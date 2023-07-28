Суп-пюре из тыквы классический

Суп-пюре из тыквы – это нежное и аппетитное угощение для вашего домашнего обеда. Разнообразьте меню полезным и ярким блюдом, которое никого не оставит равнодушным. Обязательно берите на заметку проверенную кулинарную подборку из десяти рецептов классического тыквенного супа-пюре с пошаговыми фотографиями.

Классический суп-пюре из тыквы со сливками

Классический суп-пюре из тыквы со сливками отличается невероятной нежностью и легкостью. Такое блюдо послужит полезным и вкусным обедом для всей семьи. Можно подавать в рамках детского меню. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Ингредиенты –+2 порц.

Тыква 400 гр.

Яблоко 2 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Сливки 200 мл.

Масло растительное 2 ст.л.

Специи и Приправы по вкусу

Шаги 50 мин.

Классический суп-пюре из тыквы готовится очень просто. Подготовим необходимые продукты по списку. Тыкву сразу очищаем от кожуры и семян. Режем тыкву кубиком. Также поступаем с яблоками, с которых также снимаем кожуру. Очищаем репчатый лук и мелко рубим ножом. Разогреваем сотейник или кастрюлю с растительным маслом. Жарим на нем репчатый лук. Отправляем к луку тыкву и яблоко. Заливаем немного водой и тушим под крышкой 30 минут до мягкости. Содержимое перебиваем погружным блендером. Добавляем специи и вливаем сливки. Перемешиваем. Классический тыквенный суп-пюре со сливками готов. Разливайте по тарелкам и подавайте к столу!

Тыквенный суп-пюре из тыквы с молоком

Тыквенный суп-пюре из тыквы с молоком – это интересное и нежное по вкусу блюдо для вашего стола. Подавайте его к обеду или ужину. Приготовить питательное и полезное угощение сможет каждый. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

Тыква – 0,5 кг.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Масло оливковое – 3 ст.л.

Молоко – 250 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем и очищаем морковь и репчатый лук.

Шаг 2. Тыкву очищаем от кожуры и семян.

Шаг 3. Нарезаем тыкву и лук кубиками, а морковь натираем на терке.

Шаг 4. Разогреваем оливковое масло в глубокой сковородке или сотейнике. Жарим морковь с луком около 5 минут.

Шаг 5. Выкладываем к овощам кусочки тыквы, заливаем все небольшим количеством воды и тушим, прикрыв крышкой, пока тыква не станет мягкой.

Шаг 6. Перекладываем содержимое сковороды в кастрюлю, вливаем молоко. Доводим до кипения. Измельчаем блендером до однородной консистенции. Дополняем солью и перцем, и снова кипятим.

Шаг 7. Тыквенный суп-пюре из тыквы с молоком готов. Можно подавать к столу и пробовать!

Суп-пюре из тыквы с курицей

Суп-пюре из тыквы с курицей выходит невероятно аппетитным и ярким по вкусу. Такое угощение никого не оставит равнодушным. Подавайте к семейному обеду или в качестве питательного перекуса. Для простого и быстрого приготовления используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Тыква – 0,5 кг.

Лук репчатый – 1 шт.

Курица – 300 гр.

Чеснок – 2 зубчика.

Сливки – 200 мл.

Вода – 1 л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло сливочное – 25 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим нужные ингредиенты.

Шаг 2. Курицу заливаем водой, солим, перчим и варим 20 минут после закипания.

Шаг 3. Очищаем репчатый лук и режем его мелким кубиком.

Шаг 4. Так же разделываем тыкву, которую предварительно очищаем от кожуры и семян.

Шаг 5. Мелко рубим чеснок.

Шаг 6. На сливочном масле слегка обжариваем лук, тыкву и чеснок.

Шаг 7. Заливаем овощи куриным бульоном. Курицу достаем и отделяем от нее мясо. Варим суп 20 минут.

Шаг 8. Перебиваем содержимое блендером до получения однородной кашицы.

Шаг 9. Вливаем сливки, кипятим и убираем с огня. Опускаем в суп куриное мясо.

Шаг 10. Суп-пюре из тыквы с курицей готов. Угощайтесь!

Тыквенный суп-пюре с сыром и сухариками

Тыквенный суп-пюре с сыром и сухариками – это невероятно вкусное блюдо для вашего яркого обеда, ужина или перекуса. Питательное угощение выйдет нежным и аппетитным. Для приготовления берите на заметку проверенную пошаговую кулинарную идею с фотографиями.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Тыква мякоть – 450 гр.

Бульон куриный – 500 мл.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 1 зубчик.

Сыр плавленый – 85 гр.

Масло сливочное – 1 ст.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Багет – 150 гр.

Розмарин – 1 ветка.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – 0,3 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем тыкву и режем небольшими кубиками.

Шаг 2. Очищаем репчатый лук и мелко рубим его ножом. Чеснок делим на тонкие дольки.

Шаг 3. Разогреваем сковороду со смесью сливочного и растительного масел. Кладем сюда лук и жарим его до прозрачности.

Шаг 4. Сюда же добавляем пластинки чеснока.

Шаг 5. Дальше выкладываем к овощам тыкву. Жарим до легкого румянца.

Шаг 6. Вливаем бульон и доводим до кипения.

Шаг 7. Закрываем крышкой и варим около 25-30 минут.

Шаг 8. Затем содержимое перебиваем погружным блендером.

Шаг 9. Выкладываем сюда плавленый сыр, добавляем соль и черный молотый перец.

Шаг 10. Вымешиваем заготовку и нагреваем до расплавления сыра. Для подачи режем багет кубиками и подрумяниваем на сковороде.

Шаг 11. Подавайте к столу с иголками розмарина и сухариками. Тыквенный суп-пюре с сыром и сухариками готов!

Тыквенный крем-суп с имбирем

Тыквенный крем-суп с имбирем – это интересное и невероятно ароматное блюдо для вашего стола. Подавайте его к обеду или ужину. Приготовить питательное угощение сможет каждый. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Тыква – 0,5 кг.

Корень имбиря – 40 гр.

Молоко – 200 мл.

Сливки жирные – 100 мл.

Лук репчатый – 0,5 шт.

Сало – 50 гр.

Бекон – 30 гр.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Семечки тыквенные – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тыкву делим на кусочки среднего размера. Семена можно пока оставить.

Шаг 2. Кладем заготовку в форму для запекания. Готовим кусочки тыквы около 20 минут при температуре 180 градусов до размягчения.

Шаг 3. Достаем семена из тыквы, убираем кожуру. Складываем овощ в кастрюлю. Сюда же натираем на терке корень имбиря и репчатый лук.

Шаг 4. Заливаем продукты молоком и сливками. Перебиваем блендером до однородности.

Шаг 5. Ставим заготовку на плиту. Доводим до кипения и провариваем 2-3 минуты, солим и перчим по вкусу.

Шаг 6. Режем сало и бекон тонкими ломтиками. Обжариваем их до румянца.

Шаг 7. Тыквенный крем-суп с имбирем готов. Подавайте к столу, дополнив салом, беконом и тыквенными семечками.

Суп-пюре из тыквы с креветками

Суп-пюре из тыквы с креветками порадует вас питательными свойствами и интересным вкусом. Такой суп можно подавать с сухариками или ароматной зеленью. Порадуйте своих домашних и приготовьте аппетитный нежный продукт с креветками по простому пошаговому рецепту.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Тыква небольшая – 1 шт.

Креветки – 0,5 кг.

Кукуруза – 150 гр.

Сливки 10% – 200 мл.

Вода – 600 мл.

Тимьян – 0,5 ч.л.

Паприка сладкая – 0,5 ч.л.

Чеснок гранулированный – 0,5 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Масло сливочное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Растапливаем сливочное масло в кастрюле.

Шаг 2. Кладем сюда небольшие кубики очищенной тыквы. Солим ее и перчим.

Шаг 3. Дополняем остальными специями.

Шаг 4. Добавляем кукурузу. Перемешиваем все и жарим в течение нескольких минут.

Шаг 5. Вливаем воду и доводим содержимое до кипения.

Шаг 6. Закрываем крышкой и готовим около 10 минут до мягкости тыквы.

Шаг 7. Перебиваем содержимое блендером до образования однородной кашицы.

Шаг 8. Вливаем сюда сливки, перемешиваем.

Шаг 9. Подготовим нужное количество очищенных креветок.

Шаг 10. Отправляем креветки в суп и варим 1-2 минуты. Выключаем плиту.

Шаг 11. Суп-пюре из тыквы с креветками готов. Подавайте к столу!

ПП диетический крем-суп из тыквы

ПП диетический крем-суп из тыквы – это полезное, вкусное и несложное в исполнении блюдо для вашего домашнего обеда. Для приготовления нежного аппетитного супа, используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки. Порадуйте себя и своих родных!

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Тыква – 150 гр.

Кабачок – 150 гр.

Репа – 70 гр.

Помидоры – 70 гр.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Масло растительное – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем тыкву, кабачок и репу. Режем плоды небольшими кусочками.

Шаг 2. Складываем плоды в кастрюлю с небольшим количеством растительного масла, заливаем водой.

Шаг 3. Помидоры режем небольшими дольками.

Шаг 4. Варим овощи до размягчения около 20 минут. Солим и дополняем специями. За 4 минуты до готовности добавляем помидоры.

Шаг 5. Овощи перекладываем в чашу блендера и вливаем немного овощного бульона.

Шаг 6. Перебиваем заготовку блендером до образования однородной кашицы. Густоту супа можно отрегулировать добавлением бульона.

Шаг 7. ПП диетический крем-суп из тыквы готов. Угощайтесь!

Крем-суп из тыквы на бульоне

Крем-суп из тыквы на бульоне – оригинальное блюдо для вашего домашнего меню. Такое сытное угощение подойдет как для обеда, так и для ужина. Порадуйте родных ароматным и ярким по вкусу супом. Для приготовления используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Тыква – 650 гр.

Бульон куриный – 400 мл.

Молоко – 150 мл.

Сливки – 100 мл.

Масло сливочное – 30 гр.

Мука – 20 гр.

Соль – по вкусу.

Семечки тыквенные – 30 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тыкву очищаем от кожуры и семян.

Шаг 2. Очищенный плод режем небольшими кубиками.

Шаг 3. Выкладываем тыкву в сотейник с растопленным сливочным маслом.

Шаг 4. Томим около 10 минут до мягкости.

Шаг 5. Дополняем массу мукой, перемешиваем и жарим пару минут. Мука нужна для большей густоты супа.

Шаг 6. Заливаем тыкву горячим бульоном и молоком. После закипания варим около 10-15 минут.

Шаг 7 Тыквенные семечки подсушиваем около 15 минут в духовке. Они нужны для аппетитной подачи.

Шаг 8. Горячий суп переливаем в чашу блендера. Дополняем сливками, солим по вкусу.

Шаг 9. Перемалываем содержимое до однородности.

Шаг 10. Крем-суп из тыквы на бульоне готов. Подавайте к столу, украсив семечками.

Суп-пюре из тыквы на кокосовом молоке

Суп-пюре из тыквы на кокосовом молоке – это оригинальное и нежное по вкусу блюдо для вашего стола. Подавайте его к обеду или ужину. Приготовить полезное угощение сможет каждый. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Тыква – 0,5 кг.

Лук репчатый – 1 шт.

Карри – 1 ч.л.

Имбирь сухой – 0,5 ч.л.

Вода – 400 мл.

Кинза – 1 пучок.

Молоко кокосовое – 200 мл.

Масло оливковое – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим основные ингредиенты.

Шаг 2. Измельчаем репчатый лук и жарим его до мягкости в сотейнике с оливковым маслом.

Шаг 3. Дополняем лук кубиками очищенной тыквы. Перемешиваем.

Шаг 4. Вливаем сюда воду и добавляем соль. Варим около 25 минут до размягчения тыквы.

Шаг 5. Добавляем карри и сухой имбирь, перемешиваем.

Шаг 6. Перебиваем полученную массу блендером до однородности.

Шаг 7. Вливаем кокосовое молоко. Перемешиваем и кипятим пару минут.

Шаг 8. Суп-пюре из тыквы на кокосовом молоке готов. Подавайте к столу, украсив кинзой, и угощайтесь!

Суп-пюре из тыквы с креветками

Суп-пюре из тыквы с креветками никого не оставит равнодушным и разнообразит ваш домашний стол. Угощение выйдет очень вкусным, питательным и аппетитным. Можно подавать как самостоятельное блюдо к семейному обеду. Обязательно берите на заметку наш пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Тыква – 0,3 кг.

Креветки – 200 гр.

Булгур – 4 ст.л.

Лук репчатый – 100 гр.

Морковь – 100 гр.

Чеснок – 3 зубчика.

Тимьян – 1 ветка.

Мед – 1 ч.л.

Вино белое сухое – 50 мл.

Перец чили – по вкусу.

Шпинат – для подачи.

Масло оливковое – по вкусу.

Лист капустный – для варки булгура.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Небольшими кусочками разделываем лук и морковь. Выкладываем овощи в кастрюлю с оливковым маслом.

Шаг 2. Сюда же отправляем кубики очищенной тыквы, раздавленный чеснок, тимьян и мед.

Шаг 3. На овощи кладем капустный лист, в который размещаем булгур, вливаем в него две столовые ложки воды.

Шаг 4. Закрываем заготовку крышкой. Хорошо прогреваем содержимое, уменьшаем огонь и томим 15 минут. Дальше огонь выключаем и даем заготовке настояться 10 минут.

Шаг 5. Из овощей аккуратно достаем булгур. В овощную массу вливаем сливки и белое вино, перебиваем все блендером до однородности. Кипятим, по вкусу дополняем перцем чили.

Шаг 6. Подрумяниваем на масле креветки. Добавляем немного чеснока для аромата.

Шаг 7. Суп-пюре из тыквы с креветками готов. Разливайте по тарелкам, дополняйте креветками, булгуром и шпинатом. Можно пробовать!