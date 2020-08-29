Сварка под водой: на конкурсе «Глубина» водолазы спасали аварийную подводную лодку

В Севастополе продолжается международный конкурс по водолазному многоборью «Глубина». 29 августа сборная Военно-морского флота России и команды Республики Гвинея и Мозамбика прошли два испытания. Военнослужащие соревновались в умении поддерживать жизнедеятельность аварийной подводной лодки и работать в замкнутом пространстве. На первом этапе водолазы обеспечили подачу воздуха в повреждённую субмарину и заложили в макет торпедного аппарата инструменты весом в 50 килограммов. Второе упражнение называют «Клеткой», так как военнослужащие в ограниченном пространстве разбирают завалы, проводят сварочные работы, собирают фланцевое соединение и работают с гидравлической дрелью. Победитель международных состязаний определится 3 сентября.