Суп Том ям в домашних условиях

Суп Том ям – традиционный азиатский суп, который отличается насыщенным кисло-острым вкусом. В него добавляют креветки и другие морепродукты, иногда куриное мясо. Лучшие кулинарные варианты мы собрали для вас в проверенной кулинарной подборке из десяти рецептов приготовления в домашних условиях с пошаговыми фотографиями.

Классический том ям в домашних условиях

Классический том ям в домашних условиях порадует вас своим насыщенным вкусом и питательными свойствами. Перед таким угощением будет трудно устоять. Подавайте его к обеду или ужину. Для приготовления берите на заметку проверенный рецепт с пошаговым описанием процесса.

Ингредиенты –+3 порц.

Бульон из курицы 1 л.

Креветки Тигровые 300 гр.

Корень галангал 1 шт.

Стебель лемонграсса 3 шт.

Листья каффир-лайма 5 шт.

Перец чили 1 шт.

Соус рыбный по вкусу

Паста Том ям 2 ст.л.

Молоко кокосовое 4 ст.л.

Сок кафир-лайма по вкусу

Помидоры черри 2 шт.

Кинза для подачи

Шаги 40 мин.

Классический суп том ям легко готовится в домашних условиях. Подготовим все необходимые ингредиенты. Обычно они продаются в больших супермаркетах по отдельности или готовыми наборами. Лемонграсс режем на несколько частей, галангал разделываем кружочками. Так же разделываем острый перец и листочки лайма. Очищаем креветки и промываем их. В кипящий бульон отправляем все подготовленные ингредиенты кроме креветок. Через 15 минут добавляем пасту том ям, грибы, креветки и рыбный соус. Вливаем кокосовое молоко, сок лайма. Убираем с огня и добавляем половинки черри. Классический том ям в домашних условиях готов. Подавайте к столу, дополнив кинзой.

Том ям с креветками и кокосовым молоком

Том ям с креветками и кокосовым молоком – это невероятно вкусное, яркое и аппетитное угощение для вашего обеда или сытного перекуса. Приготовить знаменитый азиатский суп в домашних условиях несложно. Для этого используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

Креветки королевские неочищенные – 15 шт.

Молоко кокосовое – 100 мл.

Паста том ям – 50 гр.

Вода – 700 мл.

Перец чили – 1 шт.

Помидоры черри – 3 шт.

Фунчоза – 30 гр.

Грибы шампиньоны – 2 шт.

Сок лайма – 2 ст.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Лук зеленый – по вкусу.

Чеснок – 2 зубчика.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты.

Шаг 2. Измельчаем чеснок и перец чили.

Шаг 3. Обжариваем чили с чесноком на растительном масле одну минуту. Добавляем сюда пасту том ям и жарим еще пару минут.

Шаг 4. Очищаем креветки и промываем их под водой.

Шаг 5. Режем грибы пластинками, а черри – четвертинками.

Шаг 6. Кипятим воду с очистками от креветок. Варим бульон 15 минут и процеживаем.

Шаг 7. Выкладываем в бульон соус, доводим до кипения. Кладем сюда креветки, грибы и помидоры. Варим 2 минуты, добавляем фунчозу, сок лайма и кокосовое молоко. Кипятим повторно и убираем с огня.

Шаг 9. Том ям с креветками и кокосовым молоком готов. Разливаем по тарелкам и дополняем зеленым луком.

Суп том ям с курицей

Суп том ям с курицей – это оригинальная и насыщенная по вкусу кулинарная идея. Угощение порадует аппетитным видом и питательными свойствами. Для приготовления яркого азиатского супа своими руками, используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Филе куриное – 600 гр.

Вода – 2 л.

Корень галангала – 1 шт.

Листья каффир-лайма – 10 шт.

Трава лимонная – 3 стебля.

Лайм – 2 шт.

Перец чили – 2 шт.

Паста том ям – 2 ст.л.

Молоко кокосовое – 1 пакет.

Помидоры – 2 шт.

Грибы вешенки – 300 гр.

Креветки королевские – 0,5 кг.

Кинза – 1 пучок.

Сахар – по вкусу.

Соус рыбный – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заливаем куриное филе водой и отвариваем его до готовности.

Шаг 2. Лимонную траву режем тонкими перьями.

Шаг 3. Корень галангала режем пластиками. При желании, его можно заменить более привычным имбирем.

Шаг 4. Тонкими дольками режем лайм.

Шаг 5. Промываем листья каффир-лайма и мелко режем острый перец.

Шаг 6. Мелко рубим помидоры.

Шаг 7. Так же поступаем с вешенками.

Шаг 8. Размораживаем и очищаем креветки.

Шаг 9. Подготовим пасту для том яма и кокосовое молоко.

Шаг 10. Измельчаем кинзу.

Шаг 11. В кипящий бульон отправляем подготовленные листья и коренья. Варим 5 минут. Курицу достаем и остужаем.

Шаг 12. Выкладываем вешенки и варим еще столько же.

Шаг 13. Погружаем в суп измельченный острый перец.

Шаг 14. Следом идут дольки лайма.

Шаг 15. Выкладываем пасту том ям, перемешиваем и варим еще пару минут.

Шаг 16. Остывшее куриное филе мелко нарезаем и отправляем обратно в бульон.

Шаг 17. Отправляем сюда же креветки.

Шаг 18. Дополняем угощение рыбным соусом, сахаром и кокосовым молоком.

Шаг 19. Добавляем кусочки томата и убираем блюдо с плиты.

Шаг 20. Суп том ям с курицей готов. Подавайте к столу, дополнив кинзой.

Том ям с мидиями

Том ям с мидиями – это очень вкусное, яркое и оригинальное блюдо для вашего домашнего стола. Аппетитное угощение точно разнообразит привычное меню. Приготовить его в домашних условиях сможет каждый. Для этого используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мидии в раковинах – 0,9 кг.

Вода – 0,5 л.

Молоко кокосовое – 450 мл.

Перец болгарский – 1 шт.

Лук-порей – 1 шт.

Чеснок – 1 зубчик.

Корень имбиря – 20 гр.

Кинза – 1 ветка.

Лайм – 1 шт.

Масло кунжутное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим основные ингредиенты для приготовления аппетитного азиатского супа.

Шаг 2. Промываем мидии и варим их в кипящей воде до раскрытия створок пару минут. После эту воду процеживаем.

Шаг 3. Мелко режем чеснок, корень имбиря, перец и лук-порей.

Шаг 4. Измельченные продукты обжариваем на кунжутном масле.

Шаг 5. Заливаем зажарку процеженным бульоном. Кипятим его.

Шаг 6. Выливаем сюда кокосовое молоко и сок лайма. Хорошо прогреваем содержимое.

Шаг 7. Выкладываем сюда мидии в створках и выключаем огонь.

Шаг 8. Том ям с мидиями готов. Подавайте к столу, дополнив кинзой!

Том ям с креветками и грибами

Том ям с креветками и грибами – это невероятно аппетитное и вкусное кулинарное решение. Подавайте к домашнему обеду или в качестве перекуса. Питательное блюдо никого не оставит равнодушным. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговым описанием процесса.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Креветки тигровые – 6 шт.

Молоко кокосовое – 200 мл.

Грибы шампиньоны – 100 гр.

Бульон куриный – 500 мл.

Листья каффир-лайма – 1 гр.

Лемонграсс – 15 гр.

Корень калгана – 15 гр.

Лайм – 1 шт.

Паста том ям – 20 гр.

Бульон куриный – 400 мл.

Крачай – 10 гр.

Перец чили – 2 гр.

Соус рыбный – 25 гр.

Кинза – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты.

Шаг 2. Шампиньоны промываем и режем кубиком.

Шаг 3. Корень калгана, крачай и лемонграсс разделываем тонкими пластинами.

Шаг 4. Куриный бульон доводим до кипения. Добавляем в него порезанные лемонграсс, калган и крачай. Туда же отправляем листья каффир-лайма и снова кипятим.

Шаг 5. Уменьшаем огонь и варим еще 3-4 минуты.

Шаг 6. Шумовкой достаем из бульона все приправы. Добавляем порезанные грибы и пасту для том яма. Варим пару минут.

Шаг 7. Снимаем цедру с лайма и выжимаем сок.

Шаг 8. В суп отправляем сок с цедрой. Также вливаем кокосовое молоко и рыбный соус.

Шаг 9. Кипятим суп, дополняем очищенными креветками и перцем чили. Через минуту убираем с плиты.

Шаг 10. Том ям с креветками и грибами готов. Подавайте к столу, посыпав рубленой кинзой.

Классический том ям с морепродуктами

Классический том ям с морепродуктами – это очень вкусная и яркая кулинарная идея для вашего стола. Чтобы приготовить том ям так, как это делают в ресторанах, следуйте простым шагам нашего проверенного рецепта. Обещаем, что устоять перед таким блюдом будет невозможно. Порадуйте себя и близких!

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Бульон куриный – 2,3 л.

Креветки крупные – 300 гр.

Щупальца кальмара/кальмар – 300 гр.

Мидии – 200 гр.

Грибы вешенки – 300 гр.

Лемонграсс – 3 шт.

Галангал/имбирь – 1 шт./40 гр.

Лайм – 1 шт.

Соус рыбный – 50 гр.

Сливки кокосовые – по вкусу.

Паста том ям – 50 гр.

Помидоры черри – 6 шт.

Лук репчатый красный – 1 шт.

Кинза – 1 пучок.

Перец чили стручковый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим основные ингредиенты.

Шаг 2. Отмеряем нужное количество куриного бульона. Его нужно готовить без соли и обязательно процедить.

Шаг 3. В кипящий бульон отправляем цедру лайма.

Шаг 4. Сюда же отправляем порезанные вешенки.

Шаг 5. Выкладываем кусочки корня имбиря.

Шаг 6. Погружаем в суп лемонграсс.

Шаг 7. Добавляем пасту том ям. Доводим содержимое до кипения и провариваем около 5 минут.

Шаг 8. После закипания погружаем все морепродукты. Уменьшаем огонь.

Шаг 9. Отправляем в кастрюлю кусочки лука, помидоры черри, кинзу и острый перец.

Шаг 10. Вливаем рыбный соус и кокосовые сливки. Перемешиваем.

Шаг 11. Убираем блюдо с огня и дополняем его соком лайма.

Шаг 12. Классический том ям с морепродуктами готов. Угощайтесь!

Том ям на рыбном бульоне

Том ям на рыбном бульоне – сытное и очень вкусное блюдо для вашего стола. Угощение выйдет невероятно ароматным и аппетитным. Его несложно приготовить в домашних условиях. Для этого воспользуйтесь проверенным пошаговым рецептом из нашей подборки.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Бульон рыбный – 0,5 л.

Молоко кокосовое – 300 мл.

Морепродукты – 200 гр.

Листья каффир-лайма – 5 шт.

Лемонграсс – 4 стебля.

Имбирь – 5 см.

Чеснок – 2 зубчика.

Перец чили – 2 шт.

Соус рыбный – 2 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Лайм – 1 шт.

Помидоры – 1 шт.

Зелень – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим основные специи, травы и коренья.

Шаг 2. Заранее отвариваем и процеживаем рыбный бульон. На его основе будем готовить суп.

Шаг 3. На растительном масле обжариваем чеснок с перцем и рыбным соусом. Перекладываем массу в бульон вместе с порезанным лемонграссом, имбирем, листьями каффир-лайма. Вливаем также сок лайма.

Шаг 4. Даем бульону со специями прокипеть. Добавляем дольки помидора.

Шаг 5. Дальше вливаем кокосовое молоко, которое смягчит остроту.

Шаг 6. Погружаем сюда морепродукты, например, очищенные креветки. Через минуту убираем с огня.

Шаг 7. Том ям на рыбном бульоне готов. Дополняйте зеленью и подавайте к столу!

Настоящий тайский том ям

Настоящий тайский том ям – это питательное и очень вкусное блюдо для вашего яркого обеда. Угощение выйдет густым, наваристым и ароматным. Чтобы приготовить его с комфортом, рекомендуем воспользоваться проверенным пошаговым рецептом из нашей подборки.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Креветки – 1 кг.

Вода – 1,5 л.

Корень галангала – 5 см.

Листья кафир-лайма – 5 шт.

Лемонграсс – 3 стебля.

Перец чили – 2 шт.

Грибы – 250 гр.

Лайм – 1 шт.

Соус рыбный – по вкусу.

Помидоры – 4 шт.

Кинза – 1 пучок.

Паста том ям – 80 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты из списка.

Шаг 2. Берем готовую пасту том ям.

Шаг 3. Креветки очищаем. Удаляем панцирь и кишку. Сам морепродукт промываем под водой и на время откладываем в сторону.

Шаг 4. Очистки заливаем водой. Отвариваем бульон в течение 15 минут и процеживаем его.

Шаг 5. Лемонграсс раздавливаем широкой стороной ножа и нарезаем соломкой. Корень галангала очищаем от кожуры и режем кружочками. Произвольно разделываем томаты и грибы. Чили делим пополам. Отделяем стебли кинзы.

Шаг 6. В процеженный бульон отправляем лемонграсс, листья кафир-лайма, корень галангала, стебли кинзы и перец чили. Кипятим и варим в течение 5 минут.

Шаг 7. Дальше добавляем подготовленные грибы, креветки и помидоры. Доводим суп до кипения, добавляем готовую пасту том ям. По вкусу вливаем сок лайма. Вместо соли используем рыбный соус. Кипятим две минуты и снимаем с огня.

Шаг 8. Настоящий тайский том ям готов. Подавайте к столу, дополнив зеленью кинзы.

Том ям на курином бульоне

Том ям на курином бульоне – это интересная и насыщенная по вкусу кулинарная идея. Угощение порадует аппетитным видом и питательными свойствами. Для приготовления яркого азиатского супа в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

Бедро куриное – 2 шт.

Креветки тигровые – 200 гр.

Мидии – 100 гр.

Перец чили – 0,5 шт.

Кинза – 1 пучок.

Чеснок – 2 зубчика.

Каффир-лайм – 6 листов.

Лемонграсс – 1 стебель.

Грибы шампиньоны – 100 гр.

Лайм – 2 шт.

Соус рыбный – 3 ст.л.

Корень имбиря – 3 см.

Масло растительное – 2 ст.л.

Паста томатная – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Для куриного бульона:

Бедро куриное – 2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Лист лавровый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все ингредиенты. Варим куриный бульон. Складываем все продукты для него в кастрюлю, заливаем водой и варим около 25-30 минут.

Шаг 2. Приготовим пасту том ям для заправки супа. Для этого выкладываем в ступку листья каффир-лайма.

Шаг 3. Стебель лемонграсса слегка отбиваем тупой стороной ножа. Середину режем пластинками и бросаем в ступку. Плотные верхние листики оставляем для супа.

Шаг 4. Зубчик чеснока очищаем и нарезаем произвольными кусочками. Добавляем в ступку.

Шаг 5. Сюда же отправляем цедру и сок одного лайма. Корень имбиря чистим и натираем на мелкой терке. Перец режем кружочками. Отправляем в ступку.

Шаг 6. Добавьте томатную пасту и соль. Хорошо все перетираем до получения однородной массы.

Шаг 7. Куриные бедра отделяем от кожи и нарезаем небольшими кусочками. Грибы режем четвертинками. На сильном огне обжариваем курицу с грибами в кастрюле на растительном масле.

Шаг 8. Добавляем сюда же пасту том ям. Перемешиваем и жарим в течение одной минуты.

Шаг 9. Добавляем верхние стебли лемонграсса.

Шаг 10. Выкладываем в кастрюлю мидии и вливаем рыбный соус.

Шаг 11. Вливаем процеженный куриный бульон. Солим по вкусу, варим еще 2-3 минуты.

Шаг 12. При подаче добавляем в суп мелкорубленую кинзу и листики каффир-лайма. Добавляем сок лайма.

Шаг 13. Том ям на курином бульоне готов. Подавайте яркое азиатское блюдо!

Том ям без кокосового молока

Том ям без кокосового молока – это невероятно вкусное и сытное кулинарное решение. Подавайте к домашнему обеду или в качестве перекуса. Аппетитное блюдо никого не оставит равнодушным. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговым описанием процесса.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

Бульон куриный/вода – 1,5 л.

Креветки – 24 шт.

Грибы вешенки – 300 гр.

Стебель лимонного сорго – 2 шт.

Перец чили – 4 шт.

Имбирь – 3 см.

Листья кафрского лайма – 6 шт.

Паста чили – 2 ст.л.

Соус рыбный – 5 ст.л.

Лайм – 2 шт.

Кинза – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Размораживаем креветки. Очищаем их от панцирей и голов, удаляем кишки.

Шаг 2. У вешенок удаляем жесткие ножки, шляпки режем крупными кусками.

Шаг 3. Корень имбиря нарезаем тонкими ломтиками. Лимонное сорго очищаем, разделываем и отбиваем кухонным молоточком для яркого аромата.

Шаг 4. В кастрюле кипятим бульон, выкладываем сюда вешенки, лимонное сорго, имбирь, листья кафрского лайма и целые перцы чили.

Шаг 5. Снова кипятим содержимое, выкладываем сюда креветки и готовим около трех минут. Убираем с огня.

Шаг 6. Добавляем пасту чили, рыбный соус и лаймовый сок. Удаляем кусочки лимонного сорго. Подавайте, посыпав листьями кинзы.

Шаг 7. Том ям без кокосового молока готов. Подавайте к столу и скорее пробуйте!