разливайте по тарелкам, дополняйте зеленью и угощайтесь!
Суп-пюре из стручковой фасоли
Суп-пюре из стручковой фасоли – это оригинальное кулинарное решение для вашего домашнего обеда. Такое блюдо порадует полезными и питательными свойствами. Приготовить аппетитный суп несложно. Для этого берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фото.
Время готовки – 45 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Фасоль стручковая – 200 гр.
- Картофель – 4 шт.
- Кабачок – 1 шт.
- Шпинат – 50 гр.
- Сыр сливочный – 1 ст.л.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Соль – 1 щепотка.
- Вода – 1 л.
- Масло растительное – 50 мл.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты по списку.
Шаг 2. Кипятим кастрюлю с водой. В это время очищаем лук с кабачком и режем кубиками.
Шаг 3. Также очищаем и нарезаем картофель. Отправляем его в кипящую воду.
Шаг 4. Обжариваем в сковороде с растительным маслом лук и кабачки. Жарим до румянца около 7-8 минут.
Шаг 5. В кастрюлю с картофелем отправляем фасоль стручковую, кабачки с луком и шпинат. Доводим до кипения.
Шаг 6. После закипания варим содержимое около 20 минут.
Шаг 7. Добавляем соль и сливочный сыр. Перемешиваем до растворения сыра.
Шаг 8. Измельчаем суп погружным блендером и затем кипятим около одной минуты.
Шаг 9. Суп-пюре из стручковой фасоли готов. Разливайте по тарелкам и пробуйте!
Суп из стручковой фасоли с фрикадельками
Суп из стручковой фасоли с фрикадельками – это невероятно вкусное и аппетитное блюдо для вашего питательного обеда. Приготовить его в домашних условиях несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки. Порадуйте себя и близких!
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 15 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Фасоль стручковая – 200 гр.
- Фарш мясной – 400 гр.
- Крупа перловая – 2 ст.л.
- Картофель – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Смесь сушеных трав – 1 ч.л.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Лист лавровый – 2 шт.
- Сок лимонный – 3 ст.л.
- Масло сливочное – 2 ст.л.
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Вода – 2,5 л.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Перловую крупу вымачиваем, а затем варим после закипания воды около 10-15 минут. Воду сливаем и вливаем 2,5 литра чистой воды. Варим до полуготовности.
Шаг 2. Из фарша лепим небольшие шарики – фрикадельки.
Шаг 3. Измельчаем лук и натираем на терке морковь.
Шаг 4. Выкладываем лук и морковь в сковороду со сливочным и растительным маслом.
Шаг 5. Обжариваем овощи до мягкости и легкого румянца.
Шаг 6. Очищаем картофель и режем небольшими кубиками.
Шаг 7. Опускаем в кастрюлю фрикадельки, затем картофель и стручковую фасоль. Добавляем соль и специи.
Шаг 8. Добавляем обжаренный лук и морковь.
Шаг 9. Добавляем смесь сушеных трав и варим суп до готовности всех ингредиентов. В конце вливаем лимонный сок.
Шаг 10. Выключаем огонь и даем блюду настояться в течение 15-20 минут.
Шаг 11. Суп из стручковой фасоли с фрикадельками готов. Можно пробовать!