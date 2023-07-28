Суп-пюре из тыквы классический

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Суп-пюре из тыквы – это нежное и аппетитное угощение для вашего домашнего обеда. Разнообразьте меню полезным и ярким блюдом, которое никого не оставит равнодушным. Обязательно берите на заметку проверенную кулинарную подборку из десяти рецептов классического тыквенного супа-пюре с пошаговыми фотографиями.

Классический суп-пюре из тыквы со сливками

Классический суп-пюре из тыквы со сливками отличается невероятной нежностью и легкостью. Такое блюдо послужит полезным и вкусным обедом для всей семьи. Можно подавать в рамках детского меню. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Суп-пюре из тыквы классический

Ингредиенты –+2 порц.

  • Тыква 400 гр.
  • Яблоко 2 шт.
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Сливки 200 мл.
  • Масло растительное 2 ст.л.
  • Специи и Приправы  по вкусу

Шаги 50 мин.

  1. Суп-пюре из тыквы классический

    Классический суп-пюре из тыквы готовится очень просто. Подготовим необходимые продукты по списку. Тыкву сразу очищаем от кожуры и семян.

  2. Суп-пюре из тыквы классический

    Режем тыкву кубиком. Также поступаем с яблоками, с которых также снимаем кожуру.

  3. Суп-пюре из тыквы классический

    Очищаем репчатый лук и мелко рубим ножом.

  4. Суп-пюре из тыквы классический

    Разогреваем сотейник или кастрюлю с растительным маслом. Жарим на нем репчатый лук.

  5. Суп-пюре из тыквы классический

    Отправляем к луку тыкву и яблоко. Заливаем немного водой и тушим под крышкой 30 минут до мягкости.

  6. Суп-пюре из тыквы классический

    Содержимое перебиваем погружным блендером.

  7. Суп-пюре из тыквы классический

    Добавляем специи и вливаем сливки. Перемешиваем.

  8. Суп-пюре из тыквы классический

    Классический тыквенный суп-пюре со сливками готов. Разливайте по тарелкам и подавайте к столу!

Тыквенный суп-пюре из тыквы с молоком

Тыквенный суп-пюре из тыквы с молоком – это интересное и нежное по вкусу блюдо для вашего стола. Подавайте его к обеду или ужину. Приготовить питательное и полезное угощение сможет каждый. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Тыква – 0,5 кг.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Масло оливковое – 3 ст.л.
  • Молоко – 250 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем и очищаем морковь и репчатый лук.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 2. Тыкву очищаем от кожуры и семян.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 3. Нарезаем тыкву и лук кубиками, а морковь натираем на терке.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 4. Разогреваем оливковое масло в глубокой сковородке или сотейнике. Жарим морковь с луком около 5 минут.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 5. Выкладываем к овощам кусочки тыквы, заливаем все небольшим количеством воды и тушим, прикрыв крышкой, пока тыква не станет мягкой.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 6. Перекладываем содержимое сковороды в кастрюлю, вливаем молоко. Доводим до кипения. Измельчаем блендером до однородной консистенции. Дополняем солью и перцем, и снова кипятим.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 7. Тыквенный суп-пюре из тыквы с молоком готов. Можно подавать к столу и пробовать!

Суп-пюре из тыквы классический

Суп-пюре из тыквы с курицей

Суп-пюре из тыквы с курицей выходит невероятно аппетитным и ярким по вкусу. Такое угощение никого не оставит равнодушным. Подавайте к семейному обеду или в качестве питательного перекуса. Для простого и быстрого приготовления используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Тыква – 0,5 кг.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Курица – 300 гр.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Сливки – 200 мл.
  • Вода – 1 л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло сливочное – 25 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим нужные ингредиенты.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 2. Курицу заливаем водой, солим, перчим и варим 20 минут после закипания.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 3. Очищаем репчатый лук и режем его мелким кубиком.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 4. Так же разделываем тыкву, которую предварительно очищаем от кожуры и семян.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 5. Мелко рубим чеснок.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 6. На сливочном масле слегка обжариваем лук, тыкву и чеснок.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 7. Заливаем овощи куриным бульоном. Курицу достаем и отделяем от нее мясо. Варим суп 20 минут.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 8. Перебиваем содержимое блендером до получения однородной кашицы.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 9. Вливаем сливки, кипятим и убираем с огня. Опускаем в суп куриное мясо.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 10. Суп-пюре из тыквы с курицей готов. Угощайтесь!

Суп-пюре из тыквы классический

Тыквенный суп-пюре с сыром и сухариками

Тыквенный суп-пюре с сыром и сухариками – это невероятно вкусное блюдо для вашего яркого обеда, ужина или перекуса. Питательное угощение выйдет нежным и аппетитным. Для приготовления берите на заметку проверенную пошаговую кулинарную идею с фотографиями.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Тыква мякоть – 450 гр.
  • Бульон куриный – 500 мл.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 1 зубчик.
  • Сыр плавленый – 85 гр.
  • Масло сливочное – 1 ст.л.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Багет – 150 гр.
  • Розмарин – 1 ветка.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Перец черный молотый – 0,3 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем тыкву и режем небольшими кубиками.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 2. Очищаем репчатый лук и мелко рубим его ножом. Чеснок делим на тонкие дольки.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 3. Разогреваем сковороду со смесью сливочного и растительного масел. Кладем сюда лук и жарим его до прозрачности.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 4. Сюда же добавляем пластинки чеснока.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 5. Дальше выкладываем к овощам тыкву. Жарим до легкого румянца.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 6. Вливаем бульон и доводим до кипения.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 7. Закрываем крышкой и варим около 25-30 минут.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 8. Затем содержимое перебиваем погружным блендером.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 9. Выкладываем сюда плавленый сыр, добавляем соль и черный молотый перец.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 10. Вымешиваем заготовку и нагреваем до расплавления сыра. Для подачи режем багет кубиками и подрумяниваем на сковороде.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 11. Подавайте к столу с иголками розмарина и сухариками. Тыквенный суп-пюре с сыром и сухариками готов!

Суп-пюре из тыквы классический

Тыквенный крем-суп с имбирем

Тыквенный крем-суп с имбирем – это интересное и невероятно ароматное блюдо для вашего стола. Подавайте его к обеду или ужину. Приготовить питательное угощение сможет каждый. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Тыква – 0,5 кг.
  • Корень имбиря – 40 гр.
  • Молоко – 200 мл.
  • Сливки жирные – 100 мл.
  • Лук репчатый – 0,5 шт.
  • Сало – 50 гр.
  • Бекон – 30 гр.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Семечки тыквенные – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тыкву делим на кусочки среднего размера. Семена можно пока оставить.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 2. Кладем заготовку в форму для запекания. Готовим кусочки тыквы около 20 минут при температуре 180 градусов до размягчения.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 3. Достаем семена из тыквы, убираем кожуру. Складываем овощ в кастрюлю. Сюда же натираем на терке корень имбиря и репчатый лук.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 4. Заливаем продукты молоком и сливками. Перебиваем блендером до однородности.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 5. Ставим заготовку на плиту. Доводим до кипения и провариваем 2-3 минуты, солим и перчим по вкусу.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 6. Режем сало и бекон тонкими ломтиками. Обжариваем их до румянца.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 7. Тыквенный крем-суп с имбирем готов. Подавайте к столу, дополнив салом, беконом и тыквенными семечками.

Суп-пюре из тыквы классический

Суп-пюре из тыквы с креветками

Суп-пюре из тыквы с креветками порадует вас питательными свойствами и интересным вкусом. Такой суп можно подавать с сухариками или ароматной зеленью. Порадуйте своих домашних и приготовьте аппетитный нежный продукт с креветками по простому пошаговому рецепту.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Тыква небольшая – 1 шт.
  • Креветки – 0,5 кг.
  • Кукуруза – 150 гр.
  • Сливки 10% – 200 мл.
  • Вода – 600 мл.
  • Тимьян – 0,5 ч.л.
  • Паприка сладкая – 0,5 ч.л.
  • Чеснок гранулированный – 0,5 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Масло сливочное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Растапливаем сливочное масло в кастрюле.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 2. Кладем сюда небольшие кубики очищенной тыквы. Солим ее и перчим.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 3. Дополняем остальными специями.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 4. Добавляем кукурузу. Перемешиваем все и жарим в течение нескольких минут.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 5. Вливаем воду и доводим содержимое до кипения.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 6. Закрываем крышкой и готовим около 10 минут до мягкости тыквы.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 7. Перебиваем содержимое блендером до образования однородной кашицы.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 8. Вливаем сюда сливки, перемешиваем.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 9. Подготовим нужное количество очищенных креветок.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 10. Отправляем креветки в суп и варим 1-2 минуты. Выключаем плиту.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 11. Суп-пюре из тыквы с креветками готов. Подавайте к столу!

Суп-пюре из тыквы классический

ПП диетический крем-суп из тыквы

ПП диетический крем-суп из тыквы – это полезное, вкусное и несложное в исполнении блюдо для вашего домашнего обеда. Для приготовления нежного аппетитного супа, используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки. Порадуйте себя и своих родных!

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Тыква – 150 гр.
  • Кабачок – 150 гр.
  • Репа – 70 гр.
  • Помидоры – 70 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.
  • Масло растительное – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем тыкву, кабачок и репу. Режем плоды небольшими кусочками.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 2. Складываем плоды в кастрюлю с небольшим количеством растительного масла, заливаем водой.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 3. Помидоры режем небольшими дольками.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 4. Варим овощи до размягчения около 20 минут. Солим и дополняем специями. За 4 минуты до готовности добавляем помидоры.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 5. Овощи перекладываем в чашу блендера и вливаем немного овощного бульона.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 6. Перебиваем заготовку блендером до образования однородной кашицы. Густоту супа можно отрегулировать добавлением бульона.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 7. ПП диетический крем-суп из тыквы готов. Угощайтесь!

Суп-пюре из тыквы классический

Крем-суп из тыквы на бульоне

Крем-суп из тыквы на бульоне – оригинальное блюдо для вашего домашнего меню. Такое сытное угощение подойдет как для обеда, так и для ужина. Порадуйте родных ароматным и ярким по вкусу супом. Для приготовления используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Тыква – 650 гр.
  • Бульон куриный – 400 мл.
  • Молоко – 150 мл.
  • Сливки – 100 мл.
  • Масло сливочное – 30 гр.
  • Мука – 20 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Семечки тыквенные – 30 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тыкву очищаем от кожуры и семян.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 2. Очищенный плод режем небольшими кубиками.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 3. Выкладываем тыкву в сотейник с растопленным сливочным маслом.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 4. Томим около 10 минут до мягкости.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 5. Дополняем массу мукой, перемешиваем и жарим пару минут. Мука нужна для большей густоты супа.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 6. Заливаем тыкву горячим бульоном и молоком. После закипания варим около 10-15 минут.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 7 Тыквенные семечки подсушиваем около 15 минут в духовке. Они нужны для аппетитной подачи.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 8. Горячий суп переливаем в чашу блендера. Дополняем сливками, солим по вкусу.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 9. Перемалываем содержимое до однородности.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 10. Крем-суп из тыквы на бульоне готов. Подавайте к столу, украсив семечками.

Суп-пюре из тыквы классический

Суп-пюре из тыквы на кокосовом молоке

Суп-пюре из тыквы на кокосовом молоке – это оригинальное и нежное по вкусу блюдо для вашего стола. Подавайте его к обеду или ужину. Приготовить полезное угощение сможет каждый. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Тыква – 0,5 кг.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Карри – 1 ч.л.
  • Имбирь сухой – 0,5 ч.л.
  • Вода – 400 мл.
  • Кинза – 1 пучок.
  • Молоко кокосовое – 200 мл.
  • Масло оливковое – 3 ст.л.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим основные ингредиенты.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 2. Измельчаем репчатый лук и жарим его до мягкости в сотейнике с оливковым маслом.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 3. Дополняем лук кубиками очищенной тыквы. Перемешиваем.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 4. Вливаем сюда воду и добавляем соль. Варим около 25 минут до размягчения тыквы.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 5. Добавляем карри и сухой имбирь, перемешиваем.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 6. Перебиваем полученную массу блендером до однородности.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 7. Вливаем кокосовое молоко. Перемешиваем и кипятим пару минут.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 8. Суп-пюре из тыквы на кокосовом молоке готов. Подавайте к столу, украсив кинзой, и угощайтесь!

Суп-пюре из тыквы классический

Суп-пюре из тыквы с креветками

Суп-пюре из тыквы с креветками никого не оставит равнодушным и разнообразит ваш домашний стол. Угощение выйдет очень вкусным, питательным и аппетитным. Можно подавать как самостоятельное блюдо к семейному обеду. Обязательно берите на заметку наш пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Тыква – 0,3 кг.
  • Креветки – 200 гр.
  • Булгур – 4 ст.л.
  • Лук репчатый – 100 гр.
  • Морковь – 100 гр.
  • Чеснок – 3 зубчика.
  • Тимьян – 1 ветка.
  • Мед – 1 ч.л.
  • Вино белое сухое – 50 мл.
  • Перец чили – по вкусу.
  • Шпинат – для подачи.
  • Масло оливковое – по вкусу.
  • Лист капустный – для варки булгура.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Небольшими кусочками разделываем лук и морковь. Выкладываем овощи в кастрюлю с оливковым маслом.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 2. Сюда же отправляем кубики очищенной тыквы, раздавленный чеснок, тимьян и мед.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 3. На овощи кладем капустный лист, в который размещаем булгур, вливаем в него две столовые ложки воды.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 4. Закрываем заготовку крышкой. Хорошо прогреваем содержимое, уменьшаем огонь и томим 15 минут. Дальше огонь выключаем и даем заготовке настояться 10 минут.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 5. Из овощей аккуратно достаем булгур. В овощную массу вливаем сливки и белое вино, перебиваем все блендером до однородности. Кипятим, по вкусу дополняем перцем чили.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 6. Подрумяниваем на масле креветки. Добавляем немного чеснока для аромата.

Суп-пюре из тыквы классический

Шаг 7. Суп-пюре из тыквы с креветками готов. Разливайте по тарелкам, дополняйте креветками, булгуром и шпинатом. Можно пробовать!

Суп-пюре из тыквы классический

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