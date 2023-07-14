Суп из стручковой фасоли – это интересный вариант для вашего домашнего обеда. Такое горячее блюдо выйдет аппетитным, ярким по вкусу и не слишком калорийным. Для приготовления используйте проверенную кулинарную подборку из пяти рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Суп из стручковой фасоли с курицей

Суп из стручковой фасоли с курицей – это легкое, но при этом питательное блюдо для вашего домашнего стола. Подавайте к обеду, дополнив хлебом и ароматной зеленью. Ваши близкие оценят оригинальную кулинарную идею, а вы не потратите много времени и сил на приготовление.

Ингредиенты –+4 порц.

Фасоль стручковая 100 гр.

Курица 150 гр.

Картофель 100 гр.

Рис белый 100 гр.

Вода 2 л.

Горошек зеленый 80 гр.

Морковь 40 гр.

Зелень 1 пучок

Соль по вкусу

Шаги 60 мин.

Суп из стручковой фасоли варится очень просто. Берем куриные части и промываем их под водой. Опускаем в кипящую воду и варим после закипания около 20 минут. После готовности куриного бульона всыпаем в него рис. Варим вместе около 10 минут. Добавляем соль в кипящий бульон с рисом. Очищаем картофель от кожуры, режем небольшими кубиками и опускаем в кастрюлю с содержимым. Варим 5-7 минут. Отправляем сюда же стручковую фасоль. Также добавляем зеленый горошек. Варим еще 5 минут. Добавляем брусочки предварительно очищенной моркови. Пробуем суп на соль и варим его еще около 7 минут. Суп из стручковой фасоли с курицей готов. Разливайте по тарелкам и подавайте к столу, дополнив зеленью!

Суп из замороженной стручковой фасоли

Суп из замороженной стручковой фасоли несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки. Готовое блюдо порадует ярким вкусом и питательными свойствами. Разнообразьте обеденное меню.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Фасоль стручковая замороженная – 150 гр.

Вода – 2 л.

Мясо – 300 гр.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Картофель – 3 шт.

Помидор – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Укроп – 1 ветка.

Соль – 2 щепотки.

Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты. Очищаем и промываем овощи.

Шаг 2. Размороженное и промытое мясо режем на куски среднего размера.

Шаг 3. Мясо заливаем водой в кастрюле. Ставим на плиту и варим после закипания 40 минут. Солим по вкусу и в процессе варки обязательно убираем пену.

Шаг 4. Очищаем морковь и натираем ее на крупной терке.

Шаг 5. Измельчаем репчатый лук и помидор.

Шаг 6. Разогреваем сковородку с растительным маслом. Обжариваем на нем до прозрачности лук около 4 минут. Сюда же выкладываем измельченную морковь. Перемешиваем, готовим 5 минут и присоединяем помидор. Жарим все вместе еще пару минут.

Шаг 7. Картошку режем аккуратными кубиками.

Шаг 8. В готовый мясной бульон отправляем кубики картофеля. Варим около 10 минут.

Шаг 9. Любым удобным способом измельчаем чеснок.

Шаг 10. Выкладываем в кастрюлю замороженную стручковую фасоль.

Шаг 11. Сюда же отправляем обжаренные овощи. Варим суп 10 минут на небольшом огне.

Шаг 12. Дополняем горячее блюдо измельченным чесноком и зеленью. Кипятим три минуты и убираем с плиты.

Шаг 13. Суп из замороженной стручковой фасоли готов. Разливайте по тарелкам и подавайте к столу!

Овощной суп из зеленой стручковой фасоли

Овощной суп из зеленой стручковой фасоли – это легкий и интересный по вкусу вариант для вашего домашнего обеда. Для приготовления горячего угощения используйте проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и своих родных.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

Фасоль стручковая – 200 гр.

Вода – 1,5 л

Картофель – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Пастернак – 50 гр.

Чеснок – 2 зубчика.

Зелень – по вкусу.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Перец острый молотый/стручковый – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты по списку.

Шаг 2. Стручковую фасоль заливаем водой и ставим на плиту.

Шаг 3. Измельчаем лук, пастернак и натираем на терке морковь. Обжариваем овощи в сковороде с оливковым маслом в течение 10 минут, периодически помешивая, чтобы не допустить пригорания.

Шаг 4. Очищенный картофель режем кубиками. Выкладываем продукт в кастрюлю. Сюда же отправляем измельченный чеснок.

Шаг 5. Когда картофель станет мягким, выкладываем в суп обжаренные овощи.

Шаг 6. Добавляем соль и специи. Перемешиваем и доводим до кипения, после выключаем плиту.

Шаг 7. Овощной суп из зеленой стручковой фасоли готов. Разливайте по тарелкам, дополняйте зеленью и угощайтесь!

Суп-пюре из стручковой фасоли

Суп-пюре из стручковой фасоли – это оригинальное кулинарное решение для вашего домашнего обеда. Такое блюдо порадует полезными и питательными свойствами. Приготовить аппетитный суп несложно. Для этого берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Фасоль стручковая – 200 гр.

Картофель – 4 шт.

Кабачок – 1 шт.

Шпинат – 50 гр.

Сыр сливочный – 1 ст.л.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – 1 щепотка.

Вода – 1 л.

Масло растительное – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты по списку.

Шаг 2. Кипятим кастрюлю с водой. В это время очищаем лук с кабачком и режем кубиками.

Шаг 3. Также очищаем и нарезаем картофель. Отправляем его в кипящую воду.

Шаг 4. Обжариваем в сковороде с растительным маслом лук и кабачки. Жарим до румянца около 7-8 минут.

Шаг 5. В кастрюлю с картофелем отправляем фасоль стручковую, кабачки с луком и шпинат. Доводим до кипения.

Шаг 6. После закипания варим содержимое около 20 минут.

Шаг 7. Добавляем соль и сливочный сыр. Перемешиваем до растворения сыра.

Шаг 8. Измельчаем суп погружным блендером и затем кипятим около одной минуты.

Шаг 9. Суп-пюре из стручковой фасоли готов. Разливайте по тарелкам и пробуйте!

Суп из стручковой фасоли с фрикадельками

Суп из стручковой фасоли с фрикадельками – это невероятно вкусное и аппетитное блюдо для вашего питательного обеда. Приготовить его в домашних условиях несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки. Порадуйте себя и близких!

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Фасоль стручковая – 200 гр.

Фарш мясной – 400 гр.

Крупа перловая – 2 ст.л.

Картофель – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Смесь сушеных трав – 1 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лист лавровый – 2 шт.

Сок лимонный – 3 ст.л.

Масло сливочное – 2 ст.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Вода – 2,5 л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перловую крупу вымачиваем, а затем варим после закипания воды около 10-15 минут. Воду сливаем и вливаем 2,5 литра чистой воды. Варим до полуготовности.

Шаг 2. Из фарша лепим небольшие шарики – фрикадельки.

Шаг 3. Измельчаем лук и натираем на терке морковь.

Шаг 4. Выкладываем лук и морковь в сковороду со сливочным и растительным маслом.

Шаг 5. Обжариваем овощи до мягкости и легкого румянца.

Шаг 6. Очищаем картофель и режем небольшими кубиками.

Шаг 7. Опускаем в кастрюлю фрикадельки, затем картофель и стручковую фасоль. Добавляем соль и специи.

Шаг 8. Добавляем обжаренный лук и морковь.

Шаг 9. Добавляем смесь сушеных трав и варим суп до готовности всех ингредиентов. В конце вливаем лимонный сок.

Шаг 10. Выключаем огонь и даем блюду настояться в течение 15-20 минут.

Шаг 11. Суп из стручковой фасоли с фрикадельками готов. Можно пробовать!