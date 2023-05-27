Суп с лисичками – это очень вкусное и ароматное обеденное блюдо, которое никого не оставит равнодушным. Яркий суп можно приготовить по-разному: с картошкой, с добавлением мяса или без него. Лучшие кулинарные варианты вы найдете в нашей проверенной подборке из десяти вкусных рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями.

Грибной суп из свежих лисичек

Грибной суп из свежих лисичек порадует вас аппетитным видом и удивительным ароматом. Его можно подавать к столу с хлебом, сметаной и зеленью по вкусу. Приготовить аппетитный грибной суп несложно. Для этого используйте проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Ингредиенты –+4 порц.

Лисички свежие 350 гр.

Вода 1.2 л.

Картофель 2 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Масло сливочное 40 гр.

Масло растительное 1.5 ст.л.

Соль 1 ч.л.

Шаги 40 мин.

Подготовим продукты для приготовления грибного супа из лисичек. Отмеряем необходимое количество свежих грибов, перебираем их и хорошо промываем под водой. Перекладываем лисички в кастрюлю для варки супа. Заливаем указанным количеством воды. Варим грибы около 20-25 минут. При необходимости, снимаем пенку. Очищаем картофель, промываем его и нарезаем небольшими кубиками. Отправляем картофель к грибам. Варим до полной готовности овоща. Очищаем репчатый лук и мелко режем его ножом. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем сюда репчатый лук и томим его до румянца. Отправляем лук в кастрюлю. Добавляем соль. Варим все вместе около 5-7 минут. Выключаем огонь и опускаем в суп кусочек сливочного масла для более нежного вкуса. Перемешиваем содержимое кастрюли. Грибной суп из свежих лисичек готов. Можно подавать к столу, дополнив ароматной зеленью и сметаной.

Суп из замороженных лисичек

Суп из замороженных лисичек отличается быстрым кулинарным процессом, незабываемым вкусом и ароматом. Такое блюдо выходит очень питательным и аппетитным. Отличное решение для вашего семейного обеда. Обязательно берите на заметку пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Грибы лисички замороженные – 200 гр.

Вода – 2 л.

Картофель – 0,4 кг.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Лист лавровый – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Приготовим суп из замороженных лисичек. Первым делом отмеряем нужное количество замороженных грибов, даем им оттаять.

Шаг 2. Если лисички крупные, разрезаем их на небольшие кусочки.

Шаг 3. Измельчаем репчатый лук и натираем на терке морковь.

Шаг 4. Обжариваем грибы в сковороде с растительным маслом. Когда уйдет лишняя влага, присоединяем лук и морковь. Жарим все продукты до готовности.

Шаг 5. Чистим картошку, промываем ее и нарезаем кубиками. Отправляем ингредиент в кастрюлю с водой. Ставим на плиту.

Шаг 6. Солим содержимое, дополняем специями. Опускаем сюда грибы с луком и морковью. Варим все вместе до готовности картофеля. В конце достаем из супа лавровый лист.

Шаг 7. Суп из замороженных лисичек готов. Разливайте по тарелкам и угощайтесь!

Грибной суп из сушеных лисичек

Грибной суп из сушеных лисичек выходит невероятно ароматным и насыщенным по вкусу. От такого яркого обеда никто не сможет отказаться. Разнообразьте домашнее меню и обязательно берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Не пожалеете!

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Грибы лисички сушеные – 40 гр.

Картофель – 4 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Вермишель – 150 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Чтобы сварить вкусный грибной суп из сушеных лисичек, первым делом подготовим все ингредиенты.

Шаг 2. Сушеные грибы нужно залить теплой водой. Лучше всего это сделать с вечера и оставить на ночь.

Шаг 3. Промываем лисички и нарезаем небольшими кусочками. Можно соломкой.

Шаг 4. Воду в которой вымачивали грибы процеживаем и отправляем в кастрюлю. Доливаем чистую воду и погружаем сюда лисички. Ставим на огонь и варим 15 минут после закипания. Периодически снимаем пенку.

Шаг 5. Очищаем и натираем на терке морковь.

Шаг 6. Картофель нарезаем аккуратной соломкой.

Шаг 7. Измельчаем репчатый лук и обжариваем его в сковороду вместе с морковью.

Шаг 8. Томим овощи на растительном масле до мягкости, постоянно помешивая.

Шаг 9. Отправляем зажарку в кастрюлю с грибами.

Шаг 10. Сюда же кладем соломку картофеля.

Шаг 11. Солим, перчим и варим еще 20 минут.

Шаг 12. Опускаем в суп лапшу и варим еще 5 минут. Выключаем огонь и даем блюдо настояться около 10 минут.

Шаг 13. Грибной суп из сушеных лисичек готов. Разливайте по тарелкам и подавайте к столу!

Грибной крем-суп с лисичками и сливками

Грибной крем-суп с лисичками и сливками – это оригинальная кулинарная идея для первого блюда на обед. Такое угощение получается невероятно нежным, вкусным, питательным и ароматным. Можно подавать к столу с сухариками или свежей зеленью. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Грибы лисички – 0,5 кг.

Картофель – 2 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Лук репчатый – 1 шт.

Сливки – 150 мл.

Масло сливочное – 30 гр.

Масло растительное – 30 мл.

Соль – по вкусу.

Вода/бульон – 400 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рассказываем, как приготовить грибной крем-суп с лисичками и сливками. Картофель очищаем и нарезаем кубиками. Обжариваем его пару минут в сковороде с растительным и сливочным маслом.

Шаг 2. Измельчаем лук и выкладываем его к картофелю. Перемешиваем и обжариваем около трех минут.

Шаг 3. Перебираем и промываем лисички. Выкладываем их к овощам.

Шаг 4. Продавливаем сюда зубчики чеснока. Готовим все вместе около 5 минут.

Шаг 5. Вливаем сюда воду (можно бульон) и томим около 10 минут. Солим по вкусу. После перебиваем блендером до получения однородной массы.

Шаг 6. Соединяем полученную массу со сливками, перемешиваем, кипятим и сразу убираем с плиты.

Шаг 7. Грибной крем-суп с лисичками и сливками готов. Разливайте по тарелкам и подавайте к столу!

Суп с лисичками и плавленым сыром

Суп с лисичками и плавленым сыром порадует вас привлекательным и аппетитным видом, а также удивительным ароматом. Его можно подавать к столу, дополнив хлебом, сметаной и зеленью по вкусу. Для приготовления используйте проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Грибы лисички – 250 гр.

Сыр плавленый – 80 гр.

Картофель – 2 шт.

Фасоль спаржевая – 1 ст.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Масло оливковое – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начнем приготовление супа с лисичками и плавленым сыром с подготовки ингредиентов по списку. Грибы можно использовать свежие или замороженные.

Шаг 2. Очищаем картофель от кожуры, промываем его и нарезаем кубиками.

Шаг 3. Отправляем картофель и лисички в кастрюлю с водой. Ставим на плиту и отвариваем.

Шаг 4. Очищаем лук и морковь. Режем овощи на небольшие кусочки. Можно разделать их полукольцами.

Шаг 5. Когда картофель будет наполовину готов, отправляем в кастрюлю фасоль, лук и морковь.

Шаг 6. Вливаем оливковое масло и варим до готовности всех продуктов.

Шаг 7. В это время нарезаем плавленый сыр кубиками.

Шаг 8. Отправляем сыр в суп. Солим и перчим содержимое. Перемешиваем и готовим пару минут до расплавления сыра. Можно выключать огонь.

Шаг 9. Суп с лисичками и плавленым сыром готов. Разливайте по порционным тарелкам и подавайте к столу!

Суп с курицей и лисичками

Суп с курицей и лисичками – это очень вкусное и питательное кулинарное решение для вашего домашнего обеда. Несложное в исполнении блюдо непременно разнообразит ваше привычное меню. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Грибы лисички – 400 гр.

Филе куриное – 300 гр.

Вода – 1,5 л.

Лук репчатый – 1 шт.

Картофель – 4 шт.

Лист лавровый – 1 шт.

Масло сливочное – 50 гр.

Масло растительное – 1 ч.л.

Соль – 1,5 ч.л.

Укроп – 0,5 пучка.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем грибы и отмеряем нужное количество других продуктов для приготовления супа с курицей и лисичками.

Шаг 2. Промываем и разрезаем кубиками куриное филе.

Шаг 3. Разогреваем сковороду с растительным и сливочным маслом. Обжариваем куриное филе до легкого румянца. Солим и перчим по вкусу.

Шаг 4. Измельчаем репчатый лук.

Шаг 5. Промытые лисички обсушиваем и нарезаем небольшими кусочками.

Шаг 6. Выкладываем лук в масло, которое осталось от курицы.

Шаг 7. Обжариваем лук до золотистого оттенка.

Шаг 8. Опускаем сюда лисички.

Шаг 9. Перемешиваем и жарим все вместе около 10 минут.

Шаг 10. Очищаем и промываем картофель, нарезаем его небольшими кубиками.

Шаг 11. Кипятим воду в кастрюле. Погружаем в нее куриное филе, картофель и грибы с луком.

Шаг 12. Варим содержимое до мягкости картошки.

Шаг 13. За 5 минут до готовности солим по вкусу и дополняем угощение лавровым листком.

Шаг 14. Выключаем огонь и достаем лавровый лист.

Шаг 15. Суп с курицей и лисичками готов. Разливайте по тарелкам, посыпайте измельченным укропом и подавайте к столу. Можно также добавить сметану.

Суп из лисичек с картошкой

Суп из лисичек с картошкой несложно приготовить в домашних условиях. Аппетитное первое блюдо разнообразит ваш семейный обед, а также порадует интересным вкусом, ароматом и питательными свойствами. Для приготовления воспользуйтесь проверенной кулинарной идеей.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Грибы лисички – 350 гр.

Картофель – 300 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Чеснок – 3 зубчика.

Зелень – 25 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Вода – 1 л.

Лист лавровый – 2 шт.

Масло сливочное – 20 гр.

Масло растительное – 0,5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вот рецепт приготовления супа из лисичек с картошкой. Грибы перебираем, промываем.

Шаг 2. Варим грибы до готовности и после режем их на части.

Шаг 3. Измельчаем лук и чеснок и обжариваем его в кастрюле с толстым дном с двумя видами масла.

Шаг 4. Выкладываем к луку тертую на терке морковь. Обжариваем все вместе до мягкости около 5 минут.

Шаг 5. Отправляем в кастрюлю кубики картошки. Постоянно помешиваем содержимое и готовим еще 5 минут.

Шаг 6. Мелко рубим зелень ножом. Стебли убираем.

Шаг 7. Половину измельченной зелени отправляем в общую массу. Солим, перчим и заливаем водой. Доводим до кипения и после варим до полуготовности картошки.

Шаг 8. Выкладываем сюда лисички и варим еще 15 минут.

Шаг 9. Отправляем в суп оставшуюся зелень и лавровый лист. Варим пару минут и выключаем огонь. Даем супу постоять под крышкой 10 минут.

Шаг 10. Суп из лисичек с картошкой готов. Разливайте по тарелкам и угощайтесь!

Суп на говяжьем бульоне с лисичками

Суп на говяжьем бульоне с лисичками – это невероятно питательное и вкусное кулинарное решение для вашего семейного стола. Несложное в исполнении блюдо точно разнообразит домашнее меню. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Грибы лисички – 300 гр.

Говядина на кости – 300 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Картофель – 2 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Суп на говяжьем бульоне с лисичками рекомендуем готовить по нашему рецепту. Говядину на кости заливаем литром воды и ставим на огонь. Доводим до кипения и варим не меньше часа до мягкости говядины.

Шаг 2. Перебираем лисички и хорошо промываем их под водой.

Шаг 3. Заливаем грибы кипятком и оставляем на 20 минут. После снова промываем.

Шаг 4. Измельчаем репчатый лук, морковь и чеснок.

Шаг 5. Говядину на кости достаем из бульона. Снимаем с мясо и отправляем обратно в кастрюлю. Сюда же кладем кубики картофеля и остальные овощи.

Шаг 6. Варим на небольшом огне до мягкости картошки и моркови.

Шаг 7. Добавляем лисички, солим и перчим. Варим еще 15 минут.

Шаг 8. Суп на говяжьем бульоне с лисичками готов. Можно разливать по тарелкам и подавать к столу!

Суп с лисичками и вермишелью

Суп с лисичками и вермишелью порадует вас аппетитным видом и удивительным вкусом. Яркий аромат грибов никого не оставит равнодушным. Приготовить аппетитное обеденное блюдо несложно. Для этого используйте проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Грибы лисички – 250 гр.

Вода – 1 л.

Картофель – 1 шт.

Вермишель – 40 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – 2 ст.л.

Сметана – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перебираем грибы для приготовления супа с лисичками и вермишелью.

Шаг 2. Промываем грибы и варим их до готовности в литре воды. На это уйдет, примерно, 30 минут.

Шаг 3. В глубокой сковороде жарим лук на растительном масле. После выкладываем сюда морковь (часть можно натереть на терке, а часть мелко нарезать). Когда овощи станут мягкими, выкладываем к ним грибы. Обжариваем пару минут на большом огне.

Шаг 4. Дополняем заготовку кубиками картофеля. Можно обжарить в течение 5 минут.

Шаг 5. Заливаем продукты бульоном, который остался после лисичек. Варим около 10 минут до мягкости картофеля. Солим по вкусу.

Шаг 6. Добавляем вермишель и варим еще 5 минут. После выключаем огонь и даем супу настояться в течение 10 минут.

Шаг 7. Суп с лисичками и вермишелью готов. Разливайте по тарелкам и подавайте к столу, дополнив сметаной.

Суп с мясом и лисичками

Суп с мясом и лисичками порадует вас несложным кулинарным процессом, незабываемым вкусом и ароматом. Для приготовления обязательно воспользуйтесь нашим проверенным пошаговым рецептом. Такое блюдо выходит очень питательным и аппетитным. Отличное решение для семейного обеда.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Грибы лисички – 200 гр.

Свинина на кости – 300 гр.

Картофель – 2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Киноа – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Приготовим бульон для супа с мясом и лисичками. Для этого мясо заливаем водой, дополняем зеленью со стеблями и отвариваем до готовности.

Шаг 2. Очищаем и промываем овощи. Перебираем и промываем лисички.

Шаг 3. Обжариваем лук с тертой на терке морковью на растительном масле. Сюда же отправляем лисички и жарим все вместе.

Шаг 4. Из готового бульона достаем свинину. Отделяем мясо и отправляем его обратно в кастрюлю. Сюда же отправляем киноа. Можно использовать микс с рисом басмати. Варим 5 минут.

Шаг 5. Спустя 5 минут выкладываем сюда кубики картофеля.

Шаг 6. Когда картофель будет готов, отправляем в суп грибы с овощами.

Шаг 7. Солим, перчим и провариваем все вместе еще пару минут. Выключаем огонь.

Шаг 8. Суп с мясом и лисичками готов. Можно посыпать свежей зеленью и пробовать!