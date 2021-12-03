Сушка пиломатериалов в сушильных камера

Достоинства и недостатки древесины как строительного материала

Долгое время в Древней Руси дерево считалось самым доступным и основным материалом в строительстве. Из него изготавливалось практически все – от жилья до предметов орудий труда и быта. Со временем дерево уступило место камню и обожженной глине – кирпичу. В этой статье мы расскажем вам про сушку пиломатериалов в сушильных камерах.

Тем не менее, лесоматериалы не забыты и в настоящее пользуются повышенным спросом. В основном дерево применяется в коттеджном строительстве, а также при внутренней и внешней декоративной отделке. При заготовке древесины широко применяются бензопилы. Топор, как основной инструмент лесоруба отошел на второй план. Современная бензопила для надежной работы требует регулярного обслуживания.

Хорошая древесина очень прочная, обладает высокими звукоизоляционными характеристиками, а также низкой теплопроводностью, благодаря чему в деревянном доме обычно зимой всегда тепло и уютно. Дерево хорошо выдерживает сильные морозы, легко обрабатывается и его утилизация не отнимет у Вас много времени – достаточно просто поджечь строительный мусор (опилки, стружки, обрезки).

Главный минус древесины – ее гигроскопичность: то есть, в туман дерево хорошо поглощает водяные пары, в сильную жару, наоборот, отдает – дерево рассыхается. Вот почему деревянные стройматериалы пытаются «защитить» всевозможными способами, например, пропитывая их олифой. Иначе, от постоянных перепадов температур на дереве могут появиться грибки. Хорошо противостоят гниению набравшие в себя смолу доски из сосны, ели и других хвойных пород. Поэтому данные тип деревьев пилят исключительно в зимнее время, в сильные морозы, когда насыщаемость ствола смолой достигает максимального уровня.

Еще один недостаток дерева, который известен всем – это высокая его горючесть. В деревянных особняках должным образом должна быть оборудована система пожарной безопасности: обязательно наличие в доме нескольких огнетушителей.

Деревянный дом простоит долго, если древесина, из которой он построен была качественно высушена. С этой целью деревянные доски помещают в специальные сушильные камеры – таким образом, достигается нужный уровень влажности материала. Если вам нужен качественный монтаж сушильных камер, то стоит дать такую задачу проверенной команде специалистов. Можно просушить дерево и на солнце, но здесь очень сложно угадать, когда пора заканчивать процедуру – доски могут и растрескаться от сильной жары.