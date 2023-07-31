Суп Том ям в домашних условиях

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Суп Том ям – традиционный азиатский суп, который отличается насыщенным кисло-острым вкусом. В него добавляют креветки и другие морепродукты, иногда куриное мясо. Лучшие кулинарные варианты мы собрали для вас в проверенной кулинарной подборке из десяти рецептов приготовления в домашних условиях с пошаговыми фотографиями.

Классический том ям в домашних условиях

Классический том ям в домашних условиях порадует вас своим насыщенным вкусом и питательными свойствами. Перед таким угощением будет трудно устоять. Подавайте его к обеду или ужину. Для приготовления берите на заметку проверенный рецепт с пошаговым описанием процесса.

Суп Том ям в домашних условиях

Ингредиенты –+3 порц.

  • Бульон из курицы 1 л.
  • Креветки Тигровые 300 гр.
  • Корень галангал 1 шт.
  • Стебель лемонграсса 3 шт.
  • Листья каффир-лайма 5 шт.
  • Перец чили 1 шт.
  • Соус рыбный  по вкусу
  • Паста Том ям 2 ст.л.
  • Молоко кокосовое 4 ст.л.
  • Сок кафир-лайма  по вкусу
  • Помидоры черри 2 шт.
  • Кинза  для подачи

Шаги 40 мин.

  1. Суп Том ям в домашних условиях

    Классический суп том ям легко готовится в домашних условиях. Подготовим все необходимые ингредиенты. Обычно они продаются в больших супермаркетах по отдельности или готовыми наборами.

  2. Суп Том ям в домашних условиях

    Лемонграсс режем на несколько частей, галангал разделываем кружочками. Так же разделываем острый перец и листочки лайма.

  3. Суп Том ям в домашних условиях

    Очищаем креветки и промываем их.

  4. Суп Том ям в домашних условиях

    В кипящий бульон отправляем все подготовленные ингредиенты кроме креветок.

  5. Суп Том ям в домашних условиях

    Через 15 минут добавляем пасту том ям, грибы, креветки и рыбный соус.

  6. Суп Том ям в домашних условиях

    Вливаем кокосовое молоко, сок лайма. Убираем с огня и добавляем половинки черри.

  7. Суп Том ям в домашних условиях

    Классический том ям в домашних условиях готов. Подавайте к столу, дополнив кинзой.

Том ям с креветками и кокосовым молоком

Том ям с креветками и кокосовым молоком – это невероятно вкусное, яркое и аппетитное угощение для вашего обеда или сытного перекуса. Приготовить знаменитый азиатский суп в домашних условиях несложно. Для этого используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Креветки королевские неочищенные – 15 шт.
  • Молоко кокосовое – 100 мл.
  • Паста том ям – 50 гр.
  • Вода – 700 мл.
  • Перец чили – 1 шт.
  • Помидоры черри – 3 шт.
  • Фунчоза – 30 гр.
  • Грибы шампиньоны – 2 шт.
  • Сок лайма – 2 ст.л.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Лук зеленый – по вкусу.
  • Чеснок – 2 зубчика.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 2. Измельчаем чеснок и перец чили.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 3. Обжариваем чили с чесноком на растительном масле одну минуту. Добавляем сюда пасту том ям и жарим еще пару минут.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 4. Очищаем креветки и промываем их под водой.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 5. Режем грибы пластинками, а черри – четвертинками.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 6. Кипятим воду с очистками от креветок. Варим бульон 15 минут и процеживаем.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 7. Выкладываем в бульон соус, доводим до кипения. Кладем сюда креветки, грибы и помидоры. Варим 2 минуты, добавляем фунчозу, сок лайма и кокосовое молоко. Кипятим повторно и убираем с огня.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 9. Том ям с креветками и кокосовым молоком готов. Разливаем по тарелкам и дополняем зеленым луком.

Суп Том ям в домашних условиях

Суп том ям с курицей

Суп том ям с курицей – это оригинальная и насыщенная по вкусу кулинарная идея. Угощение порадует аппетитным видом и питательными свойствами. Для приготовления яркого азиатского супа своими руками, используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 600 гр.
  • Вода – 2 л.
  • Корень галангала – 1 шт.
  • Листья каффир-лайма – 10 шт.
  • Трава лимонная – 3 стебля.
  • Лайм – 2 шт.
  • Перец чили – 2 шт.
  • Паста том ям – 2 ст.л.
  • Молоко кокосовое – 1 пакет.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Грибы вешенки – 300 гр.
  • Креветки королевские – 0,5 кг.
  • Кинза – 1 пучок.
  • Сахар – по вкусу.
  • Соус рыбный – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заливаем куриное филе водой и отвариваем его до готовности.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 2. Лимонную траву режем тонкими перьями.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 3. Корень галангала режем пластиками. При желании, его можно заменить более привычным имбирем.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 4. Тонкими дольками режем лайм.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 5. Промываем листья каффир-лайма и мелко режем острый перец.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 6. Мелко рубим помидоры.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 7. Так же поступаем с вешенками.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 8. Размораживаем и очищаем креветки.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 9. Подготовим пасту для том яма и кокосовое молоко.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 10. Измельчаем кинзу.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 11. В кипящий бульон отправляем подготовленные листья и коренья. Варим 5 минут. Курицу достаем и остужаем.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 12. Выкладываем вешенки и варим еще столько же.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 13. Погружаем в суп измельченный острый перец.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 14. Следом идут дольки лайма.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 15. Выкладываем пасту том ям, перемешиваем и варим еще пару минут.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 16. Остывшее куриное филе мелко нарезаем и отправляем обратно в бульон.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 17. Отправляем сюда же креветки.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 18. Дополняем угощение рыбным соусом, сахаром и кокосовым молоком.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 19. Добавляем кусочки томата и убираем блюдо с плиты.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 20. Суп том ям с курицей готов. Подавайте к столу, дополнив кинзой.

Суп Том ям в домашних условиях

Том ям с мидиями

Том ям с мидиями – это очень вкусное, яркое и оригинальное блюдо для вашего домашнего стола. Аппетитное угощение точно разнообразит привычное меню. Приготовить его в домашних условиях сможет каждый. Для этого используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мидии в раковинах – 0,9 кг.
  • Вода – 0,5 л.
  • Молоко кокосовое – 450 мл.
  • Перец болгарский – 1 шт.
  • Лук-порей – 1 шт.
  • Чеснок – 1 зубчик.
  • Корень имбиря – 20 гр.
  • Кинза – 1 ветка.
  • Лайм – 1 шт.
  • Масло кунжутное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим основные ингредиенты для приготовления аппетитного азиатского супа.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 2. Промываем мидии и варим их в кипящей воде до раскрытия створок пару минут. После эту воду процеживаем.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 3. Мелко режем чеснок, корень имбиря, перец и лук-порей.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 4. Измельченные продукты обжариваем на кунжутном масле.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 5. Заливаем зажарку процеженным бульоном. Кипятим его.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 6. Выливаем сюда кокосовое молоко и сок лайма. Хорошо прогреваем содержимое.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 7. Выкладываем сюда мидии в створках и выключаем огонь.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 8. Том ям с мидиями готов. Подавайте к столу, дополнив кинзой!

Суп Том ям в домашних условиях

Том ям с креветками и грибами

Том ям с креветками и грибами – это невероятно аппетитное и вкусное кулинарное решение. Подавайте к домашнему обеду или в качестве перекуса. Питательное блюдо никого не оставит равнодушным. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговым описанием процесса.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Креветки тигровые – 6 шт.
  • Молоко кокосовое – 200 мл.
  • Грибы шампиньоны – 100 гр.
  • Бульон куриный – 500 мл.
  • Листья каффир-лайма – 1 гр.
  • Лемонграсс – 15 гр.
  • Корень калгана – 15 гр.
  • Лайм – 1 шт.
  • Паста том ям – 20 гр.
  • Бульон куриный – 400 мл.
  • Крачай – 10 гр.
  • Перец чили – 2 гр.
  • Соус рыбный – 25 гр.
  • Кинза – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 2. Шампиньоны промываем и режем кубиком.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 3. Корень калгана, крачай и лемонграсс разделываем тонкими пластинами.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 4. Куриный бульон доводим до кипения. Добавляем в него порезанные лемонграсс, калган и крачай. Туда же отправляем листья каффир-лайма и снова кипятим.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 5. Уменьшаем огонь и варим еще 3-4 минуты.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 6. Шумовкой достаем из бульона все приправы. Добавляем порезанные грибы и пасту для том яма. Варим пару минут.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 7. Снимаем цедру с лайма и выжимаем сок.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 8. В суп отправляем сок с цедрой. Также вливаем кокосовое молоко и рыбный соус.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 9. Кипятим суп, дополняем очищенными креветками и перцем чили. Через минуту убираем с плиты.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 10. Том ям с креветками и грибами готов. Подавайте к столу, посыпав рубленой кинзой.

Суп Том ям в домашних условиях

Классический том ям с морепродуктами

Классический том ям с морепродуктами – это очень вкусная и яркая кулинарная идея для вашего стола. Чтобы приготовить том ям так, как это делают в ресторанах, следуйте простым шагам нашего проверенного рецепта. Обещаем, что устоять перед таким блюдом будет невозможно. Порадуйте себя и близких!

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Бульон куриный – 2,3 л.
  • Креветки крупные – 300 гр.
  • Щупальца кальмара/кальмар – 300 гр.
  • Мидии – 200 гр.
  • Грибы вешенки – 300 гр.
  • Лемонграсс – 3 шт.
  • Галангал/имбирь – 1 шт./40 гр.
  • Лайм – 1 шт.
  • Соус рыбный – 50 гр.
  • Сливки кокосовые – по вкусу.
  • Паста том ям – 50 гр.
  • Помидоры черри – 6 шт.
  • Лук репчатый красный – 1 шт.
  • Кинза – 1 пучок.
  • Перец чили стручковый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим основные ингредиенты.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 2. Отмеряем нужное количество куриного бульона. Его нужно готовить без соли и обязательно процедить.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 3. В кипящий бульон отправляем цедру лайма.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 4. Сюда же отправляем порезанные вешенки.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 5. Выкладываем кусочки корня имбиря.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 6. Погружаем в суп лемонграсс.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 7. Добавляем пасту том ям. Доводим содержимое до кипения и провариваем около 5 минут.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 8. После закипания погружаем все морепродукты. Уменьшаем огонь.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 9. Отправляем в кастрюлю кусочки лука, помидоры черри, кинзу и острый перец.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 10. Вливаем рыбный соус и кокосовые сливки. Перемешиваем.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 11. Убираем блюдо с огня и дополняем его соком лайма.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 12. Классический том ям с морепродуктами готов. Угощайтесь!

Суп Том ям в домашних условиях

Том ям на рыбном бульоне

Том ям на рыбном бульоне – сытное и очень вкусное блюдо для вашего стола. Угощение выйдет невероятно ароматным и аппетитным. Его несложно приготовить в домашних условиях. Для этого воспользуйтесь проверенным пошаговым рецептом из нашей подборки.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Бульон рыбный – 0,5 л.
  • Молоко кокосовое – 300 мл.
  • Морепродукты – 200 гр.
  • Листья каффир-лайма – 5 шт.
  • Лемонграсс – 4 стебля.
  • Имбирь – 5 см.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Перец чили – 2 шт.
  • Соус рыбный – 2 ст.л.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Лайм – 1 шт.
  • Помидоры – 1 шт.
  • Зелень – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим основные специи, травы и коренья.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 2. Заранее отвариваем и процеживаем рыбный бульон. На его основе будем готовить суп.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 3. На растительном масле обжариваем чеснок с перцем и рыбным соусом. Перекладываем массу в бульон вместе с порезанным лемонграссом, имбирем, листьями каффир-лайма. Вливаем также сок лайма.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 4. Даем бульону со специями прокипеть. Добавляем дольки помидора.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 5. Дальше вливаем кокосовое молоко, которое смягчит остроту.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 6. Погружаем сюда морепродукты, например, очищенные креветки. Через минуту убираем с огня.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 7. Том ям на рыбном бульоне готов. Дополняйте зеленью и подавайте к столу!

Суп Том ям в домашних условиях

Настоящий тайский том ям

Настоящий тайский том ям – это питательное и очень вкусное блюдо для вашего яркого обеда. Угощение выйдет густым, наваристым и ароматным. Чтобы приготовить его с комфортом, рекомендуем воспользоваться проверенным пошаговым рецептом из нашей подборки.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Креветки – 1 кг.
  • Вода – 1,5 л.
  • Корень галангала – 5 см.
  • Листья кафир-лайма – 5 шт.
  • Лемонграсс – 3 стебля.
  • Перец чили – 2 шт.
  • Грибы – 250 гр.
  • Лайм – 1 шт.
  • Соус рыбный – по вкусу.
  • Помидоры – 4 шт.
  • Кинза – 1 пучок.
  • Паста том ям – 80 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты из списка.

Шаг 2. Берем готовую пасту том ям.

Шаг 3. Креветки очищаем. Удаляем панцирь и кишку. Сам морепродукт промываем под водой и на время откладываем в сторону.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 4. Очистки заливаем водой. Отвариваем бульон в течение 15 минут и процеживаем его.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 5. Лемонграсс раздавливаем широкой стороной ножа и нарезаем соломкой. Корень галангала очищаем от кожуры и режем кружочками. Произвольно разделываем томаты и грибы. Чили делим пополам. Отделяем стебли кинзы.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 6. В процеженный бульон отправляем лемонграсс, листья кафир-лайма, корень галангала, стебли кинзы и перец чили. Кипятим и варим в течение 5 минут.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 7. Дальше добавляем подготовленные грибы, креветки и помидоры. Доводим суп до кипения, добавляем готовую пасту том ям. По вкусу вливаем сок лайма. Вместо соли используем рыбный соус. Кипятим две минуты и снимаем с огня.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 8. Настоящий тайский том ям готов. Подавайте к столу, дополнив зеленью кинзы.

Суп Том ям в домашних условиях

Том ям на курином бульоне

Том ям на курином бульоне – это интересная и насыщенная по вкусу кулинарная идея. Угощение порадует аппетитным видом и питательными свойствами. Для приготовления яркого азиатского супа в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Бедро куриное – 2 шт.
  • Креветки тигровые – 200 гр.
  • Мидии – 100 гр.
  • Перец чили – 0,5 шт.
  • Кинза – 1 пучок.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Каффир-лайм – 6 листов.
  • Лемонграсс – 1 стебель.
  • Грибы шампиньоны – 100 гр.
  • Лайм – 2 шт.
  • Соус рыбный – 3 ст.л.
  • Корень имбиря – 3 см.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Паста томатная – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу.

Для куриного бульона:

  • Бедро куриное – 2 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лист лавровый – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все ингредиенты. Варим куриный бульон. Складываем все продукты для него в кастрюлю, заливаем водой и варим около 25-30 минут.

Шаг 2. Приготовим пасту том ям для заправки супа. Для этого выкладываем в ступку листья каффир-лайма.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 3. Стебель лемонграсса слегка отбиваем тупой стороной ножа. Середину режем пластинками и бросаем в ступку. Плотные верхние листики оставляем для супа.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 4. Зубчик чеснока очищаем и нарезаем произвольными кусочками. Добавляем в ступку.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 5. Сюда же отправляем цедру и сок одного лайма. Корень имбиря чистим и натираем на мелкой терке. Перец режем кружочками. Отправляем в ступку.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 6. Добавьте томатную пасту и соль. Хорошо все перетираем до получения однородной массы.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 7. Куриные бедра отделяем от кожи и нарезаем небольшими кусочками. Грибы режем четвертинками. На сильном огне обжариваем курицу с грибами в кастрюле на растительном масле.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 8. Добавляем сюда же пасту том ям. Перемешиваем и жарим в течение одной минуты.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 9. Добавляем верхние стебли лемонграсса.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 10. Выкладываем в кастрюлю мидии и вливаем рыбный соус.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 11. Вливаем процеженный куриный бульон. Солим по вкусу, варим еще 2-3 минуты.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 12. При подаче добавляем в суп мелкорубленую кинзу и листики каффир-лайма. Добавляем сок лайма.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 13. Том ям на курином бульоне готов. Подавайте яркое азиатское блюдо!

Суп Том ям в домашних условиях

Том ям без кокосового молока

Том ям без кокосового молока – это невероятно вкусное и сытное кулинарное решение. Подавайте к домашнему обеду или в качестве перекуса. Аппетитное блюдо никого не оставит равнодушным. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговым описанием процесса.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Бульон куриный/вода – 1,5 л.
  • Креветки – 24 шт.
  • Грибы вешенки – 300 гр.
  • Стебель лимонного сорго – 2 шт.
  • Перец чили – 4 шт.
  • Имбирь – 3 см.
  • Листья кафрского лайма – 6 шт.
  • Паста чили – 2 ст.л.
  • Соус рыбный – 5 ст.л.
  • Лайм – 2 шт.
  • Кинза – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Размораживаем креветки. Очищаем их от панцирей и голов, удаляем кишки.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 2. У вешенок удаляем жесткие ножки, шляпки режем крупными кусками.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 3. Корень имбиря нарезаем тонкими ломтиками. Лимонное сорго очищаем, разделываем и отбиваем кухонным молоточком для яркого аромата.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 4. В кастрюле кипятим бульон, выкладываем сюда вешенки, лимонное сорго, имбирь, листья кафрского лайма и целые перцы чили.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 5. Снова кипятим содержимое, выкладываем сюда креветки и готовим около трех минут. Убираем с огня.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 6. Добавляем пасту чили, рыбный соус и лаймовый сок. Удаляем кусочки лимонного сорго. Подавайте, посыпав листьями кинзы.

Суп Том ям в домашних условиях

Шаг 7. Том ям без кокосового молока готов. Подавайте к столу и скорее пробуйте!

Суп Том ям в домашних условиях

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