Сувенирная продукция с фирменными логотипами. Выбор чашки с печатью

Сегодня все большей популярностью пользуются различные оригинальные сувениры и фотоподарки. Многие студии предлагают различный ассортимент услуг по изготовлению подобных изделий, среди них популярная в Украине магазин «Евросувенир», выбрать продукцию которой можно на сайте https://es.com.ua/, зайдите обязательно, не пожалеете.

Если вы задались идеей подарка для любимого или родного человека, для друга, коллеги или тещи, к примеру, и подарок вам нужен очень срочно, предлагаем создать свои собственные персонализированные кружки.

Печатные кружки заменяют замечательные подарки на все случаи жизни, и не имеет значения, есть ли на кружке одна фотография или целый коллаж — ваши друзья и семья оценят вашу личную замечательную идею, в которую вы вложили душу, благодаря чему получится уникальный подарок.

Создайте свою персональную фотокружку в Интернете и изучите уникальные и креативные варианты дизайна на сайте компании «Евросувенир». В то время как кружки с картинками отлично делятся своими воспоминаниями с близкими, фото кружки от «Евросувенир» также невероятно функциональны! Они безопасны для использования в микроволновой печи и посудомоечной машине.

К предложению на выбор есть масса вариантов, в том числе; фарфоровые кружки, волшебные кружки, кружки для путешествий и многое другое. Простая фотокружка с внутренним цветом — наша самая простая для создания — просто добавьте свою фотографию, и все готово.

Сделав индивидуальную фотокружку, вы подарите своим близким радость каждого утра, когда они садятся завтракать или пьют чай!

На вашей кружке легко напечатать одну фотографию или фотоколлаж, просто загрузите свои фотографии, выберите один из множества различных дизайнов. Это займет несколько рабочих дней, а затем вы сможете выпить свой любимый напиток из ваших персональных кружек.

Преимущества заказа кружки с изображением: