Суп с лисичками

По
Admin
-
0
46

Суп с лисичками – это очень вкусное и ароматное обеденное блюдо, которое никого не оставит равнодушным. Яркий суп можно приготовить по-разному: с картошкой, с добавлением мяса или без него. Лучшие кулинарные варианты вы найдете в нашей проверенной подборке из десяти вкусных рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями.

Грибной суп из свежих лисичек

Грибной суп из свежих лисичек порадует вас аппетитным видом и удивительным ароматом. Его можно подавать к столу с хлебом, сметаной и зеленью по вкусу. Приготовить аппетитный грибной суп несложно. Для этого используйте проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Суп с лисичками

Ингредиенты –+4 порц.

  • Лисички свежие 350 гр.
  • Вода 1.2 л.
  • Картофель 2 шт.
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Масло сливочное 40 гр.
  • Масло растительное 1.5 ст.л.
  • Соль 1 ч.л.

Шаги 40 мин.

  1. Суп с лисичками

    Подготовим продукты для приготовления грибного супа из лисичек.

  2. Суп с лисичками

    Отмеряем необходимое количество свежих грибов, перебираем их и хорошо промываем под водой.

  3. Суп с лисичками

    Перекладываем лисички в кастрюлю для варки супа. Заливаем указанным количеством воды.

  4. Суп с лисичками

    Варим грибы около 20-25 минут. При необходимости, снимаем пенку.

  5. Суп с лисичками

    Очищаем картофель, промываем его и нарезаем небольшими кубиками.

  6. Суп с лисичками

    Отправляем картофель к грибам.

  7. Суп с лисичками

    Варим до полной готовности овоща.

  8. Суп с лисичками

    Очищаем репчатый лук и мелко режем его ножом.

  9. Суп с лисичками

    Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем сюда репчатый лук и томим его до румянца.

  10. Суп с лисичками

    Отправляем лук в кастрюлю. Добавляем соль.

  11. Суп с лисичками

    Варим все вместе около 5-7 минут.

  12. Суп с лисичками

    Выключаем огонь и опускаем в суп кусочек сливочного масла для более нежного вкуса.

  13. Суп с лисичками

    Перемешиваем содержимое кастрюли.

  14. Суп с лисичками

    Грибной суп из свежих лисичек готов. Можно подавать к столу, дополнив ароматной зеленью и сметаной.

Суп из замороженных лисичек

Суп из замороженных лисичек отличается быстрым кулинарным процессом, незабываемым вкусом и ароматом. Такое блюдо выходит очень питательным и аппетитным. Отличное решение для вашего семейного обеда. Обязательно берите на заметку пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Грибы лисички замороженные – 200 гр.
  • Вода – 2 л.
  • Картофель – 0,4 кг.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Соль – по вкусу.
  • Лист лавровый – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Приготовим суп из замороженных лисичек. Первым делом отмеряем нужное количество замороженных грибов, даем им оттаять.

Суп с лисичками

Шаг 2. Если лисички крупные, разрезаем их на небольшие кусочки.

Суп с лисичками

Шаг 3. Измельчаем репчатый лук и натираем на терке морковь.

Суп с лисичками

Шаг 4. Обжариваем грибы в сковороде с растительным маслом. Когда уйдет лишняя влага, присоединяем лук и морковь. Жарим все продукты до готовности.

Суп с лисичками

Шаг 5. Чистим картошку, промываем ее и нарезаем кубиками. Отправляем ингредиент в кастрюлю с водой. Ставим на плиту.

Суп с лисичками

Шаг 6. Солим содержимое, дополняем специями. Опускаем сюда грибы с луком и морковью. Варим все вместе до готовности картофеля. В конце достаем из супа лавровый лист.

Суп с лисичками

Шаг 7. Суп из замороженных лисичек готов. Разливайте по тарелкам и угощайтесь!

Суп с лисичками

Грибной суп из сушеных лисичек

Грибной суп из сушеных лисичек выходит невероятно ароматным и насыщенным по вкусу. От такого яркого обеда никто не сможет отказаться. Разнообразьте домашнее меню и обязательно берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Не пожалеете!

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Грибы лисички сушеные – 40 гр.
  • Картофель – 4 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Вермишель – 150 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Чтобы сварить вкусный грибной суп из сушеных лисичек, первым делом подготовим все ингредиенты.

Суп с лисичками

Шаг 2. Сушеные грибы нужно залить теплой водой. Лучше всего это сделать с вечера и оставить на ночь.

Суп с лисичками

Шаг 3. Промываем лисички и нарезаем небольшими кусочками. Можно соломкой.

Суп с лисичками

Шаг 4. Воду в которой вымачивали грибы процеживаем и отправляем в кастрюлю. Доливаем чистую воду и погружаем сюда лисички. Ставим на огонь и варим 15 минут после закипания. Периодически снимаем пенку.

Суп с лисичками

Шаг 5. Очищаем и натираем на терке морковь.

Суп с лисичками

Шаг 6. Картофель нарезаем аккуратной соломкой.

Суп с лисичками

Шаг 7. Измельчаем репчатый лук и обжариваем его в сковороду вместе с морковью.

Суп с лисичками

Шаг 8. Томим овощи на растительном масле до мягкости, постоянно помешивая.

Суп с лисичками

Шаг 9. Отправляем зажарку в кастрюлю с грибами.

Суп с лисичками

Шаг 10. Сюда же кладем соломку картофеля.

Суп с лисичками

Шаг 11. Солим, перчим и варим еще 20 минут.

Суп с лисичками

Шаг 12. Опускаем в суп лапшу и варим еще 5 минут. Выключаем огонь и даем блюдо настояться около 10 минут.

Суп с лисичками

Шаг 13. Грибной суп из сушеных лисичек готов. Разливайте по тарелкам и подавайте к столу!

Суп с лисичками

Грибной крем-суп с лисичками и сливками

Грибной крем-суп с лисичками и сливками – это оригинальная кулинарная идея для первого блюда на обед. Такое угощение получается невероятно нежным, вкусным, питательным и ароматным. Можно подавать к столу с сухариками или свежей зеленью. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Грибы лисички – 0,5 кг.
  • Картофель – 2 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Сливки – 150 мл.
  • Масло сливочное – 30 гр.
  • Масло растительное – 30 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Вода/бульон – 400 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рассказываем, как приготовить грибной крем-суп с лисичками и сливками. Картофель очищаем и нарезаем кубиками. Обжариваем его пару минут в сковороде с растительным и сливочным маслом.

Суп с лисичками

Шаг 2. Измельчаем лук и выкладываем его к картофелю. Перемешиваем и обжариваем около трех минут.

Суп с лисичками

Шаг 3. Перебираем и промываем лисички. Выкладываем их к овощам.

Суп с лисичками

Шаг 4. Продавливаем сюда зубчики чеснока. Готовим все вместе около 5 минут.

Суп с лисичками

Шаг 5. Вливаем сюда воду (можно бульон) и томим около 10 минут. Солим по вкусу. После перебиваем блендером до получения однородной массы.

Суп с лисичками

Шаг 6. Соединяем полученную массу со сливками, перемешиваем, кипятим и сразу убираем с плиты.

Суп с лисичками

Шаг 7. Грибной крем-суп с лисичками и сливками готов. Разливайте по тарелкам и подавайте к столу!

Суп с лисичками

Суп с лисичками и плавленым сыром

Суп с лисичками и плавленым сыром порадует вас привлекательным и аппетитным видом, а также удивительным ароматом. Его можно подавать к столу, дополнив хлебом, сметаной и зеленью по вкусу. Для приготовления используйте проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Грибы лисички – 250 гр.
  • Сыр плавленый – 80 гр.
  • Картофель – 2 шт.
  • Фасоль спаржевая – 1 ст.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Масло оливковое – 3 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начнем приготовление супа с лисичками и плавленым сыром с подготовки ингредиентов по списку. Грибы можно использовать свежие или замороженные.

Суп с лисичками

Шаг 2. Очищаем картофель от кожуры, промываем его и нарезаем кубиками.

Суп с лисичками

Шаг 3. Отправляем картофель и лисички в кастрюлю с водой. Ставим на плиту и отвариваем.

Суп с лисичками

Шаг 4. Очищаем лук и морковь. Режем овощи на небольшие кусочки. Можно разделать их полукольцами.

Суп с лисичками

Шаг 5. Когда картофель будет наполовину готов, отправляем в кастрюлю фасоль, лук и морковь.

Суп с лисичками

Шаг 6. Вливаем оливковое масло и варим до готовности всех продуктов.

Суп с лисичками

Шаг 7. В это время нарезаем плавленый сыр кубиками.

Суп с лисичками

Шаг 8. Отправляем сыр в суп. Солим и перчим содержимое. Перемешиваем и готовим пару минут до расплавления сыра. Можно выключать огонь.

Суп с лисичками

Шаг 9. Суп с лисичками и плавленым сыром готов. Разливайте по порционным тарелкам и подавайте к столу!

Суп с лисичками

Суп с курицей и лисичками

Суп с курицей и лисичками – это очень вкусное и питательное кулинарное решение для вашего домашнего обеда. Несложное в исполнении блюдо непременно разнообразит ваше привычное меню. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Грибы лисички – 400 гр.
  • Филе куриное – 300 гр.
  • Вода – 1,5 л.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Картофель – 4 шт.
  • Лист лавровый – 1 шт.
  • Масло сливочное – 50 гр.
  • Масло растительное – 1 ч.л.
  • Соль – 1,5 ч.л.
  • Укроп – 0,5 пучка.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем грибы и отмеряем нужное количество других продуктов для приготовления супа с курицей и лисичками.

Суп с лисичками

Шаг 2. Промываем и разрезаем кубиками куриное филе.

Суп с лисичками

Шаг 3. Разогреваем сковороду с растительным и сливочным маслом. Обжариваем куриное филе до легкого румянца. Солим и перчим по вкусу.

Суп с лисичками

Шаг 4. Измельчаем репчатый лук.

Суп с лисичками

Шаг 5. Промытые лисички обсушиваем и нарезаем небольшими кусочками.

Суп с лисичками

Шаг 6. Выкладываем лук в масло, которое осталось от курицы.

Суп с лисичками

Шаг 7. Обжариваем лук до золотистого оттенка.

Суп с лисичками

Шаг 8. Опускаем сюда лисички.

Суп с лисичками

Шаг 9. Перемешиваем и жарим все вместе около 10 минут.

Суп с лисичками

Шаг 10. Очищаем и промываем картофель, нарезаем его небольшими кубиками.

Суп с лисичками

Шаг 11. Кипятим воду в кастрюле. Погружаем в нее куриное филе, картофель и грибы с луком.

Суп с лисичками

Шаг 12. Варим содержимое до мягкости картошки.

Суп с лисичками

Шаг 13. За 5 минут до готовности солим по вкусу и дополняем угощение лавровым листком.

Суп с лисичками

Шаг 14. Выключаем огонь и достаем лавровый лист.

Суп с лисичками

Шаг 15. Суп с курицей и лисичками готов. Разливайте по тарелкам, посыпайте измельченным укропом и подавайте к столу. Можно также добавить сметану.

Суп с лисичками

Суп из лисичек с картошкой

Суп из лисичек с картошкой несложно приготовить в домашних условиях. Аппетитное первое блюдо разнообразит ваш семейный обед, а также порадует интересным вкусом, ароматом и питательными свойствами. Для приготовления воспользуйтесь проверенной кулинарной идеей.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Грибы лисички – 350 гр.
  • Картофель – 300 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Чеснок – 3 зубчика.
  • Зелень – 25 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Вода – 1 л.
  • Лист лавровый – 2 шт.
  • Масло сливочное – 20 гр.
  • Масло растительное – 0,5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вот рецепт приготовления супа из лисичек с картошкой. Грибы перебираем, промываем.

Суп с лисичками

Шаг 2. Варим грибы до готовности и после режем их на части.

Суп с лисичками

Шаг 3. Измельчаем лук и чеснок и обжариваем его в кастрюле с толстым дном с двумя видами масла.

Суп с лисичками

Шаг 4. Выкладываем к луку тертую на терке морковь. Обжариваем все вместе до мягкости около 5 минут.

Суп с лисичками

Шаг 5. Отправляем в кастрюлю кубики картошки. Постоянно помешиваем содержимое и готовим еще 5 минут.

Суп с лисичками

Шаг 6. Мелко рубим зелень ножом. Стебли убираем.

Суп с лисичками

Шаг 7. Половину измельченной зелени отправляем в общую массу. Солим, перчим и заливаем водой. Доводим до кипения и после варим до полуготовности картошки.

Суп с лисичками

Шаг 8. Выкладываем сюда лисички и варим еще 15 минут.

Суп с лисичками

Шаг 9. Отправляем в суп оставшуюся зелень и лавровый лист. Варим пару минут и выключаем огонь. Даем супу постоять под крышкой 10 минут.

Суп с лисичками

Шаг 10. Суп из лисичек с картошкой готов. Разливайте по тарелкам и угощайтесь!

Суп с лисичками

Суп на говяжьем бульоне с лисичками

Суп на говяжьем бульоне с лисичками – это невероятно питательное и вкусное кулинарное решение для вашего семейного стола. Несложное в исполнении блюдо точно разнообразит домашнее меню. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Грибы лисички – 300 гр.
  • Говядина на кости – 300 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Картофель – 2 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Суп на говяжьем бульоне с лисичками рекомендуем готовить по нашему рецепту. Говядину на кости заливаем литром воды и ставим на огонь. Доводим до кипения и варим не меньше часа до мягкости говядины.

Суп с лисичками

Шаг 2. Перебираем лисички и хорошо промываем их под водой.

Суп с лисичками

Шаг 3. Заливаем грибы кипятком и оставляем на 20 минут. После снова промываем.

Суп с лисичками

Шаг 4. Измельчаем репчатый лук, морковь и чеснок.

Суп с лисичками

Шаг 5. Говядину на кости достаем из бульона. Снимаем с мясо и отправляем обратно в кастрюлю. Сюда же кладем кубики картофеля и остальные овощи.

Суп с лисичками

Шаг 6. Варим на небольшом огне до мягкости картошки и моркови.

Суп с лисичками

Шаг 7. Добавляем лисички, солим и перчим. Варим еще 15 минут.

Суп с лисичками

Шаг 8. Суп на говяжьем бульоне с лисичками готов. Можно разливать по тарелкам и подавать к столу!

Суп с лисичками

Суп с лисичками и вермишелью

Суп с лисичками и вермишелью порадует вас аппетитным видом и удивительным вкусом. Яркий аромат грибов никого не оставит равнодушным. Приготовить аппетитное обеденное блюдо несложно. Для этого используйте проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Грибы лисички – 250 гр.
  • Вода – 1 л.
  • Картофель – 1 шт.
  • Вермишель – 40 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Сметана – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перебираем грибы для приготовления супа с лисичками и вермишелью.

Суп с лисичками

Шаг 2. Промываем грибы и варим их до готовности в литре воды. На это уйдет, примерно, 30 минут.

Суп с лисичками

Шаг 3. В глубокой сковороде жарим лук на растительном масле. После выкладываем сюда морковь (часть можно натереть на терке, а часть мелко нарезать). Когда овощи станут мягкими, выкладываем к ним грибы. Обжариваем пару минут на большом огне.

Суп с лисичками

Шаг 4. Дополняем заготовку кубиками картофеля. Можно обжарить в течение 5 минут.

Суп с лисичками

Шаг 5. Заливаем продукты бульоном, который остался после лисичек. Варим около 10 минут до мягкости картофеля. Солим по вкусу.

Суп с лисичками

Шаг 6. Добавляем вермишель и варим еще 5 минут. После выключаем огонь и даем супу настояться в течение 10 минут.

Суп с лисичками

Шаг 7. Суп с лисичками и вермишелью готов. Разливайте по тарелкам и подавайте к столу, дополнив сметаной.

Суп с лисичками

Суп с мясом и лисичками

Суп с мясом и лисичками порадует вас несложным кулинарным процессом, незабываемым вкусом и ароматом. Для приготовления обязательно воспользуйтесь нашим проверенным пошаговым рецептом. Такое блюдо выходит очень питательным и аппетитным. Отличное решение для семейного обеда.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Грибы лисички – 200 гр.
  • Свинина на кости – 300 гр.
  • Картофель – 2 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Киноа – 3 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Зелень – по вкусу.
  • Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Приготовим бульон для супа с мясом и лисичками. Для этого мясо заливаем водой, дополняем зеленью со стеблями и отвариваем до готовности.

Суп с лисичками

Шаг 2. Очищаем и промываем овощи. Перебираем и промываем лисички.

Суп с лисичками

Шаг 3. Обжариваем лук с тертой на терке морковью на растительном масле. Сюда же отправляем лисички и жарим все вместе.

Суп с лисичками

Шаг 4. Из готового бульона достаем свинину. Отделяем мясо и отправляем его обратно в кастрюлю. Сюда же отправляем киноа. Можно использовать микс с рисом басмати. Варим 5 минут.

Суп с лисичками

Шаг 5. Спустя 5 минут выкладываем сюда кубики картофеля.

Суп с лисичками

Шаг 6. Когда картофель будет готов, отправляем в суп грибы с овощами.

Суп с лисичками

Шаг 7. Солим, перчим и провариваем все вместе еще пару минут. Выключаем огонь.

Суп с лисичками

Шаг 8. Суп с мясом и лисичками готов. Можно посыпать свежей зеленью и пробовать!

Суп с лисичками

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА