Суп с фрикадельками классический

Суп с фрикадельками – простое и вкусное блюдо для аппетитного домашнего обеда. Такое угощение отличается аппетитным внешним видом и питательными свойствами. Для приготовления супа используйте проверенную кулинарную подборку из десяти самых вкусных рецептов с пошаговыми фотографиями.

Классический суп с фрикадельками из фарша

Классический суп с фрикадельками из фарша – это яркая идея для вашего вкусного и сытного обеда. Приготовить такое блюдо в домашних условиях несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки. Порадуйте себя и близких!

Ингредиенты –+4 порц.

Куриный окорок 350 гр.

Куриное филе 150 гр.

Лук репчатый 2 шт.

Картофель ½ кг

Морковь 1 шт.

Корень сельдерея 60 гр.

Лавровый лист 2 шт.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Вода 2 л.

Укроп по вкусу

Шаги 90 мин.

Классический суп с фрикадельками готовится очень просто. Первым делом отделяем мясо с куриных окорочков. Кости соединяем с одной очищенной луковицей, корнем сельдерея, лавровым листком и половиной моркови. Заливаем водой и варим после закипания 1 час. Очищаем картофель и морковь, режем кубиками. Достаем из бульона все овощи и кости. Погружаем сюда картошку с морковью и варим около 20-30 минут. Куриное филе, мясо окорочков и лук прокручиваем в мясорубке. Солим, перчим и тщательно перемешиваем. Мокрыми руками лепим из фарша небольшие фрикадельки. Погружаем фрикадельки в суп. Солим, дополняем лавровым листом и варим 20 минут после закипания. В конце добавляем измельченный укроп. Классический суп с фрикадельками из фарша готов. Разливайте по тарелкам и подавайте к столу!

Вкусный суп с фрикадельками и картошкой

Вкусный суп с фрикадельками и картошкой – простой и вкусный кулинарный вариант для вашего сытного семейного обеда. Приготовить такое горячее блюдо не составит труда. Используйте для этого проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки. Порадуйте себя и близких аппетитным угощением!

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Фарш мясной – 0,5 кг.

Картофель – 0,7 кг.

Лук репчатый – 150 гр.

Морковь – 150 гр.

Сухари панировочные – 50 гр.

Лист лавровый – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Перец черный горошек – по вкусу.

Зелень – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выкладываем в глубокую миску мясной фарш. Дополняем его солью, перцем и панировочными сухарями.

Шаг 2. Тщательно вымешиваем заготовку до получения однородного фарша со специями.

Шаг 3. Из заготовки лепим аккуратные небольшие шарики. Лучше всего делать это мокрыми руками, чтобы фарш не прилипал.

Шаг 4. Измельчаем очищенный репчатый лук.

Шаг 5. Пропускаем через крупную терку морковь.

Шаг 6. Почищенный картофель режем небольшими кубиками.

Шаг 7. Кипятим воду в кастрюле, подсаливаем ее и опускаем сюда картофель.

Шаг 8. Сюда же отправляем измельченный лук.

Шаг 9. Добавляем морковь. Перчим содержимое и кипятим.

Шаг 10. Опускаем сюда фрикадельки. Готовим суп еще около 20 минут.

Шаг 11. За 10 минут до готовности добавляем горошины перца и лавровые листья.

Шаг 12. Вкусный суп с фрикадельками и картошкой готов. Разливайте по тарелкам и подавайте к столу, дополнив ароматной зеленью.

Как приготовить суп с фрикадельками и рисом

Как приготовить суп с фрикадельками и рисом, делимся в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. Такое блюдо порадует вас ярким вкусом, аппетитным видом и питательными свойствами. Разнообразьте домашнее меню и порадуйте родных горячим угощением.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Фарш мясной – 250 гр.

Картофель – 2-3 шт.

Рис – 1 ст.л.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 0,5 шт.

Вода – 1 л.

Масло растительное – для жарки.

Лист лавровый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Хмели-сунели – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем картофель от кожуры и режем его небольшими кубиками. Заливаем овощ водой и варим около 20 минут после кипения.

Шаг 2. Измельчаем половину луковицы и натираем на терке морковь. Обжариваем овощи до мягкости в сковороде с растительным маслом.

Шаг 3. Мясной фарш соединяем с солью, специями и измельченной половинкой лука. Перемешиваем.

Шаг 4. Мокрыми руками лепим небольшие фрикадельки.

Шаг 5. В кастрюлю с картошкой отправляем пассерованные овощи и фрикадельки. Варим еще около 10-15 минут.

Шаг 6. Добавляем промытый рис и лавровый лист. Можно дополнить солью по вкусу. Варим до готовности риса – около 15 минут.

Шаг 7. Добавляем мелко рубленную зелень. Доводим содержимое до кипения и убираем с огня.

Шаг 8. Теперь вы знаете, как приготовить суп с фрикадельками и рисом. Берите на заметку!

Cырный суп с фрикадельками и плавленым сыром

Сырный суп с фрикадельками и плавленым сыром – это интересная идея для вашего вкусного и сытного обеда. Приготовить такое блюдо в домашних условиях несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки. Никто не сможет устоять!

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Филе куриное – 300 гр.

Яйцо – 1 шт.

Картофель – 2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Кабачок – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Сыр плавленый – 125 гр.

Масло растительное – 1 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриное филе режем на части, подходящие для мясорубки.

Шаг 2. Перекручиваем мясо в фарш, дополняем яйцом, солью и перцем. Вымешиваем.

Шаг 3. Лепим из фарша небольшие шарики.

Шаг 4. Режем морковь брусочками, а репчатый лук – мелким кубиком.

Шаг 5. Почищенный картофель разделываем небольшими кусочками. Варим картофель в кастрюле с водой около 5-7 минут.

Шаг 6. Также разделываем кабачок. Если овощ молодой, то кожуру можно не снимать.

Шаг 7. Выкладываем в кастрюлю кабачок и фрикадельки. Варим еще 5 минут.

Шаг 8. Обжариваем на растительном масле лук с морковкой и отправляем их в суп.

Шаг 9. Добавляем плавленый сыр, измельченный чеснок, солим и перчим по вкусу. Варим блюдо около 5-7 минут. После готовности даем супу настояться около 20 минут.

Шаг 10. Сырный суп с фрикадельками и плавленым сыром готов. Разливайте по тарелкам и подавайте к столу!

Как сварить суп с фрикадельками и вермишелью

Как сварить суп с фрикадельками и вермишелью, рассказываем в нашем проверенном пошаговом рецепте с фотографиями. С простым кулинарным процессом справятся даже новички. Ваши близкие по достоинству оценят сытное горячее блюдо с невероятно аппетитным ароматом.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Фарш мясной – 300 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Вермишель – 3 ст.л.

Картофель – 3 шт.

Специи – по вку4су.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбираем готовый фарш или прокручиваем мясо через мясорубку, солим его и перчим по вкусу. Тщательно вымешиваем.

Шаг 2. Формируем из фарша небольшие аккуратные шарики.

Шаг 3. Ставим на плиту кастрюлю с водой и доводим до кипения. Чистим картофель, режем небольшими кусочками и отправляем их в кастрюлю. Варим 10 минут.

Шаг 4. Измельчаем репчатый лук, морковь натираем на мелкой терке. Овощи обжариваем на небольшом количестве растительного масла до мягкого состояния.

Шаг 5. Опускаем обжаренные овощи в суп. Варим все вместе около 5-7 минут и добавляем фрикадельки. Солим все по вкусу, посыпаем специями.

Шаг 6. За пять минут до готовности выкладываем мелкую вермишель.

Шаг 7. Мы рассказали, как сварить суп с фрикадельками и вермишелью. Разливайте по тарелкам и подавайте к столу!

Суп с куриными фрикадельками

Суп с куриными фрикадельками порадует вас легкостью, ярким вкусом и ароматом. Такое угощение идеально подойдет для питательного семейного обеда. Подавайте к столу с хлебом или свежей зеленью. Для приготовления воспользуйтесь нашим проверенным рецептом с фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Фарш куриный – 400 гр.

Картофель – 5 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Вермишель мелкая – 100 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Зелень сушеная – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Измельчаем репчатый лук и морковь. Одну луковицу оставляем для фарша.

Шаг 2. Обжариваем овощи до мягкости на растительном масле около 7-10 минут.

Шаг 3. Отправляем овощи в кастрюлю. Варим 5 минут.

Шаг 4. Вымешиваем фарш с луком, солью и перцем.

Шаг 5. Мокрыми руками лепим небольшие фрикадельки.

Шаг 6. Опускаем фрикадельки в суп и даем ему прокипеть 10 минут.

Шаг 7. Режем кубиками картофель и отправляем его в суп. Варим до готовности картофеля.

Шаг 8. За пару минут до готовности добавляем сушеную зелень и вермишель.

Шаг 9. Суп с куриными фрикадельками готов. Разливайте по тарелкам и угощайтесь!

Суп с фрикадельками и грибами

Суп с фрикадельками и грибами – это оригинальное блюдо для вашего сытного обеда в кругу семьи. Такой суп готовится очень быстро и легко – справятся даже новички. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт, который ярко разнообразит ваше домашнее меню.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Фарш куриный – 400 гр.

Грибы замороженные/свежие – 400 гр.

Картофель – 0,7 кг.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Сливки 10% – 0,5 л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лист лавровый – 2 шт.

Перец душистый горошек – 1 горсть.

Зелень – 1 пучок.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем картофель и режем его кубиками. Заливаем водой и отвариваем до мягкости.

Шаг 2. Измельчаем лук и морковь и обжариваем их до мягкости и румянца на растительном масле.

Шаг 3. Грибы можно использовать размороженные или свежие. Обжариваем их до готовности.

Шаг 4. Куриный фарш тщательно вымешиваем с солью, специями и зеленью.

Шаг 5. Из полученной массы лепим аккуратные шарики.

Шаг 6. Отправляем в кастрюлю грибы, овощи и фрикадельки. Выливаем сливки и варим суп около 20 минут.

Шаг 7. Суп с фрикадельками и грибами готов. Разливайте по тарелкам и угощайтесь!

Суп с рыбными фрикадельками

Суп с рыбными фрикадельками – интересный кулинарный вариант для вашего сытного семейного обеда. Приготовить такое горячее блюдо не составит труда. Используйте для этого проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки. Порадуйте себя и близких аппетитным угощением!

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Минтай – 1 шт.

Картофель – 3 шт.

Морковь – 1 шт.

Крупа манная – 1 ст.л.

Лист лавровый – 1 шт.

Вода – 1 л.

Зелень – 1 пучок.

Соль – 10 гр.

Перец черный горошек – 6 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем картофель и морковь. Режем овощи небольшим кубиком.

Шаг 2. Выкладываем овощи в кастрюлю, заливаем водой.

Шаг 3. Солим и варим около 10 минут.

Шаг 4. В это время промываем и очищаем рыбу.

Шаг 5. Отделяем рыбное филе от костей и кожи.

Шаг 6. Прокручиваем продукт через мясорубку, затем вымешиваем с солью и манной крупой.

Шаг 7. Лепим из полученной массы небольшие шарики.

Шаг 8. Выкладываем фрикадельки в овощной бульон. Варим около 20 минут.

Шаг 9. Мелко рубим пучок зелени.

Шаг 10. Соединяем зелень с лавровыми листьями и горошинами черного перца. Выкладываем продукты за пять минут до готовности.

Шаг 11. Выключаем плиту и даем угощению настояться в течение 10 минут под крышкой.

Шаг 12. Суп с рыбными фрикадельками готов. Угощайтесь!

Вкусный суп с говяжьими фрикадельками

Вкусный суп с говяжьими фрикадельками несложно приготовить в домашних условиях. Порадуйте себя и близких сытным и вкусным обедом с помощью нашего проверенного рецепта с пошаговыми фото. Подавайте горячее блюдо с хлебом, сметаной или свежей зеленью.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Фарш говяжий – 0,3 кг.

Картофель – 0,5 кг.

Лук репчатый – 150 гр.

Морковь – 150 гр.

Вермишель мелкая – 70 гр.

Крупа манная – 2 ст.л.

Лист лавровый – 2 шт.

Петрушка – 0,5 пучка.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Говяжий фарш солим, перчим и дополняем манной крупой. Тщательно перемешиваем.

Шаг 2. Лепим из заготовки небольшие шарики.

Шаг 3. Очищаем репчатый лук и мелко рубим его ножом.

Шаг 4. Натираем морковь на терке.

Шаг 5. Почищенный картофель режем кубиком.

Шаг 6. Кипятим воду в кастрюле и погружаем сюда картошку.

Шаг 7. Добавляем измельченный лук.

Шаг 8. Следом отправляем тертую на терке морковь.

Шаг 9. Доводим до кипения, дополняем солью и специями. Выкладываем сюда фрикадельки и варим около 20-25 минут.

Шаг 10. Высыпаем мелкую вермишель. Варим 5 минут.

Шаг 11. В конце дополняем угощение измельченной зеленью.

Шаг 12. Вкусный суп с говяжьими фрикадельками готов. Подавайте к столу!

Гречневый суп с фрикадельками

Гречневый суп с фрикадельками – это оригинальная идея для вашего вкусного и сытного обеда. Приготовить такое блюдо в домашних условиях несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки. Ваши близкие точно оценят идею по достоинству!

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Картофель – 4 шт.

Крупа гречневая – 3 ст.л.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Зелень – 0,5 пучка.

Вода – 2 л.

Масло растительное – 4 ст.л.

Для фрикаделек:

Филе индейки – 0,5 кг.

Сливки жирные – 50 мл.

Кинза – 0,5 пучка.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 3 зубчика.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Овощи сразу можно очистить.

Шаг 2. Для фрикаделек подготовим фарш из филе, измельченной луковицы, чеснока. Добавляем соль, свежемолотый черный перец, мелко нарезанную кинзу и жирные сливки. Все хорошо перемешиваем.

Шаг 3. Мокрыми руками лепим из полученного фарша аккуратные фрикадельки.

Шаг 4. Картофель очищаем и режем кубиком. Выкладываем ингредиент в кастрюлю с водой. Доводим до кипения и варим на небольшом огне 10 минут.

Шаг 5. В отдельной кастрюле варим гречку 10 минут после закипания. Затем перекладываем ее в кастрюлю с картошкой.

Шаг 6. Жарим до мягкости измельченный лук и морковь. Перекладываем овощи в суп.

Шаг 7. Опускаем в массу фрикадельки. Варим суп 15 минут.

Шаг 8. Солим, перчим блюдо и дополняем измельченной зеленью. Варим еще 5 минут.

Шаг 9. Гречневый суп с фрикадельками готов. Подавайте к столу!