В 60-е произошли серьезные перемены, когда вошел рок-н-ролл. The Beatles стали популярными, их барабанщик Ринго Старр играл на своей знаменитой ударной установке Ludwig Drum. Когда в 1960-х рок переместился из ночных клубов и баров на стадионы, наметилась тенденция к созданию более крупных барабанных установок. Луи Беллсон помогал в создании инновационных размеров и звуков ударной установки 1960-х годов, впервые применив два бас-барабана или двойную бас-барабанную установку. К 1980-м годам широко популярные барабанщики, такие как Билли Кобэм, Карл Палмер, Нико МакБрейн, Фил Коллинз, Стюарт Коупленд, Саймон Филлипс и Нил Пирт, использовали большое количество барабанов и тарелок. Мне вот эта песня сильно понравилась https://ts-music.com/lyrics/22236-fogel-bogatymi/.

Хэви-метал появился в начале 1970-х, в основном в Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах. Укоренившись в блюз-рок и психоделический рок, группы, создавшие хэви-метал, разработали плотный, массивный звук, характеризующийся сильно усиленным дисторшном, расширенными гитарными соло, выразительными битами и общей громкостью.

Суть игры на металлических барабанах состоит в том, чтобы создать для группы громкий, постоянный ритм, используя «трифект скорости, мощности и точности». Характерной техникой игры на металлических барабанах является удушение тарелки, которое заключается в ударе по тарелке с последующим немедленным отключением звука, взявшись за нее другой рукой, создавая взрыв звука. Основными металлическими группами той эпохи были AC / DC, Black Sabbath и Iron Maiden. Мне вот эта песня сильно понравилась https://ts-music.com/lyrics/22258-verbee-dovela/.

Несмотря на то, что это один из старейших инструментов в мире, количество барабанщиков в мире сокращается. К сожалению, сегодня барабанщиков не так много, как гитаристов или других музыкантов. Традиционные акустические барабаны постепенно заменяются электронными, что открывает путь к процветанию электронной музыки. Несмотря на потерю популярности, барабаны продолжают играть важную роль и вызывают восхищение у любителей музыки во всем мире.