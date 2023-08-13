Суп с фрикадельками классический

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Суп с фрикадельками – простое и вкусное блюдо для аппетитного домашнего обеда. Такое угощение отличается аппетитным внешним видом и питательными свойствами. Для приготовления супа используйте проверенную кулинарную подборку из десяти самых вкусных рецептов с пошаговыми фотографиями.

Классический суп с фрикадельками из фарша

Классический суп с фрикадельками из фарша – это яркая идея для вашего вкусного и сытного обеда. Приготовить такое блюдо в домашних условиях несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки. Порадуйте себя и близких!

Суп с фрикадельками классический

Ингредиенты –+4 порц.

  • Куриный окорок 350 гр.
  • Куриное филе 150 гр.
  • Лук репчатый 2 шт.
  • Картофель ½ кг
  • Морковь 1 шт.
  • Корень сельдерея 60 гр.
  • Лавровый лист 2 шт.
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу
  • Вода 2 л.
  • Укроп  по вкусу

Шаги 90 мин.

  1. Суп с фрикадельками классический

    Классический суп с фрикадельками готовится очень просто. Первым делом отделяем мясо с куриных окорочков.

  2. Суп с фрикадельками классический

    Кости соединяем с одной очищенной луковицей, корнем сельдерея, лавровым листком и половиной моркови. Заливаем водой и варим после закипания 1 час.

  3. Суп с фрикадельками классический

    Очищаем картофель и морковь, режем кубиками.

  4. Суп с фрикадельками классический

    Достаем из бульона все овощи и кости. Погружаем сюда картошку с морковью и варим около 20-30 минут.

  5. Суп с фрикадельками классический

    Куриное филе, мясо окорочков и лук прокручиваем в мясорубке. Солим, перчим и тщательно перемешиваем.

  6. Суп с фрикадельками классический

    Мокрыми руками лепим из фарша небольшие фрикадельки.

  7. Суп с фрикадельками классический

    Погружаем фрикадельки в суп. Солим, дополняем лавровым листом и варим 20 минут после закипания. В конце добавляем измельченный укроп.

  8. Суп с фрикадельками классический

    Классический суп с фрикадельками из фарша готов. Разливайте по тарелкам и подавайте к столу!

Вкусный суп с фрикадельками и картошкой

Вкусный суп с фрикадельками и картошкой – простой и вкусный кулинарный вариант для вашего сытного семейного обеда. Приготовить такое горячее блюдо не составит труда. Используйте для этого проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки. Порадуйте себя и близких аппетитным угощением!

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Фарш мясной – 0,5 кг.
  • Картофель – 0,7 кг.
  • Лук репчатый – 150 гр.
  • Морковь – 150 гр.
  • Сухари панировочные – 50 гр.
  • Лист лавровый – 2 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Перец черный горошек – по вкусу.
  • Зелень – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выкладываем в глубокую миску мясной фарш. Дополняем его солью, перцем и панировочными сухарями.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 2. Тщательно вымешиваем заготовку до получения однородного фарша со специями.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 3. Из заготовки лепим аккуратные небольшие шарики. Лучше всего делать это мокрыми руками, чтобы фарш не прилипал.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 4. Измельчаем очищенный репчатый лук.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 5. Пропускаем через крупную терку морковь.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 6. Почищенный картофель режем небольшими кубиками.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 7. Кипятим воду в кастрюле, подсаливаем ее и опускаем сюда картофель.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 8. Сюда же отправляем измельченный лук.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 9. Добавляем морковь. Перчим содержимое и кипятим.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 10. Опускаем сюда фрикадельки. Готовим суп еще около 20 минут.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 11. За 10 минут до готовности добавляем горошины перца и лавровые листья.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 12. Вкусный суп с фрикадельками и картошкой готов. Разливайте по тарелкам и подавайте к столу, дополнив ароматной зеленью.

Суп с фрикадельками классический

Как приготовить суп с фрикадельками и рисом

Как приготовить суп с фрикадельками и рисом, делимся в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. Такое блюдо порадует вас ярким вкусом, аппетитным видом и питательными свойствами. Разнообразьте домашнее меню и порадуйте родных горячим угощением.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Фарш мясной – 250 гр.
  • Картофель – 2-3 шт.
  • Рис – 1 ст.л.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 0,5 шт.
  • Вода – 1 л.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Лист лавровый – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Хмели-сунели – по вкусу.
  • Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем картофель от кожуры и режем его небольшими кубиками. Заливаем овощ водой и варим около 20 минут после кипения.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 2. Измельчаем половину луковицы и натираем на терке морковь. Обжариваем овощи до мягкости в сковороде с растительным маслом.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 3. Мясной фарш соединяем с солью, специями и измельченной половинкой лука. Перемешиваем.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 4. Мокрыми руками лепим небольшие фрикадельки.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 5. В кастрюлю с картошкой отправляем пассерованные овощи и фрикадельки. Варим еще около 10-15 минут.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 6. Добавляем промытый рис и лавровый лист. Можно дополнить солью по вкусу. Варим до готовности риса – около 15 минут.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 7. Добавляем мелко рубленную зелень. Доводим содержимое до кипения и убираем с огня.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 8. Теперь вы знаете, как приготовить суп с фрикадельками и рисом. Берите на заметку!

Суп с фрикадельками классический

Cырный суп с фрикадельками и плавленым сыром

Сырный суп с фрикадельками и плавленым сыром – это интересная идея для вашего вкусного и сытного обеда. Приготовить такое блюдо в домашних условиях несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки. Никто не сможет устоять!

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 300 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Картофель – 2 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Кабачок – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Сыр плавленый – 125 гр.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриное филе режем на части, подходящие для мясорубки.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 2. Перекручиваем мясо в фарш, дополняем яйцом, солью и перцем. Вымешиваем.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 3. Лепим из фарша небольшие шарики.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 4. Режем морковь брусочками, а репчатый лук – мелким кубиком.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 5. Почищенный картофель разделываем небольшими кусочками. Варим картофель в кастрюле с водой около 5-7 минут.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 6. Также разделываем кабачок. Если овощ молодой, то кожуру можно не снимать.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 7. Выкладываем в кастрюлю кабачок и фрикадельки. Варим еще 5 минут.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 8. Обжариваем на растительном масле лук с морковкой и отправляем их в суп.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 9. Добавляем плавленый сыр, измельченный чеснок, солим и перчим по вкусу. Варим блюдо около 5-7 минут. После готовности даем супу настояться около 20 минут.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 10. Сырный суп с фрикадельками и плавленым сыром готов. Разливайте по тарелкам и подавайте к столу!

Суп с фрикадельками классический

Как сварить суп с фрикадельками и вермишелью

Как сварить суп с фрикадельками и вермишелью, рассказываем в нашем проверенном пошаговом рецепте с фотографиями. С простым кулинарным процессом справятся даже новички. Ваши близкие по достоинству оценят сытное горячее блюдо с невероятно аппетитным ароматом.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Фарш мясной – 300 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Вермишель – 3 ст.л.
  • Картофель – 3 шт.
  • Специи – по вку4су.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбираем готовый фарш или прокручиваем мясо через мясорубку, солим его и перчим по вкусу. Тщательно вымешиваем.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 2. Формируем из фарша небольшие аккуратные шарики.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 3. Ставим на плиту кастрюлю с водой и доводим до кипения. Чистим картофель, режем небольшими кусочками и отправляем их в кастрюлю. Варим 10 минут.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 4. Измельчаем репчатый лук, морковь натираем на мелкой терке. Овощи обжариваем на небольшом количестве растительного масла до мягкого состояния.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 5. Опускаем обжаренные овощи в суп. Варим все вместе около 5-7 минут и добавляем фрикадельки. Солим все по вкусу, посыпаем специями.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 6. За пять минут до готовности выкладываем мелкую вермишель.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 7. Мы рассказали, как сварить суп с фрикадельками и вермишелью. Разливайте по тарелкам и подавайте к столу!

Суп с фрикадельками классический

Суп с куриными фрикадельками

Суп с куриными фрикадельками порадует вас легкостью, ярким вкусом и ароматом. Такое угощение идеально подойдет для питательного семейного обеда. Подавайте к столу с хлебом или свежей зеленью. Для приготовления воспользуйтесь нашим проверенным рецептом с фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Фарш куриный – 400 гр.
  • Картофель – 5 шт.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Вермишель мелкая – 100 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Зелень сушеная – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Измельчаем репчатый лук и морковь. Одну луковицу оставляем для фарша.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 2. Обжариваем овощи до мягкости на растительном масле около 7-10 минут.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 3. Отправляем овощи в кастрюлю. Варим 5 минут.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 4. Вымешиваем фарш с луком, солью и перцем.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 5. Мокрыми руками лепим небольшие фрикадельки.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 6. Опускаем фрикадельки в суп и даем ему прокипеть 10 минут.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 7. Режем кубиками картофель и отправляем его в суп. Варим до готовности картофеля.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 8. За пару минут до готовности добавляем сушеную зелень и вермишель.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 9. Суп с куриными фрикадельками готов. Разливайте по тарелкам и угощайтесь!

Суп с фрикадельками классический

Суп с фрикадельками и грибами

Суп с фрикадельками и грибами – это оригинальное блюдо для вашего сытного обеда в кругу семьи. Такой суп готовится очень быстро и легко – справятся даже новички. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт, который ярко разнообразит ваше домашнее меню.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Фарш куриный – 400 гр.
  • Грибы замороженные/свежие – 400 гр.
  • Картофель – 0,7 кг.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Сливки 10% – 0,5 л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Лист лавровый – 2 шт.
  • Перец душистый горошек – 1 горсть.
  • Зелень – 1 пучок.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем картофель и режем его кубиками. Заливаем водой и отвариваем до мягкости.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 2. Измельчаем лук и морковь и обжариваем их до мягкости и румянца на растительном масле.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 3. Грибы можно использовать размороженные или свежие. Обжариваем их до готовности.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 4. Куриный фарш тщательно вымешиваем с солью, специями и зеленью.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 5. Из полученной массы лепим аккуратные шарики.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 6. Отправляем в кастрюлю грибы, овощи и фрикадельки. Выливаем сливки и варим суп около 20 минут.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 7. Суп с фрикадельками и грибами готов. Разливайте по тарелкам и угощайтесь!

Суп с фрикадельками классический

Суп с рыбными фрикадельками

Суп с рыбными фрикадельками – интересный кулинарный вариант для вашего сытного семейного обеда. Приготовить такое горячее блюдо не составит труда. Используйте для этого проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки. Порадуйте себя и близких аппетитным угощением!

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Минтай – 1 шт.
  • Картофель – 3 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Крупа манная – 1 ст.л.
  • Лист лавровый – 1 шт.
  • Вода – 1 л.
  • Зелень – 1 пучок.
  • Соль – 10 гр.
  • Перец черный горошек – 6 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем картофель и морковь. Режем овощи небольшим кубиком.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 2. Выкладываем овощи в кастрюлю, заливаем водой.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 3. Солим и варим около 10 минут.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 4. В это время промываем и очищаем рыбу.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 5. Отделяем рыбное филе от костей и кожи.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 6. Прокручиваем продукт через мясорубку, затем вымешиваем с солью и манной крупой.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 7. Лепим из полученной массы небольшие шарики.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 8. Выкладываем фрикадельки в овощной бульон. Варим около 20 минут.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 9. Мелко рубим пучок зелени.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 10. Соединяем зелень с лавровыми листьями и горошинами черного перца. Выкладываем продукты за пять минут до готовности.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 11. Выключаем плиту и даем угощению настояться в течение 10 минут под крышкой.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 12. Суп с рыбными фрикадельками готов. Угощайтесь!

Суп с фрикадельками классический

Вкусный суп с говяжьими фрикадельками

Вкусный суп с говяжьими фрикадельками несложно приготовить в домашних условиях. Порадуйте себя и близких сытным и вкусным обедом с помощью нашего проверенного рецепта с пошаговыми фото. Подавайте горячее блюдо с хлебом, сметаной или свежей зеленью.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Фарш говяжий – 0,3 кг.
  • Картофель – 0,5 кг.
  • Лук репчатый – 150 гр.
  • Морковь – 150 гр.
  • Вермишель мелкая – 70 гр.
  • Крупа манная – 2 ст.л.
  • Лист лавровый – 2 шт.
  • Петрушка – 0,5 пучка.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Говяжий фарш солим, перчим и дополняем манной крупой. Тщательно перемешиваем.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 2. Лепим из заготовки небольшие шарики.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 3. Очищаем репчатый лук и мелко рубим его ножом.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 4. Натираем морковь на терке.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 5. Почищенный картофель режем кубиком.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 6. Кипятим воду в кастрюле и погружаем сюда картошку.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 7. Добавляем измельченный лук.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 8. Следом отправляем тертую на терке морковь.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 9. Доводим до кипения, дополняем солью и специями. Выкладываем сюда фрикадельки и варим около 20-25 минут.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 10. Высыпаем мелкую вермишель. Варим 5 минут.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 11. В конце дополняем угощение измельченной зеленью.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 12. Вкусный суп с говяжьими фрикадельками готов. Подавайте к столу!

Суп с фрикадельками классический

Гречневый суп с фрикадельками

Гречневый суп с фрикадельками – это оригинальная идея для вашего вкусного и сытного обеда. Приготовить такое блюдо в домашних условиях несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки. Ваши близкие точно оценят идею по достоинству!

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Картофель – 4 шт.
  • Крупа гречневая – 3 ст.л.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Перец черный молотый – 1 щепотка.
  • Зелень – 0,5 пучка.
  • Вода – 2 л.
  • Масло растительное – 4 ст.л.

Для фрикаделек:

  • Филе индейки – 0,5 кг.
  • Сливки жирные – 50 мл.
  • Кинза – 0,5 пучка.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 3 зубчика.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Овощи сразу можно очистить.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 2. Для фрикаделек подготовим фарш из филе, измельченной луковицы, чеснока. Добавляем соль, свежемолотый черный перец, мелко нарезанную кинзу и жирные сливки. Все хорошо перемешиваем.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 3. Мокрыми руками лепим из полученного фарша аккуратные фрикадельки.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 4. Картофель очищаем и режем кубиком. Выкладываем ингредиент в кастрюлю с водой. Доводим до кипения и варим на небольшом огне 10 минут.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 5. В отдельной кастрюле варим гречку 10 минут после закипания. Затем перекладываем ее в кастрюлю с картошкой.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 6. Жарим до мягкости измельченный лук и морковь. Перекладываем овощи в суп.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 7. Опускаем в массу фрикадельки. Варим суп 15 минут.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 8. Солим, перчим блюдо и дополняем измельченной зеленью. Варим еще 5 минут.

Суп с фрикадельками классический

Шаг 9. Гречневый суп с фрикадельками готов. Подавайте к столу!

Суп с фрикадельками классический

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